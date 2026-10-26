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మీ బెస్ట్​ ఫ్రెండ్​తో "బ్రేకప్​" అయ్యిందా? - ఇలా ట్రై చేస్తే ఆ పెయిన్ నుంచి​ బయటపడొచ్చు!

లవ్​లో​ మాత్రమే కాదు ఫ్రెండ్​షిప్​లో కూడా బ్రేకప్​ కామన్​! - ఇలా బయటపడాలని నిపుణుల సూచన!

How to Overcome Friendship Breakup
How to Overcome Friendship Breakup (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 26, 2026 at 5:12 PM IST

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How to Overcome Friendship Breakup: "బ్రేకప్" ఈ​ పేరు వినగానే అందరికీ గుర్తొచ్చేది లవర్స్​. కానీ చిన్నప్పటి నుంచి మనతోటి ఉండి, మనకు వెన్నముకగా నిలిచిన ప్రాణ స్నేహితుడితో విడిపోవడం కూడా బ్రేకప్పే. పరిస్థితులు, అనుమానాలు, అపార్థాలు ఇలా కారణాలు ఏవైనా స్నేహితుల మధ్య దూరం కలిగించే బాధ వర్ణానాతీతం. లవ్​ బ్రేకప్​ కంటే ఫ్రెండ్స్​ మధ్యలో ఏర్పడే బ్రేకప్​ చాలా బాధకలిగిస్తుంది. ప్రేమలో విఫలమైతే ఓదార్చడానికి స్నేహితులు ఉంటారు. మరి ఫ్రెండిషిప్​లోనే బ్రేకప్​ ఏర్పడితే దాని నుంచి బయటపడటం అంత సులువు కాదు. అయితే కొన్ని చిట్కాలు ఈ బాధ నుంచి విముక్తి కలిగిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

రియలైజ్‌ అవ్వాలి: బ్రేకప్​ అయ్యిందని బాధపడుతూ కూర్చుంటే సమస్య తీరదంటున్నారు రిలేషన్​షిప్​ నిపుణులు. స్నేహబంధం విడిపోవడానికి అసలు కారణమేంటో గుర్తించాలంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరూ విడిపోవడానికి తప్పు మీదా? లేదంటే మీ ఫ్రెండ్​దా? అనే విషయం ముందుగా తెలుసుకోవాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత తప్పు మీవైపు ఉంటే క్షమాపణ కోరి, బంధాన్ని తిరిగి నిలబెట్టుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అలాకాకుండా తప్పు తన వైపు ఉండి.. మీ నుంచి విడిపోదామనే కోరుకుంటే మాత్రం బతిమాలాల్సిన పని లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించి మనసుకు నచ్చచెప్పుకోమంటున్నారు. ఫలితంగా బాధను దూరం చేసుకుని సంతోషంగా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు.

వాటిని డిలీట్‌ చేయండి: ఎంత మర్చిపోదామనుకున్నా, ఎంత వద్దనుకున్నా వాళ్లతో గడిపిన జ్ఞాపకాలన్నీ గుర్తుకు రావడం సహజం. ఇలాంటప్పుడు చాలా మంది ఆ జ్ఞాపకాల తాలూకు ఫొటోలు, వీడియోలు చూస్తుంటారు. అయితే దీనివల్ల బాధ రెట్టింపవడం తప్ప మరే ప్రయోజనం లేదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వాటిని ఇంకా అట్టే పెట్టుకోకుండా డిలీట్​ చేయడం వల్ల కొంతవరకు ప్రయోజనం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే మనసుకు బాధ కలిగినప్పుడు ఒంటరిగా ఉండకుండా మీ ఇంట్లో వాళ్లతో బాధను పంచుకోవడం, వాళ్లతో కాస్త సమయం గడపడం వంటివి చేస్తే కుంగిపోకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని.. తద్వారా ఆ బాధను త్వరగా మర్చిపోయే అవకాశాలూ ఎక్కువుంటాయని చెబుతున్నారు.

ఇవి కూడా:

  • సెల్ఫ్​ లవ్​ ఎలాంటి బాధ నుంచైనా బయటపడేయగలదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అందుకే ఒంటరిగా ఫీలవకుండా మనకంటూ కాస్త సమయం కేటాయించుకోవడం, నచ్చిన పనులపై దృష్టి పెట్టడం చేయమంటున్నారు. దీని వల్ల కొంతవరకు ప్రయోజనం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
  • బ్రేకప్‌ బాధ నుంచి విముక్తి పొందాలంటే వ్యాయామం చక్కటి ఔషధం అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే దీని వల్ల శరీరంలో ఫీల్‌గుడ్‌ హార్మోన్లు విడుదలై మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తాయని చెబుతున్నారు.
  • ఫ్రెండ్‌షిప్‌లో ఒక్కసారి విడిపోయినంత మాత్రాన ఇంకొకరితో స్నేహం చేయకూడదనుకోవడం పొరపాటు అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో గత స్నేహంలో మీ తప్పులేవైనా ఉంటే సరిదిద్దుకొని, మరోసారి అవి రిపీట్​ కాకుండా చూసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. అలాగే పూర్వపు చేదు అనుభవాల గురించి మీ కొత్త స్నేహితులతో చెప్పడమూ తప్పు కాదని వివరిస్తున్నారు. నిజానికి ఈ పారదర్శకత ఇద్దరి మధ్య స్నేహాన్ని మరింత దగ్గర చేస్తుందని, మీ గురించి వారికి చెప్పకనే చెబుతుందంటున్నారు.
  • చివరగా ఇన్ని చేసినా ఫ్రెండ్‌కి దూరమైన బాధ నుంచి బయటపడలేకపోతున్నా, గత జ్ఞాపకాలు గుర్తొచ్చి మళ్లీ ఒత్తిడిలోకి కూరుకుపోతున్నా, మానసిక నిపుణుల సహాయం తీసుకోవడం అవసరం అని సూచిస్తున్నారు.

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