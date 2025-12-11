ETV Bharat / lifestyle

మీ పిల్లలకు స్టేజ్ ఫియర్ ఉందా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!

- భయం పోగొట్టేందుకు సింపుల్ చిట్కాలు - ముందుగా పెద్దలు మారాలంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​!

Kids Stage Fear
Kids Stage Fear (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 11, 2025 at 4:04 PM IST

Effective Ways to End Kids Stage Fear : మరికొన్ని రోజుల్లో 2025 ముగియబోతోంది. పాఠశాలలన్నీ వార్షికోత్సవాలను నిర్వహిస్తుంటాయి. పిల్లలు స్టేజ్‌ మీదకి ఎక్కి తమ ప్రతిభను ప్రదర్శిస్తోంటే మురిసిపోని పేరెంట్స్ ఉండరు. ఆ క్షణం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ ఎదురుచూస్తుంటారు. కానీ, పిల్లలు వేదిక ఎక్కి భయంతో నిలబడిపోతే? కంగారుతో మాటే పెగల్చకపోతే? మనకి నిరాశ మాత్రమే. కానీ, అది పిల్లలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలా కావొద్దంటే, పేరెంట్స్ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

సాధనే మార్గం : ‘ష్‌... నోర్మూయ్‌’, ‘అందరి ముందూ అలా మాట్లాడొచ్చా?’ ఇలా ప్రతి చిన్నదానికీ పిల్లల్ని కట్టడి చేస్తోంటే వాళ్లలో భయం పేరుకుపోతుంది. అందుకే వాళ్లు అందరి ముందు మాట్లాడానికి భయపడుతుంటారు. ముందు ఇలా మాట్లాడటం ఆపి, తరవాత సాధన మీద దృష్టిపెట్టాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎలాగంటే, ఇప్పటికే పిల్లలు ఏదో ఒకదానిలో పాల్గొంటుంటే దాన్ని ఇంట్లోనూ ప్రాక్టీసు చేయించాలని చెబుతున్నారు. ఇంట్లో వాళ్లు, బొమ్మల్నే ప్రేక్షకులని చెప్పి, ప్రదర్శన ఇప్పించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల భయం చాలావరకూ తగ్గుతుందని పేర్కొంటున్నారు. సాధన ఎంత ఎక్కువ చేస్తే అంతగా ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

మాట్లాడండి : చాలామంది పిల్లలు ఇంట్లో చక్కగా మాట్లాడతారు, డ్యాన్స్‌ చేస్తారు. కానీ, వేదిక మీదకి ఎక్కగానే బిగుసుకుపోతారు. ఈ క్రమంలో వాళ్లకి అక్కడ భయపెడుతున్న అంశమేంటో తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఏం చెప్పినా కొట్టిపారేయకుండా జాగ్రత్తగా వినాలని సూచిస్తున్నారు. అది వాళ్ల మనసు తేలికపడేలా చేస్తుందని, ఆపై నెమ్మదిగా ఇది అందరికీ ఉండే సమస్యే అని చెప్పాలని వివరిస్తున్నారు. ‘నేను నీ పక్కనే ఉన్నా అనుకుని మాట్లాడు’ అంటూ ధైర్యం చెప్పాలని పేర్కొంటున్నారు. చక్కగా మాట్లాడితే వచ్చే చప్పట్లు, మెప్పు వంటివి వివరించినా వాళ్ల మనసు మళ్లుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

సరిచేయండి : మనకి చిన్నవి అనిపించే చాలా విషయాలు పిల్లలకు పెద్దవిగా కనిపించవచ్చు. నాలుగు లైన్లే, చిన్న డైలాగే, డ్యాన్స్‌ స్టెప్పే అని మనకి అనిపించొచ్చు. కానీ వాళ్లకది కొత్తగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, సమయం పడుతుందంటున్నారు. ఆ మాత్రం దానికే ఇది కూడా రావట్లేదా అంటూ అరవద్దని సూచిస్తున్నారు. తప్పు చెబితే అమ్మ కొడుతుందేమో, నాన్న కోప్పడతారేమోననే భయంతోనూ బిగుసుకుపోతారని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, నెమ్మదిగానే ప్రయత్నించమని చెప్పాలంటున్నారు. అవసరమైతే మీకు తోచిన సలహాలు ఇవ్వాలని వివరిస్తున్నారు. వీటన్నింటినీ గుర్తుంచుకోవడంపైనే దృష్టిపెడతారన్నారు. అప్పుడు భయమూ పక్కకు వెళ్తుందని వెల్లడిస్తున్నారు.

కలిసి చేయండి : 'అమ్మో డ్యాన్స్‌ నా వల్ల కాదు, పాట నాకు రాదు అంటూ' మనమే పిల్లల ముందు మొహమాట పడతాం. ఎంతైనా చిన్నవాళ్లు... తెలియని వాళ్లని చూసి భయపడకుండా ఉంటారా? కాబట్టి, ముందు నుంచే పిల్లలను సిద్ధం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. 'మీ ఫ్రెండ్స్‌ అమ్మానాన్నలంతా వస్తారని, నువ్వు బాగా చేస్తే పొగుడుతారు' అంటూ సానుకూలంగా చెప్పాలని చెబుతున్నారు. మన మాటలే వాళ్ల ధైర్యం అంటున్నారు. మనం కంగారుపడి, వాళ్లనీ పెడితే బెంబేలెత్తిపోతారని పేర్కొంటున్నారు. వీలైతే వాళ్లతో పాటు మీరూ పాడటం, సరదాగా డ్యాన్స్ లాంటివి చేయాలంటున్నారు. దీంతో పిల్లలు ఆనందిస్తారు, తమదైన రోజున మరింత ఉత్సాహంగా ప్రదర్శిస్తారని సూచిస్తున్నారు.

తోడు ఉండండి : పిల్లలకు రోల్‌మోడల్ పేరెంట్స్. వాళ్లు మొదట మెప్పు పొందాలనుకునేదీ మీ నుంచే! కాబట్టి, వాళ్ల కార్యక్రమాలకి తప్పక హాజరు కావాలంటున్నారు నిపుణులు. వీలుంటే బ్యాక్‌ స్టేజ్‌కి వెళ్లి వాళ్లని కలవాలని, తన ప్రోగ్రామ్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్నామని చెప్పాలని చెబుతున్నారు. అంతమందిలో తనకోసం చూసేవాళ్లు ఉన్నారన్న సంతోషం వాళ్లని మరింత బాగా చేసేలా చేస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, మీరు చీర్‌లీడర్‌ అయినప్పుడే.. భయం వాళ్ల ఛాయల్లోకీ వెళ్లదని సలహా ఇస్తున్నారు.

అయినా ఏడాదంతా పుస్తకం, చదువు, మార్కులంటూ పిల్లలను తరుముతూ... ఏదో ఒకరోజు కొత్తగా ప్రయత్నించమంటే ఏ పిల్లలైనా కంగారు పడతారు. చదువు ముఖ్యమే! అయితే దాంతో పాటు కొన్ని నైపుణ్యాలూ కావాలి. నలుగురితో మాట్లాడటం, ఆటలు, నచ్చిన పనులు చేయడం, కొత్త కళలు ప్రయత్నించడం వంటి వాటితోనే నేర్చుకోగలుగుతారు. వాళ్ల ఎదుగుదలలో వీటికీ ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, అప్పుడు ఏ వేదికా వాళ్లని భయపెట్టదంటున్నారు నిపుణులు.

