ఆర్టిఫిషియల్ నగలతో అలర్జీనా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

Published : December 4, 2025 at 2:26 PM IST
Natural Remedies for Artificial Jewellery Allergy: ఆడవాళ్లకు, నగలకు అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. అయితే ఎంత ఇష్టంగా ధరించినా, వీటి తయారీలో వాడే కొన్ని లోహాలు కొందరి చర్మతత్వాలకు సరిపడవు. ముఖ్యంగా ఆర్టిఫిషియల్ నగల విషయంలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా తలెత్తుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా చర్మంపై ఎర్రటి దద్దుర్లు, దురద, మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు. మరి, వీటి నుంచి విముక్తి పొందడమెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
వేసుకునే ముందు : ఆర్టిఫిషియల్ నగల తయారీలో నికెల్ లోహాన్ని ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. చాలా మందిలో అలర్జీ రావడానికి ఇదే ముఖ్య కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సున్నితమైన చర్మతత్వం ఉన్న వారిలో దీని కారణంగా దురద, దద్దుర్లు, చర్మం రంగులో మార్పులు వంటి సమస్యలు వస్తాయని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాంటి వారికి కొన్ని చిట్కాలు మేలు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో నగల అలర్జీ ఉన్న వారు వాటిని ధరించే ముందు మాయిశ్చరైజర్, పౌడర్, క్యాలమైన్ లోషన్స్ వంటివి రాసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఇవి చర్మానికి కవచంలా పనిచేసి ఆయా లోహాల ప్రభావం చర్మంపై పడకుండా చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. చెవిపోగులు, నెక్లెస్లు, గడియారాలు వంటి నికెల్ లేని ఆభరణాలను మాత్రమే ధరించాలని American Academy of Allergy Asthma & immunology అధ్యయనం పేర్కొంది.
వదులుగా ఉండే వాటిని : కొంతమంది మెడ దగ్గరగా ఉండే చోకర్, నెక్పీస్ వంటి బిగుతుగా ఉండే జ్యుయలరీని ఎంచుకుంటారు. దీనివల్ల గాలి ఆడక కూడా అలర్జీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే వీలైనంతవరకు వదులుగా ఉండే నెక్పీస్లు, లాంగ్ చెయిన్స్ వంటివి ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, ధరించే ముందు ట్రాన్స్పరెంట్ నెయిల్ పాలిష్ను నగలపై ఓ కోటింగ్ వేసి, ఆపై వేసుకోవడం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది నగల్లోని లోహాల ప్రభావం చర్మంపై పడకుండా కాపాడుతుందని చెబుతున్నారు. నికెల్ కలిగిన వస్తువుపై పూత పూయడం వల్ల ఉంగరాలు వంటి రోజువారీ వస్తువులలో కనిపించే అలెర్జీ వల్ల కలిగే దురద ఎరుపును నివారించవచ్చని Harvard Medical School అధ్యయనం తెలిపింది. కానీ, ఇది నాణేలను నిర్వహించడం లేదా గడియారం ధరించడం వంటి అన్ని రకాల ఎక్స్పోజర్లను నిరోధించదని పేర్కొంది.
ఆరనివ్వడం మేలు : ఆర్టిఫిషియల్ నగలే కదా అని వీటి విషయంలో చాలామంది అంత శ్రద్ధ తీసుకోరు. తడిసినా, చెమట పట్టినా వాటిని అలాగే బాక్సుల్లో భద్రపరుస్తుంటారు. ఆ తడిదనం వల్ల నగల నాణ్యత దెబ్బతింటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది కూడా చర్మ అలర్జీలకు కారణమవుతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి నగల్ని భద్రపరిచే ముందు పూర్తిగా ఆరనివ్వడం మేలని, అలాగే తేమ అధికంగా ఉండే ప్రదేశాల్లో వీటిని భద్రపరచకూడదని సూచిస్తున్నారు. చెమట నికెల్ పూతతో కూడిన వస్తువుల నుంచి నికెల్ విడుదలను పెంచుతుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా : నగల వల్ల చర్మంపై దురదగా అనిపిస్తే, ఆ ప్రదేశంలో కలబంద గుజ్జును అప్లై చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమస్య నుంచి త్వరిత ఉపశమనం కలిగిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గోల్డ్, సిల్వర్ కోటింగ్తో తయారుచేసిన వాచ్లను ధరించడం వల్ల కొంతమందిలో రాషెస్ రావడం గమనిస్తుంటాం. ఇలాంటి వాళ్లు లెదర్, క్లాత్ వంటి మెటీరియల్తో తయారుచేసిన వాచ్ బెల్టుల్ని ప్రత్యామ్నాయంగా ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ నగల విషయంలో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, అలర్జీ సమస్య పదేపదే వస్తున్నట్లయితే, ఓ సారి చర్మవ్యాధి నిపుణుల్ని సంప్రదించి తగిన సలహాలు తీసుకోవడం మేలంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
