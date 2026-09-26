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చదువుతో పాటు ఆధ్యాత్మికత చింతన! - పిల్లలకు ఈ విషయాలు తప్పనిసరి నేర్పాల్సిందే!

ఒత్తిడిని జయించి, సన్మార్గంలో నడిపించే ‘ఆధ్యాత్మిక విద్య’ - పేరెంట్స్​కు నిపుణుల సూచనలివే!!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 26, 2026 at 4:47 PM IST

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How Parents Can Encourage Spiritual Values in Children : పిల్లలకు చదువు ఎంత ప్రధానమో, ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా అంతే అవసరం. దీనివల్ల జీవితంలో సన్మార్గంలో నడవడంతో పాటు, సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలి, ఒత్తిడిని అధిగమించి మానసిక ప్రశాంతత ఎలా పొందాలి లాంటి విషయాలు తెలుస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, పిల్లలకు ఆధ్యాత్మిక చింతనను అలవర్చే క్రమంలో పేరెంట్స్ కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని చెబుతున్నారు.

ముందు మీరు తెలుసుకోండి! : కుటుంబపరంగా, సమాజపరంగా వివిధ ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు పాటించడం మాములే! కానీ, ఈ రోజుల్లో చాలామంది వాటి అసలు అర్థం తెలుసుకోకుండా ఎవరికి వచ్చినట్టు వారు మార్చేస్తున్నారు. ఒకరిని చూసి మరొకరు పాటించేస్తూ అసలు విషయాన్ని గాలికి వదిలేస్తున్నారు. కాబట్టి, ముందుగా మీరు పిల్లలకు ఏ విషయాలు నేర్పించాలనుకుంటున్నారో వాటి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత పిల్లలకు నేర్పించడం వల్ల ఆయా ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు వల్ల కలిగే లాభాలు ఏంటో వారు తెలుసుకోగలుగుతారని అంటున్నారు. తద్వారా వారికి క్రమేపీ ఆధ్యాత్మికత దిశగా ఆసక్తి కలుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

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కథలు చెప్పాలి : రామాయణం, మహాభారతం, మహాభాగవతం మొదలైన వాటిలో ఉండే వివిధ అంశాల గురించి పిల్లలకు చిన్నచిన్న కథల రూపంలో చెప్పడం వల్ల వారిలో ఆధ్యాత్మిక భావన పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, జీవితంలో వచ్చే సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలి? వివిధ సందర్భాల్లో ఎలా ప్రవర్తించాలి వంటి ఎన్నో విషయాలు వారికి వ్యక్తిగత పాఠాలుగా ఉపయోగపడతాయని సూచిస్తున్నారు.

చేసి చూపించాలి : మనం తెలుసుకోవాలనే కానీ ప్రతి మతంలోనూ ఎన్నో మంచి విషయాలు దాగి ఉంటాయి. అయితే, వాటిని పాటించే విషయంలో మాత్రం చాలా మంది పాటించారు. మీరు ఈ తప్పు చేయవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంచి అలవాట్లను మీరు పాటిస్తూ, పిల్లలూ వాటిని పాటించేలా చేయాలని పేర్కొంటున్నారు.

ధ్యానం : మెడిటేషన్ ఎంతో ప్రాముఖ్యం ఉంటుంది. కాబట్టి, పిల్లలు క్రమం తప్పకుండా ధ్యానం చేసేలా ప్రోత్సహించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని ద్వారా వారికి ఆధ్యాత్మిక భావన కలగడంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత కూడా లభిస్తుంది. ఫలితంగా, చదువు, జీవితంలో ఉన్నతంగా రాణించగలుగుతారు.

చదువుకు ఆటంకం కలగకుండా : పిల్లలకు చదువుకునే వయసులోనే ఆధ్యాత్మిక చింతనను కూడా అలవరిస్తే చక్కటి పౌరులుగా ఎదుగుతారు. అయితే, ఆధ్యాత్మికతను అలవాటు చేసే క్రమంలో వారి చదువుకు భంగం కలగకుండా జాగ్రత్త పడాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కువ సమయం పట్టే కార్యక్రమాలను సాధ్యమైనంత వరకు సెలవు రోజుల్లోనే సాధన చేయించడం మంచిది. తద్వారా వారి చదువుకి ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా జాగ్రత్తపడచ్చు.

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PARENTING SPIRITUAL VALUES
SPIRITUAL PARENTING
MORAL VALUES IN CHILDREN
TEACHING SPIRITUAL VALUES
SPIRITUAL VALUES IN CHILDREN

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