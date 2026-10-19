మొటిమల నుంచి వృద్ధాప్య ఛాయలను పోగొట్టే వరకు - పసుపు నూనెతో ఎన్నో బెనిఫిట్స్!
-కేవలం పసుపుతో మాత్రమే కాదు ఆ మొక్క వేళ్ల నుంచి తీసిన నూనెతో కూడా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - ఈ నూనెను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?
Published : October 19, 2026 at 3:30 PM IST
Benefits of Turmeric Essential Oil for Skin: 'పసుపు' లేని ఇల్లు ఉండదంటే అతిశయోక్తి కాదు. భారతీయ సంస్కృతిలో దీనికి ప్రత్యేక స్థానమే ఉంది. ఇక దీని వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. అయితే, ఆరోగ్యానికే కాదు సౌందర్య పోషణలోనూ పసుపుది అగ్రస్థానమే. అయితే కేవలం పసుపు మాత్రమే కాదు దీని మొక్క వేళ్ల నుంచి తీసిన ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ వల్ల కూడా ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అవేంటి? సౌందర్య పోషణలో ఈ నూనెను ఎలా ఉపయోగించాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
చర్మం తాజాగా: కొన్నిసార్లు చర్మం నిర్జీవంగా కనిపిస్తుంటుంది. ఇలాంటప్పుడు ఒకటిన్నర చెంచా ఆలివ్ ఆయిల్లో పసుపు వేళ్ల నుంచి తీసిన ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ని ఒక్క చుక్క వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని చర్మంపై రాసుకుని మృదువుగా మర్దన చేసుకోవాలని, ఇలా రోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు చేయడం వల్ల అలసిన చర్మం తిరిగి తాజాదనాన్ని సంతరించుకుంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
మొటిమల నుంచి: సీబమ్ ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల చర్మంపై ఎక్కువ నూనె ఉత్పత్తి అయ్యి జిడ్డుగా మారుతుందని, తద్వారా ముఖంపై మొటిమలు, మచ్చలు ఏర్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. అయితే సీబమ్ ఉత్పత్తిని క్రమబద్దీకరించి.. జిడ్డుదనాన్ని తొలగించడంలో పసుపు నూనె కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని, తద్వారా మొటిమల సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉందని వివరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే పసుపు వేళ్ల నుంచి తీసిన ఎసెన్షియల్ ఆయిల్లో యాంటీ మైక్రోబియల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలతోపాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కూడా పుష్కలంగా ఉన్నాయని.. అవి మొటిమలు, మచ్చల్ని దూరం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
వృద్ధాప్య ఛాయలకు చెక్: ఈ నూనెలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు చర్మ ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. దీని కోసం నాలుగు చెంచాల బాదం నూనెలో నాలుగు చుక్కల పసుపు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ వేసి బాగా కలపి.. ఈ మిశ్రమాన్ని సన్నని గీతలు, ముడతలు ఉన్నచోట అప్లై చేసి మృదువుగా మసాజ్ చేయాలంటున్నారు. ఈ చిట్కాను రోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు పాటిస్తే చక్కటి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
కురులకు కూడా: పసుపు నూనె వల్ల చర్మానికే కాదు, కురులకు కూడా చక్కని ప్రయోజనాలు చేకూరతాయంటున్నారు నిపుణులు. చుండ్రుని నివారించడంతో పాటు జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టడంలోనూ ఇది సహాయపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, దీనిలో యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఉండడం వల్ల ఇవి కుదుళ్లలో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా కాపాడతాయని అంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి: ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్న పసుపు నూనెను ఉపయోగించే ముందు కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలంటున్నారు సౌందర్య నిపుణులు. అవేంటంటే..
- ఈ నూనెను నేరుగా చర్మం లేదా కురులపై రాసుకోకూడదని, కొబ్బరి, బాదం, జొజోబా వంటి నూనెలతో కలిపి మాత్రమే వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఈ నూనెను తక్కువ మోతాదులోనే ఉపయోగించాలని చెబుతున్నారు.
- ఈ నూనెను ఉపయోగించిన తర్వాత చర్మం చాలా సున్నితంగా తయారవుతుందని, కాబట్టి ఎండలోకి వెళ్లే వారు సన్స్క్రీన్ రాసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
- చివరగా.. ఈ నూనెను వాడే ముందు ఓసారి సౌందర్య నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం, ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసుకోవడం తప్పనిసరని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది అన్ని చర్మతత్వాల వారికి సరిపడకపోవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
పరిశోధనా మూలాలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11012053/
https://www.journaljpri.com/index.php/JPRI/article/view/2952
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అందానికి 'పసుపు' నూనె - చర్మంతో పాటు కురుల ఆరోగ్యానికి మంచిదట!