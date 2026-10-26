మీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్తో "బ్రేకప్" అయ్యిందా? - ఇలా ట్రై చేస్తే ఆ పెయిన్ నుంచి బయటపడొచ్చు!
లవ్లో మాత్రమే కాదు ఫ్రెండ్షిప్లో కూడా బ్రేకప్ కామన్! - ఇలా బయటపడాలని నిపుణుల సూచన!
Published : October 26, 2026 at 5:12 PM IST
How to Overcome Friendship Breakup: "బ్రేకప్" ఈ పేరు వినగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది లవర్స్. కానీ చిన్నప్పటి నుంచి మనతోటి ఉండి, మనకు వెన్నముకగా నిలిచిన ప్రాణ స్నేహితుడితో విడిపోవడం కూడా బ్రేకప్పే. పరిస్థితులు, అనుమానాలు, అపార్థాలు ఇలా కారణాలు ఏవైనా స్నేహితుల మధ్య దూరం కలిగించే బాధ వర్ణానాతీతం. లవ్ బ్రేకప్ కంటే ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఏర్పడే బ్రేకప్ చాలా బాధకలిగిస్తుంది. ప్రేమలో విఫలమైతే ఓదార్చడానికి స్నేహితులు ఉంటారు. మరి ఫ్రెండిషిప్లోనే బ్రేకప్ ఏర్పడితే దాని నుంచి బయటపడటం అంత సులువు కాదు. అయితే కొన్ని చిట్కాలు ఈ బాధ నుంచి విముక్తి కలిగిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
రియలైజ్ అవ్వాలి: బ్రేకప్ అయ్యిందని బాధపడుతూ కూర్చుంటే సమస్య తీరదంటున్నారు రిలేషన్షిప్ నిపుణులు. స్నేహబంధం విడిపోవడానికి అసలు కారణమేంటో గుర్తించాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరూ విడిపోవడానికి తప్పు మీదా? లేదంటే మీ ఫ్రెండ్దా? అనే విషయం ముందుగా తెలుసుకోవాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత తప్పు మీవైపు ఉంటే క్షమాపణ కోరి, బంధాన్ని తిరిగి నిలబెట్టుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అలాకాకుండా తప్పు తన వైపు ఉండి.. మీ నుంచి విడిపోదామనే కోరుకుంటే మాత్రం బతిమాలాల్సిన పని లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించి మనసుకు నచ్చచెప్పుకోమంటున్నారు. ఫలితంగా బాధను దూరం చేసుకుని సంతోషంగా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు.
వాటిని డిలీట్ చేయండి: ఎంత మర్చిపోదామనుకున్నా, ఎంత వద్దనుకున్నా వాళ్లతో గడిపిన జ్ఞాపకాలన్నీ గుర్తుకు రావడం సహజం. ఇలాంటప్పుడు చాలా మంది ఆ జ్ఞాపకాల తాలూకు ఫొటోలు, వీడియోలు చూస్తుంటారు. అయితే దీనివల్ల బాధ రెట్టింపవడం తప్ప మరే ప్రయోజనం లేదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వాటిని ఇంకా అట్టే పెట్టుకోకుండా డిలీట్ చేయడం వల్ల కొంతవరకు ప్రయోజనం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే మనసుకు బాధ కలిగినప్పుడు ఒంటరిగా ఉండకుండా మీ ఇంట్లో వాళ్లతో బాధను పంచుకోవడం, వాళ్లతో కాస్త సమయం గడపడం వంటివి చేస్తే కుంగిపోకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని.. తద్వారా ఆ బాధను త్వరగా మర్చిపోయే అవకాశాలూ ఎక్కువుంటాయని చెబుతున్నారు.
ఇవి కూడా:
- సెల్ఫ్ లవ్ ఎలాంటి బాధ నుంచైనా బయటపడేయగలదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఒంటరిగా ఫీలవకుండా మనకంటూ కాస్త సమయం కేటాయించుకోవడం, నచ్చిన పనులపై దృష్టి పెట్టడం చేయమంటున్నారు. దీని వల్ల కొంతవరకు ప్రయోజనం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
- బ్రేకప్ బాధ నుంచి విముక్తి పొందాలంటే వ్యాయామం చక్కటి ఔషధం అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే దీని వల్ల శరీరంలో ఫీల్గుడ్ హార్మోన్లు విడుదలై మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తాయని చెబుతున్నారు.
- ఫ్రెండ్షిప్లో ఒక్కసారి విడిపోయినంత మాత్రాన ఇంకొకరితో స్నేహం చేయకూడదనుకోవడం పొరపాటు అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో గత స్నేహంలో మీ తప్పులేవైనా ఉంటే సరిదిద్దుకొని, మరోసారి అవి రిపీట్ కాకుండా చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే పూర్వపు చేదు అనుభవాల గురించి మీ కొత్త స్నేహితులతో చెప్పడమూ తప్పు కాదని వివరిస్తున్నారు. నిజానికి ఈ పారదర్శకత ఇద్దరి మధ్య స్నేహాన్ని మరింత దగ్గర చేస్తుందని, మీ గురించి వారికి చెప్పకనే చెబుతుందంటున్నారు.
- చివరగా ఇన్ని చేసినా ఫ్రెండ్కి దూరమైన బాధ నుంచి బయటపడలేకపోతున్నా, గత జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చి మళ్లీ ఒత్తిడిలోకి కూరుకుపోతున్నా, మానసిక నిపుణుల సహాయం తీసుకోవడం అవసరం అని సూచిస్తున్నారు.
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