మీ జుట్టు ఒత్తుగా పెరగాలా? - ఈ టిప్స్ పనికొస్తాయట!
జుట్టు రాలే సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? - ఈ ఇంటి చిట్కాలు పాటిస్తే చాలట!
Published : January 28, 2026 at 2:55 PM IST
Home Remedies to get Thick Hair: ఒత్తైన, పట్టులాంటి, మెరిసే జుట్టు కోసం అమ్మాయిలు ఆరాటపడుతుంటారు. అయితే, మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, కాలుష్యం కారణంగా చాలామంది అమ్మాయిల్లో జుట్టు రాలిపోవడం, చివర్లు చిట్లడం వంటి సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో కొందరు ఆత్మన్యూనతకు గురవుతుంటారు. ఈ సమస్యల్ని అధిగమించి కేశ సంపదను పెంచుకోవాలంటే కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గుడ్డులోని తెల్లసొనతో : గుడ్డులోని తెల్లసొన తీసుకొని బాగా గిలక్కొట్టాలి. దానిని కుదుళ్లకు పట్టించి 30 నిమిషాల పాటు ఆరనివ్వాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆ తర్వాత గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ విధంగా వారానికి ఒకసారి లేదా రెండు సార్లు చేయడం వల్ల కేశ సంపదను పెంచుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కావాలంటే తెల్లసొన గిలక్కొట్టిన తర్వాత అందులో కాస్త నూనె, కొద్దిగా నీళ్లు కూడా జత చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అయితే, ఈ మిశ్రమాన్ని కుదుళ్లకు పట్టించి కాసేపు మృదువుగా మర్దన చేయాలని, అప్పుడే ఆశించిన ఫలితం కనిపిస్తుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఇలా చేస్తే ముద్ద 'మందారం'లా మెరిసిపోతారు - ఒత్తైన కురులే కాదు అందానికీ మేలు చేసే మందార!
మెంతులతో : గుప్పెడు మెంతులు తీసుకొని నీటిలో 10 గంటల పాటు నానబెట్టాలి. తర్వాత వాటిని మిక్సీలో వేసి మెత్తగా చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ మిశ్రమాన్ని కేశాలకు అప్లై చేసుకొని 30-40 నిమిషాలు ఆరనివ్వాలని చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత గోరువెచ్చని నీళ్లు, గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూతో తలస్నానం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇక, కావాలంటే మెంతుల మిశ్రమంలో కొన్ని కొబ్బరిపాలు కూడా కలిపి కేశాలకు పెట్టుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. తాజా మెంతి గింజలు చాలా ప్రభావవంతమైనవి, శక్తివంతమైనవి, ఇవి జుట్టు రాలడం, చుండ్రు సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి సహాయపడతాయని International Journal of Nursing Education And Research ప్రచురించింది. మెంతి గింజలు జుట్టు పెరుగుదలకు తోడ్పడతాయని తెలిపింది.
ఉసిరి, శీకాకాయలతో : తలస్నానానికి రసాయనాలు ఉండే షాంపూలకు బదులుగా సహజసిద్ధంగా తయారుచేసిన ఉసిరి, శీకాకాయ పొడులను ఉపయోగించడం ద్వారా కూడా జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి కురుల ఎదుగుదలకు అవసరమయ్యే పోషణ అందించడంతో పాటు కుదుళ్లను దృఢంగా మార్చుతాయని పేర్కొంటున్నారు.
ఉల్లిరసంతో : ఉల్లిపాయలో ఉండే సల్ఫర్ కేశాల ఎదుగుదలను ప్రేరేపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ఉల్లిరసంతో కుదుళ్లను మృదువుగా మర్దన చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఉల్లిపాయలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ లక్షణాలు కురులను ఆరోగ్యంగా ఉంచటంతో పాటు జుట్టును ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే హాని నుంచి కూడా రక్షిస్తాయని International Journal of Pharmaceutical Sciences ప్రచురించింది.
కలబందతో : కలబంద గుజ్జును కేశాలకు, కుదుళ్లకు పట్టేలా బాగా అప్లై చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. తర్వాత 30 - 40 నిమిషాలు ఆరనిచ్చి గోరువెచ్చని నీటితో తలస్నానం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఆముదంతో : ఆముదం, కొబ్బరినూనె సమపాళ్లలో తీసుకొని కాస్త వేడి చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని కుదుళ్లకు చేరేలా చేతివేళ్లతో మృదువుగా, గుండ్రంగా మర్దన చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆపై కేశాలకూ ఈ నూనెను పట్టించాలని చెబుతున్నారు. తర్వాత గోరువెచ్చని నీటిలో ముంచి పిండిన టవల్ని తలకి చుట్టుకొని గంట పాటు అలాగే ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. తర్వాత గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూ ఉపయోగించి తలస్నానం చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ చిట్కా కూడా కేశ సంపదను పెంచుకోవడానికి ఉపకరిస్తుందట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
ఒత్తైన జుట్టు కోసం షాంపూలు వాడుతున్నారా? - ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
చలికాలంలో జుట్టు రాలుతోందా? - నిపుణులు సూచిస్తున్న జాగ్రత్తలివే!