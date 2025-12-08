భగవద్గీత నుంచి లఖ్నవూ వంటకాల దాకా - యునెస్కో గుర్తించిన భారత సంపద!
- 2025లో యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన వారసత్వ చిహ్నాలివే - ప్రపంచం యవనికపై భారత పతాక రెపరెపలు
Year Ender 2025 : ముందు తరాల నుంచి పొంది, ప్రస్తుతం అనుభవిస్తూ, తర్వాతి తరాలకు అందించేదే వారసత్వం. ఈ ప్రక్రియ నిరంతరం కొనసాగుతునే ఉంటుంది. పురాతన స్థలాలు, చారిత్రక కట్టడాలు, కొండలు, అపురూప కళాఖండాలు, సృజనాత్మకత, సంస్కృతి ఇవన్నీ వారసత్వ చిహ్నాలే. ఇవి కేవలం చరిత్ర కాదు.. గత వైభవాన్ని జ్ఞప్తికి తెస్తూ, భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసే స్మృతి పథం. అయితే, ప్రస్తుతం మానవ చర్యల ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక అరుదైన ప్రదేశాలు, కట్టడాలు, సంస్కృతులు నాశనమవుతున్నాయి. దీన్ని అరికట్టి చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉన్న వాటిని సంరక్షించాలని యునెస్కో కంకణం కట్టుకుంది. అందుకే భూమిపై ఉన్న వారసత్వ సంపదకు గుర్తింపునిస్తూ, వాటి పరిరక్షణకు చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలోనే 2025లో కూడా భారతదేశంలో కొన్నింటిని గుర్తించింది. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
భగవద్గీత :
భారతీయ సంస్కృతి, వారసత్వంలో భగవద్గీత స్థానం ప్రత్యేకం, శాశ్వాతం! దీన్ని యునెస్కో కూడా గుర్తించింది. భగవద్గీతతోపాటు భరతముని రచించిన నాట్యశాస్త్రానికి కూడా యునెస్కో మెమరీ ఆఫ్ వరల్డ్ రిజిస్టర్లో(MoW) చోటు లభించింది. యుద్ధరంగంలో సోదరులు, గురువులు, బంధు జనులందరినీ చూసి అస్త్రసన్యాసం చేసిన అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు చేసిన బోధనే భగవద్గీతగా చెబుతారు. అలాగే, భరతముని రచించిన నాట్యశాస్త్రం.. భారతీయ కళలు, నాటకం, నృత్యం, సంగీతానికి మూలస్తంభంగా గుర్తిస్తారు. ఇవి రెండూ శతాబ్దాలుగా భారతీయ నాగరికతలో భాగమయ్యాయి. ప్రజల్లో చైతన్యాన్ని నింపాయి. అందుకే వీటికి యునెస్కో గుర్తింపు లభించింది.
మరాఠా కోటలు :
మరాఠా పాలకులు నిర్మించిన పలు కోటలను కూడా యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ జాబితాలో చేర్చింది. 'మరాఠా మిలిటరీ లాండ్స్కేప్స్' పేరుతో వీటిని గుర్తించింది. ఈ ప్రదేశం భారతదేశం నుంచి యునెస్కో జాబితాలో చేరిన 44వ ప్రాంతం! ఇందులో మహారాష్ట్రలోని సాల్హేర్ కోట, శివ్నేరీ కోట, లోహ్గఢ్, ఖండేరీ కోట, రాయగఢ్, రాజ్గఢ్, ప్రతాప్గఢ్, సువర్ణగఢ్, సువర్ణదుర్గ్, పన్హాలా కోట, విజయ్దుర్గ్, సింద్దుర్గ్, తమిళనాడులోని జింజీ కోటలు ఉన్నాయి. ఈ కోటలు 17 నుంచి 19వ శతాబ్దాల మధ్య నిర్మించినట్టు అంచనా. ఈ కోటలు మరాఠా సామ్రాజ్యం అసాధారణమైన సైనిక వ్యవస్థ, రక్షణ నిర్మాణాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ నేతృత్వంలో ఈ కోటలు మొఘలులు, బ్రిటిష్ వారు, ఇతర ప్రాంతీయ శక్తులకు వ్యతిరేకంగా మరాఠా రక్షణ, దాడి వ్యూహాలలో కీలక పాత్ర పోషించాయి.
శీతల ఎడారి :
హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లోని ఎత్తైన పీఠభూమిపై ఉన్న "శీతల ఎడారి"కి యునెస్కో గుర్తింపు లభించింది. ఈశాన్య హిమాచల్ప్రదేశ్లోని లాహౌల్ స్పితి జిల్లాలో 7,770 చదరపు కిలోమీటర్ల మేర ఈ ప్రాంతం విస్తరించింది. అత్యంత ఎత్తైన ప్రదేశంలో సరస్సులు, దట్టమైన మంచుతో నిండిన లోయలు, మిట్టపల్లాలతో అతిశీతల గాలులు వీచే కఠిన వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండే సుందర ప్రదేశం ఇది. యునెస్కో గుర్తింపుతో ఈ ప్రాంతం పర్యాటకంగా మరింత అభివృద్ధి చెందనుంది.
