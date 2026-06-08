వృద్ధాప్య ఛాయలు ముడతల్ని అడ్డుకోవడమెలా? - నిపుణులు సూచిస్తున్న టిప్స్ ఇవీ!
వృద్ధాప్య ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయా? - ఇలా చేస్తే చర్మం మెరుస్తుందట!
Published : June 8, 2026 at 4:42 PM IST
Prevent Signs of Aging and Wrinkles : వయసు పెరిగే కొద్దీ చర్మం సాగడం, ముడతలు వంటి సమస్యలన్నీ సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తాయి. కానీ, ఈ వయస్సులో కూడా వృద్ధాప్య ఛాయలు, ముడతలు అడ్డుకోవచ్చా? అందుకోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మాయిశ్చరైజర్, సన్స్క్రీన్ తప్పనిసరి : ఆరోగ్యంగా ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవిస్తామనే దానికి చెప్పే హెల్త్ స్పాన్ అనే కాన్సెప్ట్లానే చర్మానికీ స్కిన్ స్పాన్ ఉంటుంది. ఇది చర్మం ఎన్ని సంవత్సరాలు పాటు ఆరోగ్యంగా, యవ్వనంగా ఉంటుందో చెబుతుంది. సాధారణంగా స్కిన్ రెండు విధాలుగా వృద్ధాప్య ఛాయల బారిన పడుతుందని ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ సూరపనేని పద్మావతి తెలిపారు. అందులో, మొదటిది ఇంట్రిన్సిక్ అంటే జన్యుపరమైన లక్షణాల వల్ల సాధారణంగా జరిగే ప్రక్రియ. రెండోది ఎక్స్ట్రిన్సిక్స్. దీన్నే ఫొటో ఏజింగ్ అంటారు. అంటే, సూర్యుడి నుంచి వచ్చే UV కిరణాల వల్ల పడే ప్రభావం. అందుకే, చర్మాన్ని రక్షించుకోవడానికి అన్నింటి కంటే ముఖ్యమైనది ఫొటో ప్రొటెక్షన్. ఇందుకోసం చర్మ ఆరోగ్యానికి మాయిశ్చరైజర్, సన్స్క్రీన్ తప్పకసరిగా రాసుకోవాలి.
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స్కిన్ క్రీమ్స్లో : వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏటా మన చర్మంలో రెండు శాతం కొల్లాజెన్ తగ్గుతూ వస్తుందని సూరపనేని పద్మావతి అంటున్నారు. ఈ నష్టాన్ని రెటినాల్ అరికడుతుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, 30 ఏళ్లు దాటిన ప్రతి ఒక్కరూ రెటినాల్ వాడటం ప్రారంభించాలట. వయసుతో పాటు చర్మంపై పిగ్మెంటేషన్ సమస్య కూడా వస్తుంది కాబట్టి, ఎవరి చర్మతత్వాన్ని బట్టి ఎజిలాయిక్ యాసిడ్, కోజిక్ యాసిడ్, ఆర్బుటిన్ వంటి యాంటీ పిగ్మెంటరీ క్రీమ్స్ వాడాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉండే హైడ్రోక్వినోన్ వంటి టాపికల్స్ని వినియోగించాల్సి వస్తుందట. ఈ చర్యలు తీసుకోవడంతో పాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ప్రొటీన్లు సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా, తాజా పండ్లు, రకరకాల కూరగాయలు లాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవాలి.
ఈ ట్రీట్మెంట్తో : ఈ క్రమంలో చర్మం బయటే కాదు, లోపలి నుంచి కూడా యవ్వనంగా ఉండడానికి యాంటీ ఏజింగ్ న్యూట్రాస్యూటికల్స్ తోడ్పడతాయని సూరపనేని పద్మావతి వెల్లడించారు. ఈ పద్ధతులన్నింటినీ పాటిస్తే వృద్ధాప్య ఛాయలు, ముడతలను అడ్డుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. కానీ, ఇప్పుటికే మీ చర్మంపై ముడతలు, ఫైన్లైన్స్ వచ్చినా దిగులు పడవద్దు. డెర్మటాలజిస్ట్ను సంప్రదిస్తే, ఏజ్ అయిన చర్మాన్ని తిరిగి యవ్వనంగా మార్చగలరు. ముఖ్యంగా, చర్మాన్ని టైట్ చేయాడానికి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ (RF), హైపు ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తారు.
అలాగే, చర్మంపై సన్నని గీతలు, ముడతలు తగ్గించడానికి ఫ్రాక్షనల్ లేజర్స్, మైక్రో నీడ్లింగ్ ఉపయోగపడతాయంటున్నారు సూరపనేని పద్మావతి. ఇవి కాకుండా, మజిల్ రిలాక్సెంట్స్ అయిన బోటులినం టాక్సిన్ ద్వారా కూడా ముడతలను తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ వయసు రీత్యా ముఖ ఆకృతి మారితే ఫిల్లర్స్ ద్వారా మునుపటి రూపాన్ని తెస్తారట. ఇలా నిరంతరం చర్మాన్ని రక్షించుకుంటూ, సరైన సంరక్షణ పాటించాలట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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