మొటిమలు, చుండ్రు సమస్యలకు "కలబంద మెడిసిన్"!
- చర్మాన్ని కాంతివంతం చేస్తుందంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్ - ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని సూచన
Published : March 21, 2026 at 9:56 AM IST
Aloe Vera for a Glowing Skin and Thick Hair : కుదుళ్లకు తేమను అందించడమే కాదు.. ముఖంపై ఏర్పడిన మొటిమలు, మచ్చల్ని తగ్గించడంలోనూ కలబందను మించిన ఔషధం మరొకటి లేదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, దీన్ని వివిధ రకాల హెయిర్ ప్రొడక్ట్స్, సౌందర్య ఉత్పత్తుల తయారీలో ఉపయోగిస్తుంటారని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కలబందను చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండటం కోసం ఎలా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
చర్మం, జుట్టు సమస్యలకు కలబంద ఒక వరం లాంటిది. ఇందులో ఎ,సి, ఈ విటమిన్లతోపాటు శరీరంలోని వివిధ ఎంజైమ్ల పనితీరుకు అవసరమైన ఖనిజాలు కలబందలో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వారానికి ఒకసారి కలబందను ఉపయోగించడం వల్ల కాంతివంతమైన చర్మంతోపాటు ఒత్తైన జుట్టు లభిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, జుట్టు పొడిబారడాన్ని తగ్గించడంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే జుట్టును పొందవచ్చట. ఇది జుట్టుకు తేమను అందించడంతో పాటు చిక్కుబడకుండా చేస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
ఎలా ఉపయోగించాలి : కలబంద ఆకును తీసుకుని, దానిపై ఉన్న పచ్చటి పొరను తొలిగించాలంటున్నారు నిపుణులు. లోపల ఉండే గుజ్జును ముఖానికి మృదువుగా పట్టించి, 30 నిమిషాలపాటు అలాగే ఉంచుకోవాలంటున్నారు. ఆపై చల్లటి నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలట. ఇది మొటిమల మచ్చలను తగ్గించడమే కాకుండా, చర్మాన్ని కాంతివంతంగా, ముడుతలను తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఎండ వల్ల దెబ్బతిన్న చర్మాన్ని శాంతపరచడానికి కూడా కలబంద జెల్ బాగా సహాయపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. కలబందలో మొటిమల నిరోధక ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
ఫేస్ మాస్క్గా : కలబంద జెల్కు కొన్ని చుక్కల తేనె లేదా కొంచెం పసుపు కలిపి ముఖానికి పట్టించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. 15 -20 నిమిషాల తర్వాత శుభ్రం చేసుకోవాలంటున్నారు. ఇది మెటిమలు, చర్మంపై వాపును తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
రాత్రిపూట చికిత్సగా : పడుకునే ముందు పొడిబారిన చర్మం, నల్లటి మచ్చలు లేదా మొటిమలపై నేరుగా కొంచెం కలబంద జెల్ను అప్లై చేసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనిలోని యాంట్రీ మైక్రోబయల్ గుణాలు రాత్రిపూట చర్మాన్ని నయం చేసి, ఉదయానికల్లా ఎరుపుదనాన్ని తగ్గించి చర్మం మృదువుగా మారేలా చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.
హెయిర్ మాస్క్గా : పోషకగుణాలున్న కలబంద జెల్ను ఆముదం లేదా కొబ్బరి నూనెతో కలిపి హెయిర్ మాస్క్ల ఉపయోగించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మిశ్రమాన్ని జుట్టుకు సమానంగా పట్టించి, సుమారు 45 నిమిషాల పాటు అలాగే ఉంచి, ఆపై గోరువెచ్చని నీటితో తలస్నానం చేయాలంటున్నారు. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేస్తే.. జుట్టుకు మంచి మెరుపును ఇవ్వడమే కాకుండా లోతుగా కండిషనింగ్ చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాదు, జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. అలోవెరా జుట్టు రాలడం, చుండ్రు, చికాకు లాంటి సమస్యలను తగ్గించి జుట్టు పెరుగుదలను ప్రోత్సహిస్తుందని International Journal of Innovative Research in Technology పేర్కొంది.
జుట్టు ఆరోగ్యం కోసం :
జుట్టు చిక్కుబడటం : ఈ సమస్యను తగ్గించడానికి కలబంద ఒక సహజ పరిష్కారం అంటున్నారు నిపుణులు. ఇది జుట్టుకు అవసరమైన తేమను అందించి, జుట్టును మృదువుగా, సిల్కీగా మారుస్తుందట. దీనివల్ల జుట్టు చిక్కుబడటం తగ్గుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
తల చర్మాన్ని శాంతపరుస్తుంది : కలబందలో వాపును తగ్గించే సమ్మేళనాలు ఉండటం వల్ల ఇది తల చర్మాన్ని శాంతపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిలోని యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు తల చర్మాన్ని శుభ్రంగా ఉంచి, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తాయని అంటున్నారు. తద్వారా జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి దోహదపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
జుట్టును దృఢపరుస్తుంది : కలబందలోని ఎంజైమ్లు, అమైనో ఆమ్లాలు దెబ్బతిన్న కణాలను బాగు చేయడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కాలక్రమేణా జుట్టు మరింత బలంగా, దృఢంగా మారడానికి తోడ్పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
NOTE : కలబందకు సంబంధించి ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
