పిల్లలతో దూరం పెరుగుతోందా? - ఇలా సమయం కేటాయిస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్!
-ఉద్యోగాలు సహా ఇతర కారణాల వల్ల పిల్లలతో గడిపే సమయం ఉండట్లేదు - అయితే ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బంధం స్ట్రాంగ్ చేసుకోవచ్చని సూచన!
Published : October 12, 2026 at 5:20 PM IST
Simple Tips to Improve Bond Between Parents and Children: ప్రస్తుత రోజుల్లో తల్లిదండ్రులిద్దరూ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఉదయం లేవడం పిల్లలను రెడీ చేసి స్కూల్కు పంపించడం, తాము రెడీ అయ్యి ఆఫీసులకు వెళ్లడం.. డైలీ ఇదే ప్రాసెస్. దీంతో పిల్లలతో గడిపే సమయమే ఉండదు. అయితే ఇలాగే ఉంటే పిల్లలకు, పేరెంట్స్కి మధ్య దూరం పెరిగిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే పిల్లలు తమకు స్కూల్లో లేదంటే బయట ఎదురైన అనుభవాలు, బాధలను ఎవరితో చెప్పుకోవాలో తెలియక క్రమక్రమంగా లోలోపలే క్రుంగిపోతుంటారని, ఫలితంగా మానసిక సమస్యలు తలెత్తుతాయంటున్నారు. ఇదంతా జరగకుండా ఉండాలంటే ప్రతిరోజూ ఓ నియమం పెట్టుకున్నట్లుగా పిల్లల కోసం కొంచెం సమయం కేటాయించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలు హ్యాపీగా ఫీల్ అవడమే కాకుండా, వారి మనసులో మాటలు తెలుసుకుని సమస్యలను సాల్వ్ కూడా చేయొచ్చని చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇవి చేస్తే మంచిది:
- ఉదయం లేచిన వెంటనే ఇల్లు ఊడ్చటం, గిన్నెలు కడగటం, వంట చేయటం, బట్టలు ఉతకటం వంటి పనులల్లోకి వెళ్లకుండా పిల్లలతో పేరెంట్స్ ఓ 5 నిమిషాలు సమయం గడపాలని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు ఒకరికొకరు గుడ్మార్నింగ్ చెప్పుకోవడం, పిల్లలకు ఓ ముద్దూ,ఓ హగ్గూ ఇవ్వడం వంటి వాటిని రోజువారీ అలవాట్లుగా మార్చుకోవాలంటున్నారు. ఫలితంగా పిల్లలు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారని చెబుతున్నారు.
- ఇంటి పనులు, వంట పనులు, ఇల్లు శుభ్రం చేయడం వంటి పనుల్లో మీతో పాటు పిల్లలును కూడా భాగం చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఇద్దరూ కలిసి మరింత ఎక్కువ సమయం గడపచ్చని.. పిల్లలు కూడా పనులు నేర్చుకుంటారని చెబుతున్నారు.
- వ్యాయామం చేసేటప్పుడు, వాకింగ్/జాగింగ్కి బయటికి వెళ్లేటప్పుడు పిల్లలను కూడా మీ వెంట తీసుకెళ్లాలని చెబుతున్నారు. తద్వారా వారి శరీరానికీ వ్యాయామం అందుతుందని.. ఒకరికొకరు మరింత దగ్గరవ్వచ్చని వివరిస్తున్నారు.
- పేరెంట్స్-పిల్లల మధ్య అనుబంధాన్ని పెంచడంలో ఆటలూ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే "పిల్లలతో ఆటలా..?" అనుకోకుండా వీలు చిక్కినప్పుడల్లా వారితో సరదాగా ఆడుకోవడం/వారిని ఆడించడం చేయమంటున్నారు. ఆటలంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీకి సంబంధించినవి మాత్రమే కాదని చెస్, లూడో, క్యారమ్స్ వంటి గేమ్స్ కూడా కలిసి ఆడుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
- ప్రస్తుతం చాలా మంది గార్డెనింగ్ను తమ రొటీన్లో భాగం చేసుకున్నారు. అయితే "పిల్లలకెందుకు ఈ పనులు?" అనుకోకుండా వారిని గార్డెనింగ్లో భాగం చేయమంటున్నారు. అంటే మొక్కలకు నీళ్లు పెట్టడం, పూల తెచ్చడం వంటి చెబితే వారికి మంచి అలవాట్లు అలవడడంతో పాటు ఇద్దరూ కలిసి కాసేపు సమయం గడిపినట్లూ ఉంటుందంటున్నారు.
- పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే ట్యూషన్లకు వెళ్లడం, పెద్దలు ఆఫీసుల నుంచి రాగానే పనులు మొదలెట్టడం సహజమే. అయితే వీటితో పాటు తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు ఒక దగ్గర కూర్చుని కొద్దిసేపు టైమ్ స్పెండ్ చేసేలా ప్లాన్ చేయాలంటున్నారు.
- పిల్లలు నిద్రకు ఉపక్రమించే సమయంలో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఫోన్తో కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. కానీ ఇది సరైంది కాదంటున్నారు. ఫోన్ను పక్కకు పెట్టి పిల్లలకు స్లీపింగ్లో హెల్ప్ చేయాలని, వాళ్లు మంచి నిద్రపోయేలా బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్ చెప్పాలని సూచిస్తున్నారు.