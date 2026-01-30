ETV Bharat / lifestyle

భాగస్వామికి ఆ భరోసా - ఇస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

- దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్​ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Emotional Safety in Relationship
Emotional Safety in Relationship (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 30, 2026 at 5:33 PM IST

Emotional Safety in Relationship : భార్యాభర్తల మధ్య బంధాన్ని దృఢం చేసే అంశాలు బోలెడుంటాయి. అందులో ఒకరికొకరు సురక్షితమైన భావన కల్పించుకోవడం కూడా ఒకటి. అంటే, ఒకరి సాంగత్యంలో మరొకరున్నప్పుడు.. ప్రపంచమంతా ఎదురుతిరిగినా.. తనపై ఈగ కూడా వాలనివ్వనంతగా.. తనను భద్రంగా చూసుకుంటారన్న భరోసా! అయితే, ఒకరిపైన మరొకరికి ఈ రకమైన భరోసా కలగాలంటే దంపతులిద్దరూ కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఈ తరం చాలా జంటలు ప్రేమ కంటే స్టేటస్‌కే ప్రాధాన్యమిస్తున్నాయి. దీంతో స్వార్థం, అహంకారం, ఒకరిపై ఒకరికి నమ్మకం లేకపోవడం వంటివి పెరిగిపోతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. ‘నేను గొప్పంటే - నేను గొప్ప’ అనే భావన అధికమవుతోందని చెబుతున్నారు. వాస్తవానికి ఇలాంటి పోటీ అనుబంధాన్ని దెబ్బతీయడమే కాదు, దాంపత్య బంధంలో అభద్రతకూ దారి తీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, ఈ ప్రతికూల భావనను మనసులో నుంచి తొలగించి, ఇద్దరూ సానుకూలంగా, ‘తనతో ఉంటే నేను సురక్షితం’ అనే భావన కలిగేలా చేయాలంటే భార్యభర్తలిద్దరూ కొన్ని నియమాలు పాటించాలంటున్నారు.

భద్రతను పెంచుతాయివి! :

  • భార్యభర్తలిద్దరి మనసులు కలిసినా, వారి ఆలోచనలు, అభిరుచులు ఒకేలా ఉండాలని లేదు. అలాగని భాగస్వామి అభిప్రాయం నచ్చకపోతే వ్యతిరేకించడమూ సరికాదంటున్నారు నిపుణులు. కాదు, కూడదని పట్టుబడితే లేనిపోని గొడవలు తప్ప మరే ప్రయోజనం ఉండదని చెబుతున్నారు. అందుకే భాగస్వామి మనసు తెలుసుకొని మసలుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. వారి నిర్ణయాలను గౌరవించడం, పొరపాట్లుంటే సరిదిద్దడం వల్ల ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ పెరుగుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు. తద్వారా వారితో ఉంటే సురక్షితమైన భావన కూడా కలుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • ఎలాంటి అనుబంధంలోనైనా ప్రశంసలదీ కీలక పాత్రే! రోజూ చేసే పనులను ఎవరు గుర్తించినా, గుర్తించకపోయినా.. భాగస్వామి శభాష్‌ అంటే చాలనుకుంటారు చాలామంది. అందుకే వాళ్లు ఎదురుచూసే దాకా మీ ఫీలింగ్‌ని మీలోనే దాచుకోకుండా సందర్భాను సారంగా ఓ కాంప్లిమెంట్‌ ఇవ్వామంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో వాళ్లూ సంతృప్తి పడతారని, ఇద్దరి మధ్య బంధమూ దృఢమవుతుందని చెబుతున్నారు.
  • భార్యభర్తలిద్దరిలో ఒకరిపై మరొకరికి సురక్షితమైన భావన కలగాలంటే, ముందు ఒకరిపై మరొకరికి నమ్మకం ఏర్పడాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ప్రతి విషయంలోనూ ఇద్దరూ పారదర్శకంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. అది చిన్న విషయమైనా, పెద్ద విషయమైనా, సరదా సంగతైనా, రొమాంటిక్‌ కోరికైనా దాపరికం లేకుండా పంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • శృంగారం అనుబంధాన్నే కాదు, భార్యభర్తల మధ్య సురక్షితమైన భావాన్నీ పెంచుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, చాలామంది వివిధ కారణాల రీత్యా దీన్ని నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారట. తద్వారా ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరిగి, వారి మనసుల్లో ఒక రకమైన అభద్రత ఏర్పడుతుందంటున్నారు. దీన్ని దరిచేరనివ్వకుండా జాగ్రత్తపడాలంటే.. దంపతులిద్దరూ సాన్నిహిత్యాన్ని పెంచుకోవడం, కొన్ని సందర్భాల్లో పరస్పరం సర్దుకుపోవడం వంటివీ ముఖ్యమంటున్నారు.
  • చాలామంది భాగస్వామితో ఎన్నో విషయాలు పంచుకోవాలనుకుంటారు. కానీ, అవతలి వాళ్లు ఇందుకు ఆసక్తి చూపకపోవడం, వినకపోయినా, విన్నట్లు నటించడం ఇవన్నీ భాగస్వామికి మీపై ఉన్న నమ్మకాన్ని, ప్రేమను దూరం చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, అనుబంధంలో ఏదీ దాచుకోకుండా అన్నీ చెప్పడం ఎంత ముఖ్యమో, అవతలి వారు చెప్పేది వినడం, తగిన సలహాలివ్వడమూ అంతే ముఖ్యమని పేర్కొంటున్నారు.
  • అలాగే, చాలామంది చేసే పనికి భాగస్వామి మద్దతు, ప్రోత్సాహం కోరుకుంటారు. కానీ, కొందరు ప్రోత్సహించడం అటుంచితే, నిరాశపరుస్తుంటారు. అనుబంధంలో అభద్రతకు ఇదీ ఓ కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు. అందుకే ఒకరి లక్ష్యాలు, ఆశయాల్ని సాధించే క్రమంలో మరొకరు ప్రోత్సహించడం, సహాయపడడం చేస్తే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. ‘నా వెంట ఒకరున్నార’న్న భరోసా వారికి ఏర్పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
  • వైవాహిక బంధమంటే దంపతులిద్దరే కాదు. ఇరు కుటుంబాల మధ్య సత్సంబంధాలు నెలకొనడం! కాబట్టి, భార్యభర్తలిద్దరూ తమ పుట్టింటి వారిని ఎంత ప్రేమగా చూసుకుంటారో, అత్తింటి వారికీ సమానమైన గౌరవ, మర్యాదలివ్వాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, వాళ్లూ ఈ జంటకు ప్రేమాభిమానాల్ని అందించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రేమ, ఆప్యాయతలున్న కుటుంబాల్లో ఒకరిపై ఒకరికి సురక్షితమైన భావన, భరోసా రెండూ ఏర్పడతాయంటున్నారు.

