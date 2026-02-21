ETV Bharat / lifestyle

దంపతుల మధ్య కోపతాపాలు తగ్గాలంటే! - ఈ టిప్స్​ పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

హెల్దీ బాండింగ్​తోనే సంసారం ఆనందంగా కొనసాగుతుందంటున్న నిపుణులు!

RELATIONSHIP CONFLICT
RELATIONSHIP CONFLICT (Getty Images)
ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 21, 2026 at 3:16 PM IST

Things not to do when angry with your partner : వైవాహిక జీవితంలో కోపతాపాలు, అలకలు సహజం. అయితే, ఇవి టీకప్పులో తుపానులా సమసిపోతేనే బాగుంటుంది. హద్దు దాటితే మాత్రం బంధానికే ముప్పు వాటిల్లో ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే, నిపుణులు కొన్ని సూచనలు చేస్తున్నారు. భాగస్వామి కోపంతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ల దగ్గర కొన్ని విషయాలను అస్సలు ప్రస్తావించకూడదని సూచిస్తున్నారు. ఈ టిప్స్ పాటిస్తే దాంపత్య బంధం ఆనందంగా సాగుతుందని చెబుతున్నారు. మరి, ఆ విషయాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

నీ వల్ల కాదు : గొడవ జరిగినప్పుడు భార్యాభర్తలిద్దరూ ఒకరిపై ఒకరు పీకల్లోతు కోపంతో ఉంటారు. ఇలాంటప్పుడు ఎదుటివారిలో ఉండే ప్రతికూలతలు, లోపాలన్నీ గుర్తుకొస్తుంటాయి. ఒక రకమైన అసహనానికి లోనవుతుంటారు. ‘నీ వల్ల ఏదీ కాదు', ‘నువ్వెప్పుడూ నన్ను సంతోషంగా ఉంచలేదు’, ‘నీకు స్వార్థం ఎక్కువ’ ఇలాంటి మాటలు మన ప్రమేయం లేకుండానే దొర్లుతుంటాయి. కానీ, ఇలాంటి మాటలు అవతలి వారి కోపాన్ని మరింతగా పెంచే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తద్వారా గొడవ పెద్దదవడం తప్ప మరే ప్రయోజనమూ ఉండదని చెబుతున్నారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్యా ఒక్క రోజులో ముగిసిపోయే కోపతాపాలు, రోజుల తరబడి కొనసాగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, కోపంతో ఉన్న భాగస్వామి దగ్గర ఎంత సంయమనం పాటిస్తే అంత మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తప్పైనా, ఒప్పైనా అవతలి వారి కోపం తగ్గే దాకా కామ్‌గా ఉండడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇక కూల్‌ అయ్యాక అన్ని విషయాలూ కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే సరిపోతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

వాళ్ల ప్రస్తావన వద్దు : దంపతుల మధ్య జరిగే గొడవల్లో ఎక్కువ శాతం మూడో వ్యక్తి ప్రస్తావన వల్లే జరుగుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎలాగంటే, భార్యాభర్తలు తమ గొడవల మధ్యలో అత్తింటి వారి ప్రస్తావన తీసుకురావడం, వారిని విమర్శించడం చేస్తుంటారు. దీని వల్ల భాగస్వామి కోపం కట్టలు తెంచుకునే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది దంపతుల మధ్య భేదాభిప్రాయాల్ని మరింతగా పెంచచ్చని అంటున్నారు. కాబట్టి, ఆలుమగలు మధ్య గొడవలుంటే వారే పరిష్కరించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అంతేకానీ, అన్నింటికీ కారణం మూడో వ్యక్తే అని నిందించడం వల్ల దంపతుల మధ్య అనుబంధం దెబ్బతింటుందని పేర్కొంటున్నారు.

రెచ్చగొడుతున్నారా? : అసలే గొడవై భార్యాభర్తల మధ్య దూరం పెరిగినప్పుడు.. దాన్ని పరిష్కరించకుండా, కొంతమంది అవతలి వారిని మరింత రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. మాటలు, చేతలతో వాళ్ల సహనాన్ని పరీక్షిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో వాళ్లకు నచ్చని పనులు చేయడం, నచ్చని వ్యక్తులతో మాట్లాడడం లాంటివి చేస్తుంటారు. నిజానికి, ఇది గొడవకు పరిష్కారం చూపడమేమోగానీ, ఇద్దరి మధ్య దూరం మరింత పెరిగేలా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, కోపంలో ఉన్న భాగస్వామిని శాంతపరిచేందుకు ప్రయత్నించాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ మెట్టు దిగాలని చెబుతున్నారు.

