చిన్న వయసులోనే ముఖంపై ముడతలా? - 'వీటిని' మార్చుకుంటే సరిపోతుందట!
కాస్మెటిక్స్ వద్దు - సహజంగానే ముఖంపై ముడతలు తగ్గించుకోండిలా!
Published : September 23, 2026 at 4:52 PM IST
Vitamins to Remove Face Wrinkles : వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ ముఖంపై ముడతలు రావడం సహజమైన ప్రక్రియ. అయితే, నేటి వేగవంతమైన జీవనశైలి, మానసిక ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, అనారోగ్య ఆహారపు అలవాట్లు కారణంగా చిన్న వయస్సులో ముడతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో చాలామంది 30 ఏళ్ల వయస్సులోనే ముడతలు రావడం, చర్మం సాగడం, గ్లోయింగ్ స్క్రీన్ వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఇలాంటి పరిస్థితిలో కేవలం కాస్మెటిక్ ఉత్పత్తులపైనే ఆధారపడటం సరిపోదు. నిజమైన అందం అనేది చర్మం లోపలి నుంచి వస్తుంది. మనం తీసుకునే ఆహారం, జీవనశైలి చర్మంపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, చర్మం బిగుతుగా మారి ముఖంపై ముడతలు తగ్గడానికి ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలో, ఎటువంటి జీవనశైలిని అలవర్చుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు : చర్మం ముడతలు పడకుండా నిరోధించడంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అత్యంత కీలకమైనవి. ఇవి ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడి, కణాల స్థాయి నుంచి చర్మాన్ని సంరక్షిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
విటమిన్ సి : ఉసిరి, నారింజ, నిమ్మ, కివి, జామ వంటి పండ్లలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి, చర్మం బిగుతును కాపాడుతుంది.
విటమిన్ ఇ : బాదం, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు, వేరుశనగలు, ఆకుకూరల్లో విటమిన్ ఇ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది చర్మానికి మంచి పోషణను అందించి, ముడతలను తగ్గిస్తాయి.
రంగురంగుల పండ్లు, కూరగాయలు : క్యారెట్లు, టమోటాలు, బ్రోకలీ, పాలకూర/తోటకూర వంటి రంగురంగుల పండ్లు, కూరగాయలలో బీటా - కెరోటిన్ ఉంటుంది. ఇది దెబ్బతిన్న చర్మకణాలను రిపేర్ చేసి, చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు : గ్రీన్ టీ, పసుపు, అల్లంలో వాపును తగ్గించే గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి చర్మంపై వచ్చే మంట లేదా వాపును తగ్గించి, ముఖాన్ని శుభ్రంగా, తాజాగా ఉంచుతాయి.
గ్లోయింగ్ స్క్రీన్ కోసం : చర్మం బిగుతుగా ఉండటానికి ప్రొటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు.
ప్రొటీన్ వనరులు : చీజ్, గుడ్లు, పాలు, పప్పుధాన్యాలు, సోయా వంటి ప్రొటీన్ ఆహారాలు చర్మాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి. కొల్లాజెన్ స్థాయిలను కాపాడతాయి.
ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ : చేపలు, అవిసె గింజలు, వాల్నట్స్లో లభిస్తాయి. చర్మాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుతాయి. పొడిబారకుండా నిరోధిస్తాయి.
ఆరోగ్యకరమైన నూనెలు : ఆలివ్ ఆయిల్, అవకాడో, కొబ్బరి నూనె చర్మానికి లోపలి నుంచి పోషణను అందించి, ముఖాన్ని కాంతివంతంగా మారుస్తాయి.
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జీవనశైలిలో మార్పులు :
గోరువెచ్చని నీరు : ఉదయం నిద్రలేవగానే గోరువెచ్చని నీరు తాగాలి. ఇది శరీరాన్ని డిటాక్సిఫై చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
తగినంత నిద్ర : ప్రతిరోజూ 7 -8 గంటలు నిద్రపోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది చర్మం సహజంగా రిపేర్ అయ్యే ప్రక్రియకు సహాయపడుతుందని అంటున్నారు.
యోగా, ప్రాణాయామం : రోజువారీ దినచర్యలో భాగంగా యోగా, ప్రాణాయామాన్ని భాగం చేసుకోవాలి. ఇది రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. ముఖాన్ని తాజాగా ఉంచుతుంది.
సహజమైన ఫేస్ ప్యాక్ : వారానికి రెండుసార్లు కలబంద, తేనె, దోసకాయతో చేసిన ఫేస్ ప్యాక్ను అప్లై చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది చర్మాన్ని సహజంగా బిగుతుగా, హైడ్రేడెడ్గా ఉంచుతుందంటున్నారు.
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