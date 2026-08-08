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పిల్లల జీవితంలో మొదటి ఐదేళ్లు ఎంతో కీలకం : యూనిసెఫ్

- పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ బెస్ట్ వే అంటున్న నిపుణులు - ఐదేళ్ల లోపు పిల్లల పెంపకానికి పలు సూచనలు!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 8, 2026 at 5:25 PM IST

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UNICEF Advice for Every Parent : "బిడ్డకు మొదటి ఐదేళ్లు ఎంతో కీలకం. ఈ సమయంలో పిల్లల మేథో వికాసం, ఎదుగుదల, బలమైన వికాసానికి పునాది పడుతుంది. ఎందుకంటే, తొలి 1000 రోజుల్లో మెదడు ప్రతి సెకనుకు 10 లక్షల న్యూరాన్ల అనుసంధానాలు ఏర్పరుస్తుంది. పిల్లలకు సరైన ఆరోగ్యం, సంరక్షణ, పోషకాహారం ఉన్నప్పుడే నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది. మానసిక స్థిరాత్వాన్ని పెంపొందించుకునే సామర్థ్యాన్ని కల్పించడంలో పేరెంట్స్​దే అత్యంత ముఖ్యమైన బాధ్యత" అని ఐక్యరాజ్యసమితి (UNO) అనుబంధ UNICEF పేర్కొంది.

తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు మధ్య సరైన సంబంధాలు లేకపోవడం, పర్యవేక్షణ, భాగస్వామ్యం లోపిస్తే.. పిల్లల మానసిక ప్రవర్తన, భావోద్వేగ సమస్యలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి మెదడు అభివృద్ధిపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయని అంటున్నారు. తల్లిదండ్రులు ఇచ్చే ప్రతి కౌగిలింత, ముద్దు, గోరుముద్దలు, ఆటలు, పాటలు, గడిపే సమయం పిల్లల్లో మానసిక, శారీరక అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తొలి ఐదేళ్లు పిల్లలపై తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై 'ప్రారంభ బాల్య వికాసం, పాజిటివ్ పేరెంటింగ్ పేరిట యునిసెఫ్ సూచనలు చేసింది. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

Representational image
Representational image (Getty Images)

0-2 ఏళ్లు :

  • తొలి 6 నెలలు తల్లిపాలు పట్టాలట. తద్వారా చిన్నారికి సరైన పోషకాలు అందుతాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • స్పర్శ ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకోనివ్వాలట. వస్తువులను ముట్టుకోనివ్వాలట. తరచుగా పిల్లల్ని దగ్గరగా తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
  • పిల్లల ఎదుగుదలకు అవసరమైన టీకాలు తప్పనిసరి వేయించాలని సూచిస్తున్నారు.
  • పిల్లల కళ్లలోకి చూస్తూ నవ్వాలట. వారి చేసే శబ్ధాలు గమనిస్తూ మాతృభాషలో మాట్లాడాలని తెలియజేస్తున్నారు. చిన్నారులు చేసే పనులను ప్రోత్సహించాలట. కథలు చెప్పాలట.
  • తరచూ బయటి ప్రదేశాలకు తీసుకెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. చుట్టూ ఉన్న వస్తువులు, పక్షులు, ఇతరత్రా వాటిని చూపిస్తూ పేర్లు చెప్పాలని తెలియజేస్తున్నారు.

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2-4 ఏళ్లు :

  • పిల్లలతో కాసేపు సరదాగా మాట్లాడాలట. వారి మాటలు వినాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడు తమకు విలువ ఇస్తున్నారని, అర్థం చేసుకుంటున్నారని భావిస్తారట.
  • నిద్రలేవడం, స్నానం చేయడం, తినడం, పడుకోవడం, ఇతర కార్యకలాపాలకు సమయాన్ని అలవాటు చేయాలని చెబుతున్నారు.
  • పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవడం, పాటలు పాడటం, నృత్యాలు చేయడం చేయాలని పేర్కొంటున్నారు.
  • రోజుకి అరగంటకు మించి స్క్రీన్​టైమ్ ఉండకూడదట. పేరెంట్స్ పిల్లలతో కలిసి ఉన్నప్పుడు డిజిటల్ మీడియాకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
  • పిల్లలు ఎప్పుడు టాయిలెట్​కు వెళ్లాలో నేర్పించాలంటున్నారు. భోజనానికి ముందు, ఆటలు ఆడుకున్న తరువాత, మరుగుదొడ్డికి వెళ్లిన తరువాత చేతులు కడుక్కోవడం అలవాటు చేయాలని పేర్కొంటున్నారు.
Representational image
Representational image (Getty Images)

4-6 ఏళ్లు :

  • దగ్గర్లోని అంగన్​వాడీ, ప్లే స్కూల్స్​లో చేర్పించాలంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్​కు పునాదులు పడతాయని చెబుతున్నారు.
  • చిన్నారుల ముందు తల్లిదండ్రులు అరవడం, కొట్టుకోవడం, తిట్టడం చేయకూడదంటున్నారు. ఇది చిన్నారులతో పాటు అందరికి మానసిక క్షోభను కలిగిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.
  • పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవాలట. బహిరంగ ఆటలు పిల్లల బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు.
  • పిల్లలతో కలిసి చదవడం, మాట్లాడటం లాంటివి చేయాలని తెలియజేస్తున్నారు. వారికి కథలు చెప్పాలట. వారే సొంతంగా కథలు చెప్పేలా తీర్చిదిద్దాలని చెబుతున్నారు. వారు చెప్పే కథలు హాస్యంగా ఉంటాయట.
  • ఇంటిని ఎలా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలో నేర్పించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇంటి పనుల్లో పాలుపంచుకునేలా చేయాలని వివరిస్తున్నారు.

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