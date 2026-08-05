మీ భర్తలో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా? - జీవితాంతం వదులుకోవద్దట!
- భాగస్వామిలోని సానుకూలతలే బంధానికి బలమంటున్న నిపుణులు!
Published : August 5, 2026 at 5:09 PM IST
Types of Men you Should Never Give Up : ప్రేమైనా, పెళ్లైనా.. నచ్చితే ముందుకెళ్లడం, నచ్చకపోతే విడిపోవడం ఈ తరం జంటలకు కామనైపోయింది. అయితే, ఇలా విడిపోయే క్రమంలో ఒకరి కోసం మరొకరు చేసిన మంచి పనులు, త్యాగాలు సైతం గుర్తుకు రావు. వాస్తవానికి, ఇలా ఆఖరి మెట్టు దిగే ముందు ఒక్కసారి వాటికి గుర్తుకు తెచ్చుకుంటే చాలా వరకు బ్రేకప్ లేదా విడాకులు తగ్గుతాయంటున్నారు నిపుణులు. భాగస్వామిలోని ఈ సానుకూలతల్ని అంగీకరించి.. కుదిరితే వారు చేసిన పొరపాట్లను క్షమించగలిగితే బంధాన్ని నిలుపుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
అంతకన్నా కావాల్సిందేముంది? : ప్రతి భర్త విజయం వెనుక భార్య ఉన్నట్లే.. ప్రతి భార్య విజయంలో భర్తదీ కీలక పాత్ర ఉంటుందట. ఈ క్రమంలో ఇంటా, బయటా వారు అందించే ప్రోత్సాహమే పరోక్షంగా భార్య ఉన్నతికి కారణమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, అందరూ ఇలాగే ఉండాలనేమీ లేదట. కొందరు భార్య మాటలకు, వారు తీసుకునే నిర్ణయాలకు తగిన గౌరవం ఇవ్వకపోవచ్చట. మరికొందరు కెరీర్ పరంగానూ వారిని నిరుత్సాహపరచచ్చట. ఈ క్రమంలో మిమ్మల్ని ప్రతి విషయంలో ప్రోత్సహించే వ్యక్తి తోడుగా ఉన్నంత వరకు ఇక మీకు తిరుగుండదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా సరే, ఇలాంటి భర్తని వదులుకోకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు.
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నువ్వు- నేను ఒకటే : "భార్యాభర్తలిద్దరూ ప్రతి విషయంలో సమానమే" అంటే కొంతమంది ఒప్పుకోరు. వారి కంటే తమ భాగస్వామి ఓ మెట్టు కిందే ఉండాలని, ఉద్యోగం చేసినా సంపాదనలోనూ తానే ఓ మెట్టు పైనుండాలని అనుకునే వారూ ఉంటారట. ఇలాంటి దంపతుల్లో సఖ్యత లేదా మానసిక ప్రశాంతత లోపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇదే వారి మధ్య గొడవలకు దారి తీస్తుందని చెబుతున్నారు. ఒకవేళ భార్యలు సర్దుకుపోయినా చాలామంది భర్తలు వారిపై అధిపత్యం ప్రదర్శిస్తుంటారట. ఇదిలా ఉంటే.. ప్రతి విషయంలోనూ భార్య తనతో సమానమేనన్న ధోరణి కొంతమంది భర్తల్లో కనిపిస్తుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాంటి వారు ఇంటా - బయటా తన భార్యకు అన్ని విషయాల్లో తోడ్పటునందిస్తారని వివరిస్తున్నారు. ఈ పని భార్యలే చేయాలి.. ఇది పురుషులు చేయకూడదన్న నియమాలేవీ వారికి ఉండవట. ఇప్పుడు ఉన్నత స్థానాల్లో ఉన్న చాలామంది మహిళలు.. తాము ఈ స్థాయికి చేరుకోవడానికి తమ భర్త అందించిన ప్రోత్సాహం, సమానత్వం కూడా ఓ కారణమని చెప్పడం చూస్తుంటాం. కాబట్టి, మీ భాగస్వామి కూడా ఎలాంటి భేషజాల్లేకుండా ఇలాంటి సమానత్వం చూపిస్తే.. మీరు అదృష్టవంతులన్నట్లే!
నేనున్నాననీ.. నీకేం కాదనీ! : పెళ్లిలో వధూవరులు ఒకరికొకరు ప్రమాణాలు చేసుకోవడం అందరికీ తెలిసిందే! సుఖదుఃఖాల్లో ఒకరికొకరు తోడుగా ఉంటానని ప్రమాణం చేసుకోవడం కూడా వీటిలో ఒకటి. అయితే, పెళ్లైన కొత్తలో కొన్నాళ్లు దీన్ని పాటించినా.. ఆ తర్వాత మాత్రం దీన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసే వారూ లేకపోలేదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో భాగస్వామి సంతోషాల్లో పాలుపంచుకొని.. తనకు కష్టం వచ్చినప్పుడు వదిలేసే వారు కొందరుంటారట. వాస్తవానికి, ఇలాంటి వాళ్లు తోడుగా ఉన్నా లేకపోయినా ఒక్కటే అనిపిస్తుంటుందట. ఈ లోటే అనుబంధాలను దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, మీ భర్త ఇందుకు భిన్నం అని మీరు అనుకుంటే.. 'సంతోషాల్లో తోడున్నట్లే బాధల్లోనూ ఓదార్పునిస్తాడు. తానున్నానన్న భరోసా కల్పిస్తాడని' మీరు అనుకుంటే.. ఇలాంటి మంచి మనిషిని వదులుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
మిమ్మల్ని మీరుగా : పెళ్లయ్యాక తమ భాగస్వామి తమకు నచ్చినట్లుగా మారాలని చాలామంది అనుకుంటారు. అయితే, అవి ఎలాంటి మార్పులు అనేవే ఇక్కడ ముఖ్యమట. మిమ్మల్ని కట్టడి చేస్తున్నారా? లేదంటే మీ మంచికే ఆ మార్పు కోరుకుంటున్నారా? అనేది ఆలోచించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, వ్యక్తిగతంగా- ఆర్థికంగా- వృత్తిపరంగా మీరు తీసుకునే ఏ నిర్ణయమైనా సరిగ్గా లేకపోతే సరిచేయడం కూడా మంచిదే! ఇలా మీకు తెలిసో, తెలియకో తప్పటడుగులు వేయకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నారంటే.. మీ భర్తకు మీరంటే ఎంత ప్రేమో అర్ధం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
ఇలా భార్యలే కాదు, భర్తలూ తమ భాగస్వామి మంచి మనసును అర్థం చేసుకోవాలట. ప్రతి విషయంలోనూ ప్రోత్సాహం అందించడం, వారితో పాటు ఇంటి బాధ్యతల్ని-వృత్తి బాధ్యతల్ని సమానంగా పంచుకోవడం, మీకంటూ కొన్ని విషయాల్లో ప్రైవసీ కల్పించడం, మిమ్మల్ని అమితంగా ప్రేమించడం.. ఇలాంటి వారిని అసలు విడిపెట్టవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో తమ జీవితాలను బ్యాలన్స్ చేసుకునే క్రమంలో ఇద్దరూ ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటే.. ఎన్ని ఒడిదొడుకులు ఎదురైనా ఆ సంసార నావ సాఫీగా ముందుకు సాగిపోతుందని పేర్కొంటున్నారు.
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