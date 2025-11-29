ETV Bharat / lifestyle

లైఫ్​ బోరింగ్​గా అనిపిస్తుందా? - ఈ యాక్టివిటీస్​ ట్రై చేస్తే చిల్​ అవుతారట!

జీవితం రిపీట్‌ మోడ్‌లో పడిందా? - ఇలా బ్రేక్‌ చేయవచ్చట!

Boring Life
Boring Life (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 29, 2025 at 11:25 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Do These Things to Break Boring Life: ఓ వయసుకొచ్చాక.. ఉద్యోగం, కుటుంబ బాధ్యతలు మీద పడతాయి. మనకు తెలియకుండా అవే ప్రపంచమయిపోతాయి. దీంతో ఉదయం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ చేసి ఆఫీసుకెళ్లడం, సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి కాసేపు టీవీ చూసి నిద్రలోకి జారుకోవడం.. ఇదే డైలీ రోటిన్​. దీంతో లైఫ్ రిపీట్ మోడ్​లో పడినట్లు అనిపిస్తుంది. అలాంటప్పుడే మన మనసు ‘కొత్తగా ఏదైనా ట్రై చేయొచ్చు’గా అని చెబుతుంటుంది. ఇలా కొత్తగా చేసే పనులు మనిషికి నూతన ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం మన రోటీన్ లైఫ్​లో ఓ రోజును భిన్నంగా గడిపితే చాలని చెబుతున్నారు. మరి, ఎలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వారితో సరదాగా : ఆఫీసు పనుల్లో పడి బంధువులు, స్నేహితులను ఫోన్‌లో పలకరించడమే తప్ప.. వారిని కలిసే అవకాశం కోల్పోతున్నాం. వీలు చూసుకొని ఓ రోజు బంధువుల్ని లేదా స్నేహితుల్ని ఇంటికి ఆహ్వానించమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భోజనం చేసిన తర్వాత సరదాగా మాట్లాడుకోవడం, మీరు చిన్నతనంలో చేసిన చిలిపి పనులను గుర్తుచేసుకోమంటున్నారు. ఇవన్నీ మీ స్నేహబంధాన్ని బలపర్చడమే కాకుండా, మీలో తెలియని ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు.

ఆయుష్షు పెరగాలా? - జపనీస్ టెక్నిక్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

ప్రకృతిలో ఒక రోజు : ఇల్లు, ఆఫీస్​ అన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఒక రోజంతా ప్రకృతిలో గడిపేందుకు ప్రయత్నించమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సమీప పర్యాటక ప్రాంతాలు, నదులు లేదా సముద్ర తీరాల్లో సేద తీరాలని అంటున్నారు. వీలైతే.. కొండలు, అడవులు, సరస్సులు ఉండే దూర ప్రాంతాలకు ఒంటరిగా వెళ్తూ, ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించాలని తెలియజేస్తున్నారు. మీరు వెళ్లిన చోట ప్రకృతిలో మమేకమై, సరికొత్త అనుభూతులు పొంది జీవితాన్ని రీఛార్జ్‌ చేసుకోమని సూచిస్తున్నారు.

సోషల్‌మీడియాకు బై బై : వారానికి లేదా నెలలో ఒక రోజు మొత్తం సోషల్​ మీడియాకు దూరంగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆ రోజు ఫోన్​కు బదులుగా మీకు నచ్చిన పుస్తకం చదవడం, ఇంటిని క్లీన్ చేయడం లాంటి పనులు చేయమని చెబుతున్నారు. లేదంటే ఏదైనా ఆలయానికో, స్వచ్ఛంద సంస్థకో వెళ్లి రోజంతా వాలంటీరుగా పని చేయాలని, ఇలా చేయడం వల్ల సంతృప్తి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అది మీ జీవితంలో కొత్త కోణాన్ని ఆవిష్కరిస్తుందని వెల్లడిస్తున్నారు.

రోజంతా విశ్రాంతి : రొటీన్‌ లైఫ్​తో అలిసిపోయిన శరీరానికి, మనసుకు విశ్రాంతి అవసరం. అందుకే, ఇంట్లోనే ఉండి ఏ పని చేయకుండా ఒక రోజంతా విశ్రాంతి తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. గంటల తరబడి నిద్రపోవడం, బాల్కనీలో ఖాళీగా కూర్చొని కాఫీని ఆస్వాదిస్తూ తాగమని చెబుతున్నారు. లేదంటే ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు ఉంటే వాటితో ఆడుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో మీలో శక్తి పునరుత్తేజితం అవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

కొత్తది నేర్చుకోండి : ఒకరోజు అన్ని పనులకు సెలవు పెట్టి, మీరు ఎప్పుడూ చేయని పనిని చేయడానికి ప్రయత్నించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు తెలియని భాషను, క్రీడను నేర్చుకోవాలని, లేదంటే యూట్యూబ్‌ చూస్తూ.. కొత్త రకం వంటలను ట్రై చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే కొత్త సబ్జెక్టు గురించి తెలుసుకొని పట్టు సాధించాలని పేర్కొంటున్నారు. ఫేస్​ప్యాక్ వేసుకోవడం, బాడీకి మసాజ్ చేసుకోవడం లాంటి శారీరక సౌందర్యంపై కూడా దృష్టి పెట్టాలని వివరిస్తున్నారు.

వాకింగ్‌.. షాపింగ్‌ : ఇంట్లో బోర్‌ కొట్టినట్టుగా అనిపిస్తే, షాపింగ్‌ చేయమంటున్నారు నిపుణులు. అది మీలో ఉత్తేజాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయని చెబుతున్నారు. షాపింగ్‌ అంటే.. నచ్చిన ప్రతి వస్తువూ కొనాలని లేదని, షాపింగ్‌ మాల్‌లో నడుస్తూ, విండో షాపింగ్‌ చేయామని చెబుతున్నారు. కొత్తగా వచ్చిన ష్యాషన్‌ ట్రెండ్స్‌, దుస్తులు లేదా వస్తువుల ధరలు పరిశీలించమని సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే వాటి ధరలు మీ బడ్జెట్‌లో ఉంటే కొనుగోలు చేయొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

పెళ్లి తర్వాత గొడవలు రావద్దంటే - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు

స్టీల్ సింక్​ని ఎలా క్లీన్ చేస్తున్నారు? - ఇలా చేస్తే జిడ్డు పోయి కొత్తదానిలా మెరుస్తుంది!

TAGGED:

HOW TO BREAK BORING LIFE
RE ENGAGE YOUR SELF IDEAS
WAYS TO BREAK BORING LIFESTYLE
FEELING BORED WITH LIFE
BREAK BORING LIFE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.