ముఖంపై "నల్లటి మచ్చలు" ఉన్నాయా? - ఇంట్లో లభించే పదార్థాలతో పోగొట్టుకోవచ్చట!
Tips to Manage Pregnancy Pigmentation: గర్భదారణ సమయంలో ముఖంపై పిగ్మెంటేషన్ కామన్ - అయితే ఇంట్లోనే లభించే పదార్థాలతో వీటిని తొలగించుకోవచ్చని సలహా!
Published : October 31, 2026 at 12:17 PM IST
మహిళ జీవితంలో అత్యంత మధురమైన సమయం ప్రెగ్నెన్సీ. ఈ క్రమంలోనే పుట్టే బిడ్డ కోసం ఎంతగానో ఎదురుచూస్తుంటారు. ఇక గర్భం ధరించినప్పుడు మహిళ శరీరంలో ఎన్నో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. అందులో పిగ్మెంటేషన్ ఒకటి. బుగ్గలు, నుదురు పైన ఏర్పడే నల్లటి మచ్చల కారణంగా ఒక్కోసారి ముఖంలో కళ లోపిస్తుంది. దీంతో చాలా మంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. అయితే ఇంట్లోనే సులభంగా లభించే కొన్ని పదార్థాలు ఉపయోగించి ఈ సమస్యను పరిష్కరించవచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
పిగ్మెంటేషన్: గర్భధారణ సమయంలో పిగ్మెంటేషన్ అనేది సహజం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వైద్య పరిభాషలో దీనిని 'మెలస్మా' లేదా 'ప్రెగ్నెన్సీ మాస్క్' అని పిలుస్తారంటున్నారు. శరీరంలో ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్ల స్థాయిలు విపరీతంగా పెరుగుతాయని.. ఈ హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల చర్మానికి రంగును ఇచ్చే 'మెలనిన్' ఉత్పత్తి చేసే కణాలు అతిగా ప్రేరేపించబడతాయని.. దీనివల్ల చర్మంపై నల్లటి మచ్చలు ఏర్పడతాయంటున్నారు. ముఖ్యంగా బుగ్గలు, నుదురు, ముక్కు భాగాలపై ఏర్పడే నల్లటి మచ్చల వల్ల ముఖంలో సహజమైన కళ లోపిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ పదార్థాలు ఉపయోగపడతాయంటున్నారు.
కలబంద గుజ్జు: ముఖంపై ఉండే మచ్చలను తొలగించడంలో కలబంద ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే టేబుల్స్పూన్ చొప్పున తేనె, కలబంద గుజ్జు తీసుకొని అందులో రెండు టేబుల్స్పూన్ల బొప్పాయి గుజ్జు వేసి ప్యాక్లాగా తయారుచేసుకోవాలంటున్నారు. దీన్ని మచ్చలున్న చోట రాసి అరగంట పాటు ఆరనివ్వాలని, ఆపై కడిగేసుకోవాలంటున్నారు. ఇలా తరచూ చేయడం వల్ల సమస్య తగ్గడంతో పాటు అక్కడ చర్మంపై ఏర్పడిన మృతకణాలు సైతం తొలగిపోయి స్కిన్ గ్లో అవుతుందని వివరిస్తున్నారు.
ఆరెంజ్ పీల్: విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండే కమలా ఆరోగ్యానికి మంచిదన్న సంగతి తెలిసిందే. కేవలం పండు మాత్రమే కాదు దాని తొక్కలు కూడా చర్మానికి మేలు చేస్తాయంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కొన్ని కమలా తొక్కలను ఎండబెట్టి పొడి చేసుకుని.. ఇందులో పచ్చి పాలను చేర్చి పేస్ట్లా తయారుచేసుకోవాలి. అనంతరం ఆ మిశ్రమాన్ని మచ్చలు ఉన్న చోట అప్త్లె చేసి.. ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు.
ఓట్స్, టమాట, పెరుగు: ఈ మూడింటిని ఉపయోగించి కూడా ముఖంపై మచ్చలు తొలగించుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే రెండు టేబుల్స్పూన్ల ఓట్మీల్, అర టేబుల్స్పూన్ టమాట రసం, టేబుల్స్పూన్ పెరుగు తీసుకుని మిక్స్ చేసుకుని పేస్ట్లా తయారుచేసుకోవాలట. ఆ తర్వాత ఈ పేస్ట్ను సమస్య ఉన్న చోట రాసుకొని ఇరవై నిమిషాల తర్వాత చల్లటి నీటితో కడిగేసుకుంటే ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. ఎందుకంటే టమాటలోని సహజసిద్ధమైన బ్లీచింగ్ గుణాలు చర్మాన్ని శుభ్రపరుస్తాయని, ఓట్మీల్ ఎక్స్ఫోలియేటింగ్ ఏజెంట్గా పనిచేసి సమస్యను తగ్గిస్తుందంటున్నారు. ఇక పెరుగు ముఖాన్ని స్మూత్గా మారుస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఈ లోషన్ కూడా తప్పనిసరి: సన్స్క్రీన్ లోషన్లు రాసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య తలెత్తే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి బయటికి వెళ్లేటప్పుడు ఎస్పీఎఫ్ 30 సన్స్క్రీన్ రాసుకోవడం, ముఖాన్ని స్కార్ఫ్తో కవర్ చేసుకోవడం మాత్రం మరవకూడదని సూచిస్తున్నారు.
డైట్ కూడా ముఖ్యమే: పిగ్మెంటేషన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఆహారం విషయంలో కూడా శ్రద్ధ వహించడం అవసరం అంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో భాగంగానే దానిమ్మ, బెర్రీస్, నట్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే పదార్థాలతో పాటు కివీ, నిమ్మ, స్ట్రాబెర్రీ, కమలాఫలం, ద్రాక్ష వంటి విటమిన్-సి అధికంగా లభించే పండ్లను కూడా ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే చక్కటి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇవి కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డ ఆరోగ్యానికీ మేలు చేస్తాయంటున్నారు.
చివరగా, పైన చెప్పిన పదార్థాలు చర్మానికి మేలు చేసినా, అన్ని చర్మతత్వాల వారికి సరిపడకపోవచ్చని.. తద్వారా అలర్జీల బారిన పడే అవకాశం ఉండచ్చంటున్నారు. కాబట్టి వీటిని వాడే ముందు ప్యాచ్టెస్ట్తో పాటు వ్యక్తిగత వైద్య నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధనలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10304091
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11490249/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28139161/
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