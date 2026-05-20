ETV Bharat / lifestyle

సమ్మర్​లో టూర్ వేస్తున్నారా? - ఇవి​ వెంట ఉంచుకోండి - ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్!

- వేసవిలో పర్యాటక ప్రాంతాలు సందర్శించే వారికోసం ఉపయోగపడే టూల్స్​ మీకోసం

Useful Gadgets for Summer Tour
Useful Gadgets for Summer Tour (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 9:15 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Useful Gadgets for Summer Tour: ఎన్ని డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నా సరే, వేసవి అంటే టూర్లు ప్లాన్​ చేయాల్సిందే! పిల్లలకు సెలవులు మొదలవడానికి ముందు నుంచే ఎక్కడి వెళ్లాలి? ఎలా వెళ్లాలి? అంటూ రకరకాల ప్రణాళికలు రూపొందిస్తుంటారు. అంతేకాకుండా ప్రయాణాల్లో అవసరమయ్యే సామాగ్రిని కూడా ముందే ప్రిపేర్​ చేసుకుంటాం. అన్నీ ఆలోచించినా.. టూర్ల సమయంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. అయితే, అలాంటి కొన్ని చిట్టి సమస్యలకు స్టైలిష్‌ పరిష్కారాలు ఉన్నాయంటున్నారు ఫ్యాషన్​ నిపుణులు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రయాణంలో సమస్యలు! :

అన్ని ప్రదేశాలనూ చుట్టేయాలని, సరదాగా ఎంజాయ్​ చేయాలని అందరికీ ఉంటుంది. కానీ, కొందరికి ప్రయాణంలో సమస్యలు ఎదురవుతుంటాయి. కారు, బస్సు, రైలులో జర్నీ స్టార్ట్ కాగానే వాంతులు మొదలవుతుంటాయి. అప్పటికీ ఏమీ తినకుండా, తాగకుండా ఉన్నా పరిస్థితిలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. అందుకే దీని కోసం ట్యాబ్లెట్లు, ఇంటి చిట్కాలంటూ ఎన్నెన్నో ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయినా కొందరికి ప్రయోజనం ఉండదు. అలాంటి వారందరూ ఈసారి ఈ "యాంటీ నాసియా బ్యాండ్‌"ను ప్రయత్నించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. బ్రేస్‌లెట్‌లా చేతికి పెట్టుకుని.. ఆక్యుప్రెజర్‌ పాయింట్‌కి దగ్గరగా బటన్‌ వచ్చేలా చేసి, దాన్ని ప్రెస్​ చేస్తే సరి. అది ఆక్యుప్రెజర్‌ పాయింట్‌ మీద పనిచేసి, వాంతులు రాకుండా ఆపుతుందని అంటున్నారు. వీటిలోనూ వాచ్, బ్యాండ్‌.. ఇలా చాలా రకాలే వస్తున్నాయని.. ప్రయాణంలో వాంతుల సమస్య ఉన్న వారు ఓసారి ట్రై చేస్తే ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

Anti Nausea Band
Anti Nausea Band (Eenadu)

కళ్లజోడు పడిపోదు:

వేసవిలో బీచ్‌లను మించిన ఉపశమనం ఏముంటుంది? పిల్లలతో అలా సరదాగా నీటిలో ఆడుకుంటుంటే ఆ మజానే వేరు. అయితే, ఆ సమయంలో కళ్లజోడు క్యారీ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. తీసే అవకాశం ఉంటే పక్కన పెట్టేస్తాం. లేనప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒకవేళ పొరపాటున కిందపడి పగిలితే అదో ఖర్చు. అందుకే ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా మార్కెట్లోకి "ఐ గ్లాస్‌ హోల్డింగ్‌ బ్రూచ్‌" వచ్చింది. దీన్ని దుస్తులకు ఒక బటన్‌లా పెట్టుకోవాలి. కళ్లజోడు అవసరం లేదనుకున్నప్పుడు తీసి, దీనికి తగిలిస్తే సరిపోతుంది. చూడటానికి స్టైలిష్‌గా కూడా ఉంటుంది. కళ్లజోడు తిప్పలూ తప్పుతాయి.

Eye Glass Holding Brooch
Eye Glass Holding Brooch (Eenadu)

గాజు అనుకుంటే పొరపాటే:

ఏ దుస్తుల మీదకైనా సరిపోయే హెయిర్‌ స్టైల్‌ అంటే హెయిర్‌లీవ్‌ లేదంటే పోనీ అనే చెబుతారు. నార్మల్​ సమయాల్లో ఇవి బాగానే ఉన్నా.. వేసవిలో మాత్రం తిప్పలు తప్పవు. ఉక్కబోతకి జుట్టు మెడకి అతుక్కుపోతుంటే మామూలు చిరాకు అనిపించదు. ఇలాంటప్పుడు రబ్బరు బ్యాండ్​ కోసం వెతికితే అస్సలు దొరకదు. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు చాలామంది ముందు జాగ్రత్తగా చేతికి బ్యాండ్​ పెట్టేస్తుంటారు. కానీ ఇలా చేయడం వల్ల కొన్నిసార్లు రక్తప్రసరణకి ఇబ్బంది ఎదురువతుంది. అలాంటి సమయంలో "రబ్బర్‌బ్యాండ్‌ హోల్డర్‌ బ్రేస్‌లెట్‌" ప్రయత్నించాలని సూచిస్తున్నారు. చక్కగా గాజు లేదంటే మెటల్‌ బ్రేస్‌లెట్‌లా ఉంటుంది. దానికే హెయిర్‌ బ్యాండ్‌నీ పెట్టేసుకోవచ్చు. చూడటానికీ స్టైల్‌గా ఉండటంతోపాటు అవసరానికీ పనికొస్తుంది. పైగా ఏ దుస్తులకైనా నప్పేస్తుంది. రెండుమూడు కలర్స్​ కలిపి వేసుకుంటే వేరే గాజుల అవసరమూ ఉండదు.

Rubber Band Holder Bracelet
Rubber Band Holder Bracelet (Eenadu)

మండే ఎండల్లోనూ ఫ్రెష్​గా ఉండాలంటే - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!

సమ్మర్​లో "ఈ రంగు దుస్తులు" ధరిస్తే - కూల్​గా ఉండటంతోపాటు ట్రెండీగా కూడా!

TAGGED:

USEFUL GADGETS FOR SUMMER TOUR
ANTI NAUSEA BAND
EYE GLASS HOLDING BROOCH
RUBBER BAND HOLDER BRACELET
USEFUL GADGETS FOR SUMMER TOUR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.