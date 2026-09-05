ETV Bharat / lifestyle

అందానికి 'పసుపు' నూనె - చర్మంతో పాటు కురుల ఆరోగ్యానికి మంచిదట!

-పసుపు నూనెతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - ఈ నూనెను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?

పసుపు నూనె
పసుపు నూనె (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 5, 2026 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Beauty Benefits of Turmeric Essential Oil for Skin and Hair : అందాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసుకోవడానికి వివిధ రకాల ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ వాడడం చాలామందికి అలవాటుగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో పసుపు మొక్క వేళ్ల నుంచి తీసిన నూనె వల్ల కూడా సౌందర్య పరంగా పలు ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మొటిమలకు విరుగుడు : సీబమ్ ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల చర్మంపై ఎక్కువ నూనె ఉత్పత్తై జిడ్డుగా మారుతుందని, తద్వారా ముఖంపై మొటిమలు, మచ్చలు ఏర్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. సీబమ్​ ఉత్పత్తిని క్రమబద్దీకరించి.. జిడ్డుదనాన్ని తొలగించడంలో పసుపు నూనె కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని, తద్వారా మొటిమల సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పసుపు నూనెలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు.. చర్మానికి తేమను అందించి పొడి చర్మ సమస్యను దూరం చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. మొటిమల సమస్యతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులలో అధిక సీబమ్ స్రావాన్ని నియంత్రించడానికి, పసుపు మొక్క రైజోమ్‌ల నుంచి పొందిన ఎక్స్‌ట్రాక్ట్‌ను చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులలో ఉపయోగించవచ్చని researchgate పేర్కొంది.

కురులకు : పసుపు నూనె వల్ల చర్మానికే కాదు, కురులకు కూడా చక్కని ప్రయోజనాలు చేకూరతాయంటున్నారు నిపుణులు. చుండ్రుని నివారించడంతో పాటు జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టడంలోనూ ఇది ఉపకరిస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, దీనిలో యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఉండడం వల్ల ఇవి కుదుళ్లలో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా కాపాడతాయని అంటున్నారు. దీని కోసం ఈ నూనెను నేరుగా కాకుండా మనం ఉపయోగించే కొబ్బరినూనె, బాదంనూనెలో కొన్ని చుక్కలు కలుపుకొని ఉపయోగించుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు.

రాత్రి వేళ నాణ్యమైన నిద్ర - చర్మ ఆరోగ్యానికి మంచిదట!

ఇతర ప్రయోజనాలు :

  • పసుపు నూనెలో యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వాపు నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కూడా ఈ ఆయిల్ ఉపయోగించవచ్చని అంటున్నారు. పసుపు, ఆలివ్ నూనెను కలిపి వాడటం వలన మరింత యాంటీ ఇన్​ఫ్లమేటరీ ప్రభావం ఉంటుందని Journal of Pharmaceutical Research International పేర్కొంది.
  • పాదాల్లో పగుళ్లను తగ్గించడానికి కూడా ఇది బాగా ఉపకరిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం కొబ్బరినూనె లేదా ఆముదంలో రెండు చుక్కల పసుపు నూనె కలిపి ఆ మిశ్రమంతో రోజూ పాదాలను మృదువుగా మర్దన చేసుకోవాలని అంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల తక్కువ సమయంలోనే పగుళ్లు తగ్గడంతో పాటు పాదాలు మృదువుగా మారతాయని వివరిస్తున్నారు.
  • ఇందులో ఉండే యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలు చర్మ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా కాపాడతాయని పేర్కొంటున్నారు.
  • కొన్ని రకాల మచ్చలను నివారించే సౌందర్య ఉత్పత్తుల్లో కూడా ఈ నూనెను వాడతారట.

పసుపు నూనె అత్యవసర నూనె. కాబట్టి, దీన్ని నేరుగా చర్మానికి, కుదుళ్లకు అప్లై చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొబ్బరి, జొజోబా, ఆలివ్, రోజ్​హిప్ వంటి క్యారియర్ ఆయిల్స్​లో ఈ నూనెను ఐదారు చుక్కలు కలుపుకొని ఉపయోగించడం వల్ల ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు ఎదురు కాకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

హెయిర్ డై వాడడం సురక్షితమేనా?

దంపతుల మధ్య బంధం బలపడాలంటే - ఆ 'భరోసా' ఇస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

TAGGED:

TURMERIC OIL BEAUTY BENEFITS
TURMERIC OIL FOR SKIN
TURMERIC OIL FOR HAIR
TURMERIC ESSENTIAL OIL BENEFITS
TURMERIC ESSENTIAL OIL SKIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.