డబ్బు విషయంలో ఈ పొరపాట్లు చేస్తున్నారా? - మహిళలూ ఇలా జాగ్రత్త పడండి!
సానుకూల ఆలోచనలతో అద్భుత ఫలితాలు - పలు సింపుల్ చిట్కాలు సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : December 29, 2025 at 4:55 PM IST
Ways to Imbibe Financial Positivity into Your Life : సానుకూల ఆలోచనలు సానుకూల ఫలితాల్నిస్తాయంటారు. మనం చేసే పనులు, ఎంచుకున్న లక్ష్యాల పరంగానే కాదు, డబ్బుకూ ఈ సూత్రం వర్తిస్తుదంటున్నారు ఆర్థిక నిపుణులు. ఆర్థిక విషయాల్లో కొన్ని పొరపాట్లు చేయకుండా పాజిటివ్ మైండ్సెట్తో ఉండడం వల్ల డబ్బు సమస్యల్లేకుండా ముందుకు సాగడంతో పాటు భవిష్యత్తుకు ఆర్థిక భరోసా అందించచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పోలికలు వద్దు : కొందరు ప్రతి విషయంలో ఇతరులతో పోల్చుకుంటుంటారు. అవి ఇల్లు, దుస్తులు, విలాసవంతమైన వస్తువులు, మరేదైనా సరే, తమకు ఉండి ఇతరులకు లేని వాటిని పక్కన పెట్టి, ఇతరుల వద్ద ఉన్న వాటి పైనే దృష్టి పెడుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తమ ఆర్థిక స్థోమతనూ అసలు లెక్క చేయరు. అవసరానికి మించి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి అప్పులు చేయడానికీ వెనకాడరు. దీంతో డబ్బు వృథా అవడంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత కూడా దూరమవుతుంది. కాబట్టి, ఇతరులతో పోల్చుకోవడం మాని, ఆర్థికంగా మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో ముందు పరిశీలించుకోవడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, మనకొచ్చే ఆదాయాన్ని బట్టి, ఖర్చులు, పొదుపు-మదుపులు ప్లాన్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. ఇలా చేయడం వల్ల అనవసరంగా అప్పులపాలు కావాల్సిన ముప్పు తప్పుతుంది. ఇలా ఉన్నంతలోనే సానుకూల ఆలోచనలు చేస్తే, భవిష్యత్తులో ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురుకాకుండా జాగ్రత్తపడచ్చు.
ఎంత సంపాదించినా డబ్బు మిగలట్లేదా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు
సాధ్యాసాధ్యాల్ని పరిశీలించాకే : ఏ విషయంలోనైనా సరే, ముందుగా మన ఆర్థిక పరిస్థితుల్ని బట్టి సాధ్యాసాధ్యాల్ని పరిశీలించుకోవాలి. డబ్బు విషయంలో ఇదీ ఓ సానుకూల ఆలోచనే అంటున్నారు నిపుణులు. ఎలాగంటే, మన స్థోమతకు తగ్గట్లుగా ఎంత పెద్ద ఇల్లు కొనాలో బేరీజు వేసుకోవడం, గొప్పలకు పోకుండా మన వద్ద ఉన్న డబ్బును బట్టే ఇంటీరియర్ చేయించుకోవడం, ఇతర వస్తువులు కొనుక్కోవడం మేలు. ఇలా చేయడం ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు. అలాగే, ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు లేకుండా నెమ్మదిగా మన భవిష్యత్ లక్ష్యాలను పూర్తి చేసుకోవచ్చు.
ఈ పొరపాట్లు వద్దు : డబ్బు విషయంలో కొంతమంది మహిళలు చేసే కొన్ని పొరపాట్లు కూడా ఆర్థికంగా వారిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో డబ్బు వ్యవహారాలన్నీ తమ భర్తలు లేదా ఇతర కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగిస్తారు. దీనివల్ల తమకంటూ ప్రత్యేకంగా పొదుపు-మదుపులు చేసుకోకుండా, భాగస్వామిపై ఆధారపడుతారు. ఇలాంటివన్నీ వారికి చిన్న విషయాలే అనిపిస్తాయి. కానీ, సమయం వచ్చినప్పుడు ‘అప్పుడే జాగ్రత్తగా ఉంటే ఈ సమస్యలన్నీ వచ్చేవి కాదు కదా!’ అని అనుకుంటారు. కాబట్టి, భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ పొరపాట్లేవీ చేయకుండా, ముందుగానే ప్లాన్ ప్రకారం సానుకూల ఆలోచనలతో ముందుకు సాగడం, తమకంటూ కొంత డబ్బు వెనకేసుకోవడం, వంటివి చేస్తే భవిష్యత్తులో ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి రాదు. అంతేకాకుండా, డబ్బు నిర్వహణ తెలియడం వల్ల క్రమశిక్షణ అలవడటమే కాదు, బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయాలూ తీసుకుంటారు.
ప్రభావితం కావద్దు : ఆర్థిక విషయాల్లో మనకంటూ సొంత ప్రణాళికలు, లక్ష్యాలు అంటూ ఏమీ ఉండవు. దీంతో ఇతరులు చెప్పే మాటలు, చేతలు ఒక్కోసారి మనల్ని ప్రభావితం చేస్తుంటాయి. తద్వారా మన ఆర్థిక స్థోమతకు మించి ఖర్చు పెట్టేలా, అనవసర జల్సాలకు ప్రేరేపించేందుకు కారణమవుతాయి. దీనివల్ల కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ఇలాంటి వ్యక్తుల మాటలు పట్టించుకోకుండా ఉండడంతో పాటు ఆర్థిక విషయాల్లో సానుకూల సలహాలిచ్చే వ్యక్తులుండేలా జాగ్రత్తపడాలని అంటున్నారు. అలాంటి వారితోనే స్నేహం చేయడం, పాజిటివిటీని నింపే వాతావరణం ఉండేలా చూసుకోవడం ఇవన్నీ ముఖ్యమని సూచిస్తున్నారు.
ప్రతి ఒక్కరికీ "హాబీ కార్నర్" - ఈ అలవాట్లు సంపూర్ణమైన జీవితానికి!
మీ పిల్లలు ఆర్థిక పాఠాలు నేర్పిస్తున్నారా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!