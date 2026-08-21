లంచ్ తర్వాత నిద్రొస్తోందా? - ఈ ఫార్ములాతో చెక్పెట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు!
తిన్న తర్వాత నడక, సరిపడా నీరుతో నిద్రమత్తును వదిలించుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు - జాగ్రత్తలు పాటించినా సమస్య తగ్గకపోతే డాక్టర్ను సంప్రదించాలని సూచన!
Published : August 21, 2026 at 4:54 PM IST
Tips to Control Post Lunch Sleepiness: మధ్యాహ్నం భోజనం చేశాక.. కొందరికి నిద్రొచ్చినట్లుగా, మగతగా ఫీలవుతుంటారు. ఇంట్లో ఉంటే కాసేపు పడుకోవచ్చు. కానీ, ఆఫీసులో ఉండే వారికి వీలు కాదు కదా! ఇలా మగతగా ఉన్నప్పుడు చేసే పనిపై ఏకాగ్రత పెట్టలేమంటున్నారు నిపుణులు. అలాగని, కాసేపు రిలాక్స్ అవుదామంటే కుదరకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకే, ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టాలంటే కొన్ని అంశాలు దృష్టిలో ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
10 నిమిషాల నడక వల్ల : తిన్న వెంటనే శరీరం రిలాక్స్ అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో నిద్రొచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుందట. కాబట్టి, తిన్న వెంటనే సీట్లో వాలిపోకుండా, ఓ పది నిమిషాల పాటు నడక మంచిదని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల శరీరంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు పెరిగి.. అవయవాలకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. తద్వారా శరీరం తిరిగి శక్తిని కూడగట్టుకుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. భోజనం చేసిన తర్వాత 10 నుంచి 30 నిమిషాల పాటు నడవడం మంచిదని clevelandclinic పేర్కొంది.
- చూయింగ్ గమ్ నమిలితే నిద్రమత్తు వదిలిపోతుందని ఓ అధ్యయనంలో పేర్కొంది. అయితే, అది కూడా ఐదు నుంచి 10 నిమిషాలు చాలట.
డీహైడ్రేషన్ వల్ల : శరీరం డీహైడ్రేషన్కి గురైనా అలసిపోయినట్లుగా అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, రోజూ సరైన మోతాదులో నీళ్లు తాగడం తప్పనిసరంటున్నారు. అలాగే, మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత కూడా కొంత విరామం ఇచ్చి నీళ్లు, ఇతర పానీయాలు తీసుకోవడం వల్ల శరీరం పునరుత్తేజితమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. రోజంతా పుష్కలంగా నీరు తాగడం వలన చురుకుదనం మెరుగుపడి, నిద్రమత్తును దూరంగా ఉంచవచ్చని sleepfoundation పేర్కొంది.
భోజన సమయంలో నీరు తాగొచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
కడుపు నిండా భోజనం : చాలా మంది మధ్యాహ్న భోజనం కడుపు నిండుగా తినాలనుకుంటారు. అయితే నిద్ర రావడానికి, మగతగా అనిపించడానికి ఇదీ ఓ కారణమంటున్నారు నిపుణులు. అతిగా తినడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరంగా, అసౌకర్యంగా అనిపిస్తుందని, ఫలితంగా శరీరం విశ్రాంతిని కోరుకుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో తినకుండా, తక్కువ మోతాదుల్లో ఎక్కువసార్లు తినేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు.
ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం : రాత్రిళ్లు కనీసం 7-8 గంటలు ప్రశాంతంగా నిద్రపోయిన వారిలో ఈ మగత ఫీలింగ్ ఉండదట. కాబట్టి, రాత్రిళ్లు సుఖంగా నిద్రపోయేలా అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. రాత్రి నిద్ర సరిగ్గా లేకపోతే మరుసటి రోజు మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత ఇంకా ఎక్కువవుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
ఎక్కువగా కాఫీ, టీలు తాగుతున్నారా?: కాఫీ, టీలు ఎక్కువగా తాగడం వల్ల రాత్రుళ్లు సరిగా నిద్ర పట్టక, పగటి పూట మగతగా ఉండే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు కప్పులకు మించి వీటిని తీసుకోకపోవడమే ఆరోగ్యకరమని తెలియజేస్తున్నారు.
అయితే, ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా.. లంచ్ తర్వాత మగతగా, అలసటగా అనిపిస్తే మాత్రం.. ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, రక్తహీనత వంటి సమస్యలు కూడా కారణం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించి సమస్యలు ఏంటో నిర్ధారించుకొని.. వారి సలహా మేరకు తగిన చికిత్స తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
పీరియడ్స్ వాయిదా వేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందేనట!