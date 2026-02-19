ETV Bharat / lifestyle

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - ఎలా చేయాలి??

- జుట్టు తత్వాన్ని బట్టి తలస్నానం చేయాలట - కీలక సూచనలు చేస్తున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 19, 2026 at 3:56 PM IST

Ways to Take Head Bath for Healthy Hair : ఉంగరాల జుట్టైనా, సిల్కీ హెయిర్‌ అయినా, అలల్లాంటి ముంగురులైనా.. ఎలాంటి జుట్టున్న వారైనా సరే తలస్నానం చేసే విషయంలో అందరూ ఒకే పద్ధతిని అనుసరిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది రెండు, మూడు రోజులకోసారి తలస్నానం చేస్తే, మరికొందరు వారానికోసారి మాత్రమే జుట్టును శుభ్రం చేసుకుంటారు. కానీ, జుట్టు రకాన్ని బట్టి తలస్నానం చేసే విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా కుదుళ్లు బలహీనపడడం, జుట్టు రాలిపోవడం, చిట్లిపోవడం, పొడిబారడం వంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, జుట్టు రకాన్ని బట్టి తలస్నానం చేసే విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

సెమీ కర్లీ హెయిర్ : ఈ రకం హెయిర్‌ ఉన్న వారు వారంలో రెండు లేదా మూడు సార్లు తలస్నానం చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ జుట్టు బాగా ఒత్తుగా ఉన్నట్లయితే వారానికి రెండుసార్లు చేసినా సరిపోతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో నూనె ఆధారిత షాంపూలను ఎంచుకోకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, వీటివల్ల జుట్టు సహజమైన కర్లీనెస్‌ని కోల్పోయే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూలను ఎంచుకుంటే జుట్టుకు ఎలాంటి డ్యామేజ్‌ కాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. వారంలో తలస్నానం ఎన్నిసార్లు చేయాలి అనేది జుట్టు రకం, ఆకృతిని బట్టి ఉంటుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

కర్లీ హెయిర్ : జుట్టు కాస్త పలుచగా ఉన్నప్పటికీ, చూడడానికి ఒత్తుగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. అంతేకాదు, కర్లీ హెయిర్ అలల్లా ఎగురుతూ అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తుంది. అయితే, ఉంగరాల జుట్టు త్వరగా పొడిబారిపోతుందట. కాబట్టి, గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో వారానికి ఒకటి లేదా రెండుసార్లు మాత్రమే తలస్నానం చేయడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, కురులు తేమను కోల్పోకుండా పట్టులా ఉండాలంటే తలస్నానం చేసే గంట లేదా రెండు గంటల ముందు జుట్టు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు నూనెతో మసాజ్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు

పొడి జుట్టా : పొడిబారిన జుట్టు ఉన్న వారు తమ కేశాలకు రంగు వేసుకున్నా, హెయిర్ డ్రయర్స్‌ వాడినా జుట్టు గడ్డిలా మారడం, కుదుళ్లలో దురద, అలర్జీలు రావడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, జుట్టు చివర్లు చిట్లడం, ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా జుట్టు నిర్జీవమైపోవడం వంటి సమస్యలూ ఎదురవుతుంటాయని చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ సమస్యలన్నింటికీ చెక్‌ పెట్టాలంటే సహజసిద్ధమైన షాంపూలను ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. వీటిలో ఎలాంటి హానికారక రసాయనాలు ఉండవు కాబట్టి, జుట్టు డ్యామేజ్‌ అయ్యే అవకాశమే ఉండదని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే పొడి జుట్టు ఉన్న వారు గోరువెచ్చటి నీళ్లతో వారానికి రెండుసార్లు తలస్నానం చేస్తే మంచిదంటున్నారు. అలాగే సరిపడినన్ని నీళ్లు తాగడం, నీటి శాతం అధికంగా ఉండే పండ్లు-కాయగూరల్ని ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. జుట్టు పొడిగా, ఆకృతిగా, మందంగా ఉంటే, వారానికి కనీసం 2 నుంచి 3 సార్లు చేయవచ్చని American Academy of Dermatalogy Association అధ్యయనం పేర్కొంది.

ఆయిలీ హెయిర్ : కుదుళ్లలో ఉండే నూనె గ్రంథులు అధికంగా నూనెలను ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల కుదుళ్లు, జుట్టు జిడ్డుగా మారతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా చుండ్రు, దురద సమస్యలు తలెత్తుతాయని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, ఆయిలీ హెయిర్‌ ఉన్న వారు రోజు విడిచి రోజు తలస్నానం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే నూనె ఆధారిత షాంపూలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. కండిషనర్‌ను కూడా జుట్టు చివర్లకు మాత్రమే రాసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

