జుట్టు సమస్యలా? - ఏ విటమిన్ వల్ల ఏ లోపం కనిపిస్తుందంటే!
జుట్టు బలహీనతకు విటమిన్లూ కారణమే! - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : June 10, 2026 at 4:51 PM IST
Hair loss and Which vitamin deficiency causes it : జుట్టు విపరీతంగా రాలిపోవడం అనేది ఈ మధ్య చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న సమస్య. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎంతో మందిని ఈ సమస్య వేధిస్తోంది. పని ఒత్తిడి, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, జన్యుపరమైన ప్రధాన కారణాలుగా చెప్తుంటారు. విటమిన్ల లోపం వల్ల కూడా జుట్టు రాలుతుందని, జుట్టు బలంగా, ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి పోషకాలు ఎంతో అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. శరీరంలో కొన్ని రకాల విటమిన్లు లోపించినప్పుడు, అది జుట్టుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. దీనివల్ల జుట్టు పల్చబడటం, రాలడం లాంటి సమస్యలు వస్తాయి. మరి, ఏ విటమిన్ల లోపం వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
విటమిన్లతో జుట్టు ఆరోగ్యం : శరీరంలో అత్యంత వేగంగా వృద్ధి చెందే కణాలలో హెయిర్ ఫాలికల్స్(జుట్టు కుదుళ్లు) ఒకటి. అందువల్ల వాటికి నిరంతరం పోషకాల సరఫరా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. విటమిన్లు కణాల పెరుగుదల, అభివృద్ధి, స్కాల్ప్లో రక్త ప్రసరణ, వెంట్రుకల మందాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. శరీరంలో కొన్ని విటమిన్లు లోపం వల్ల శిరోజాలు పెరిగే విధానంపై ప్రభావం పడి, జుట్టు రాలడానికి దారితీస్తుందని చెబుతున్నారు. కొత్త జుట్టు పెరుగుదలలో వివిధ రకాల విటమిన్లు, ఖనిజాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని Harvard Health Publishing పేర్కొంది. జుట్టు ఆరోగ్యంలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ బి, విటమిన్ సి, విటమిన్ డి, విటమిన్ ఇ, ఐరన్, సెలీనియం, జింక్ ముఖ్యమని తెలిపింది.
ముఖ్యమైన విటమిన్ లోపాలు : కొన్ని రకాల విటమిన్ల లోపాలు ఇతర వాటికంటే ఎక్కువగా జుట్టు రాలడంతో ముడిపడి ఉంటుందట. ముఖ్యంగా, జుట్టు పెరుగుదలకు, కుదుళ్ల ఆరోగ్యానికి అవసరమైన విటమిన్లు లోపించడం వల్ల ఇలా జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా, విటమిన్ డి, విటమిన్ బి 12, బయోటిన్ లోపాలు ప్రధాన కారణమంటున్నారు. ఈ క్రమంలో విటమిన్ డి అనేది కొత్త హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఏర్పడటానికి సహాయపడుతుందట. విటమిన్ బి12 వెంట్రుకల కుదుళ్లకు ఆక్సిజన్ను చేరవేసే ఎర్ర రక్తకణాల ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది.
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విటమిన్ డి లోపం : కొత్త హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఏర్పడటంలో విటమిన్ డి కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీని కొరత వల్ల జుట్టు రాలడం, పల్చబడటం వంటి సమస్యలు రావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం చాలామంది ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. దీనివల్ల సూర్యరశ్మి తగినంతగా అందకపోవడం వల్ల విటమిన్ డి లోపం ఏర్పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
విటమిన్ బి12 లోపం : శరీరంలోని వివిధ భాగాలకు, వెంట్రుకల కుదుళ్లకు ఆక్సిజన్ను చేరవేసే ఎర్ర రక్తకణాల ఉత్పత్తికి విటమిన్ బి 12 అవసరం. ఈ విటమిన్ లోపం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లకు తగినంత ఆక్సిజన్, పోషకాలు అందవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల జుట్టు బలహీనపడి రాలిపోతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో శాఖాహారులు, వీగన్లు బి 12 లోపానికి గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయట.
బయోటిన్ లోపం : ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు నిర్మాణానికి కెరోటిన్ అనే ప్రొటీన్ అత్యంత కీలకం. ఈ కెరోటిన్ ఉత్పత్తి అవ్వడానికి, జుట్టు బలంగా పెరగడానికి బయోటిన్ ఎంతో అవసరం. దీని లోపం వల్ల చర్మం, గోళ్లకు సంబంధించిన సమస్యలతో పాటు జుట్టు పొడిబారడం, బలహీనపడటం, చిట్లిపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయంటున్నారు. బయోటిన్ జుట్టు పెరుగుదల లేదా నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
విటమిన్ ఇ : శరీరంలో విటమిన్ ఇ తగ్గితే తలపై అనేక ఇన్ఫెక్షన్లు, పుండ్లు ఏర్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల జుట్టు ఎక్కువగా రాలిపోతుందట.
విటమిన్ సి : ఈ విటమిన్ లోపంతో జుట్టు అధికంగా రాలుతుంది. విటమిన్ సి కొలాజెన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. ఇది మాడు మీద ఓ పొరని ఏర్పరచి వెంట్రుకల కుదుళ్లను దృఢపరుస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఐరన్ : ఎక్కువ మందిలో ఐరన్ లోపం వల్ల బాధపడుతుంటారు. దీని వల్ల జుట్టు పలచగా మారడంతో పాటు పాలిపోయి, చిట్లిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జుట్టు రాలిపోవడానికి విటమిన్లు లోపం ప్రధాన కారణం కావచ్చు. కానీ, ప్రతిసారీ అదే కారణం కావాలని లేదు. సమస్యకు గల అసలు కారణాన్ని గుర్తించి చికిత్స తీసుకోవడమే దీనికి సరైన పరిష్కారమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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