ఇంకా.. యునెస్కో రూపొందించిన తాత్కాలిక జాబితాలో భారత్ నుంచి మొత్తం ఏడు ప్రాంతాలకు చోటు లభించింది. అవి :
దక్కన్ ట్రాప్స్ : మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలో ఉన్న "దక్కన్ ట్రాప్స్" కూడా యునెస్కో గుర్తింపు పొందింది. ఈ పురాతన అగ్ని పర్వతం తాలూకూ లావా ప్రవహించిన ప్రాంతాలు ఇప్పుడు గడ్డకట్టి పీఠభూములు, శిలలుగా ఏర్పడ్డాయి. ఇవి పంచగాని, మహాబలేశ్వర్ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. జీవవైవిధ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ హిల్ స్టేషన్స్ పర్యాటకంగా ఎంతో ప్రసిద్ధిచెందాయి.
సెయింట్ మేరీస్ ఐలాండ్ క్లస్టర్ - కర్ణాటక : ఇక్కడ అరుదైన నిలువు బసాల్టిక్ రాతి నిర్మాణాలు ఉన్నాయి.
మేఘాలయన్ ఏజ్ గుహలు : మేఘాలయలో అద్భుతమైన గుహ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. వేల సంవత్సరాల క్రితం భూమిపై వాతావరణంలో చాలా మార్పులు సంభవించాయి. వాటి తాలూకు రసాయన ఆధారాలు ఆ గుహలోని శిలల్లో ఇంకా స్పష్టంగా ఉన్నాయి. ఈ మార్పులను అధ్యయనం చేయాలంటే ప్రపంచంలోని ఏ సైంటిస్టైనా ఈ గుహల్లోని నమూనాలనే ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు. అందుకే ఈ గుహలు ఒక అధికారిక మైలురాయిగా ఉన్నాయి.
నాగా హిల్ ఓఫియోలైట్, నాగాలండ్ : ఈ కొండలు ఎంతో ప్రత్యేకమైనవి. సాధారణంగా పర్వతాలు ఖండాల భూభాగంతో ఏర్పడతాయి. కానీ.. ఈ మాత్రం విచిత్రంగా సముద్రపు క్రస్ట్ తో ఏర్పడ్డాయి. వీటిని చూసేందుకు పర్యాటకులు ఎంతగానో ఆసక్తి చూపుతారు.
ఎర్ర మట్టి దిబ్బలు , ఆంధ్రప్రదేశ్ : విశాఖ జిల్లా భీమిలి వద్ద తీరానికి 200 మీటర్ల దూరంలో, సముద్ర మట్టానికి 10 నుంచి 90 మీటర్ల ఎత్తులో ఎర్రమట్టి దిబ్బలున్నాయి. సుమారు ఆరు వేల సంవత్సరాల కిందట వాతావరణంలో తీవ్రమైన మార్పుల కారణంగా సాగరం వెనక్కి వెళ్లింది. దీనివల్ల అక్కడ ఇసుక దిబ్బలు ఏర్పడ్డాయి. కాలక్రమంలో వాటిపై కురిసిన వర్షానికి, గాలుల తీవ్రతకు దిబ్బలు కరిగి లోయలుగా ఏర్పడ్డాయి.
తిరుమల కొండలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ : తిరుమల కొండలు సహజ వారసత్వ సంపద. శ్రీ మహావిష్ణువు శయనించిన ఆదిశేషుడి ఏడు పడగలే తిరుపతిలో శ్రీనివాసుడు కొలువైన సప్తగిరులని స్థల పురాణం చెబుతోంది. ఆధ్యాత్మికత, ప్రకృతి రమణీయత మేళవించిన తిరుమల కొండలు జీవ వైవిధ్యానికి ప్రసిద్ధి చెందాయి.
వర్కాల క్లిఫ్ (Varkala Cliffs), కేరళ : కేరళ తీరం మొత్తంలో బీచ్లు, కొబ్బరి చెట్లతో కూడిన మైదానాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. కానీ.. దక్షిణ కేరళలో సముద్రానికి అనుకుని కొండ చరియలు కనిపించే ఏకైక ప్రదేశం వర్కాల క్లిఫ్. ఇది పర్యాటకులను ఎంతగానో అలరిస్తుంది.
లఖ్నవూ : నోరూరించే మక్ఖన్ మలాయ్, ఘుమ ఘుమలాడే అవధీ బిర్యానీ, మెత్తగా కరిగిపోయే గలౌటీ కబాబ్లు, రుచికరమైన చాట్, గోల్గప్పా.. ఇలా పలు రకాల అద్భుతమైన వంటకాలకు ఉత్తరప్రదేశ్లోని లఖ్నవూ నగరం ప్రసిద్ధి. ఈ నగరం కూడా యునెస్కో గుర్తింపును సొంతం చేసుకుంది. యునెస్కో సృజనాత్మక నగరాల నెట్వర్క్లోని గ్యాస్ట్రోనమీ విభాగంలో చోటు దక్కించుకుంది.
