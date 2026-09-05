అందానికి 'పసుపు' నూనె - చర్మంతో పాటు కురుల ఆరోగ్యానికి మంచిదట!
-పసుపు నూనెతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు - ఈ నూనెను ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసా?
Published : September 5, 2026 at 7:38 PM IST
Beauty Benefits of Turmeric Essential Oil for Skin and Hair : అందాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసుకోవడానికి వివిధ రకాల ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ వాడడం చాలామందికి అలవాటుగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో పసుపు మొక్క వేళ్ల నుంచి తీసిన నూనె వల్ల కూడా సౌందర్య పరంగా పలు ప్రయోజనాలు చేకూరతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మొటిమలకు విరుగుడు : సీబమ్ ఉత్పత్తి పెరగడం వల్ల చర్మంపై ఎక్కువ నూనె ఉత్పత్తై జిడ్డుగా మారుతుందని, తద్వారా ముఖంపై మొటిమలు, మచ్చలు ఏర్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. సీబమ్ ఉత్పత్తిని క్రమబద్దీకరించి.. జిడ్డుదనాన్ని తొలగించడంలో పసుపు నూనె కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని, తద్వారా మొటిమల సమస్య తగ్గే అవకాశం ఉందని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పసుపు నూనెలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు.. చర్మానికి తేమను అందించి పొడి చర్మ సమస్యను దూరం చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. మొటిమల సమస్యతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులలో అధిక సీబమ్ స్రావాన్ని నియంత్రించడానికి, పసుపు మొక్క రైజోమ్ల నుంచి పొందిన ఎక్స్ట్రాక్ట్ను చర్మ సంరక్షణ ఉత్పత్తులలో ఉపయోగించవచ్చని researchgate పేర్కొంది.
కురులకు : పసుపు నూనె వల్ల చర్మానికే కాదు, కురులకు కూడా చక్కని ప్రయోజనాలు చేకూరతాయంటున్నారు నిపుణులు. చుండ్రుని నివారించడంతో పాటు జుట్టు రాలడాన్ని అరికట్టడంలోనూ ఇది ఉపకరిస్తుందని చెబుతున్నారు. అలాగే, దీనిలో యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఉండడం వల్ల ఇవి కుదుళ్లలో ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా కాపాడతాయని అంటున్నారు. దీని కోసం ఈ నూనెను నేరుగా కాకుండా మనం ఉపయోగించే కొబ్బరినూనె, బాదంనూనెలో కొన్ని చుక్కలు కలుపుకొని ఉపయోగించుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు.
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ఇతర ప్రయోజనాలు :
- పసుపు నూనెలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వాపు నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి కూడా ఈ ఆయిల్ ఉపయోగించవచ్చని అంటున్నారు. పసుపు, ఆలివ్ నూనెను కలిపి వాడటం వలన మరింత యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రభావం ఉంటుందని Journal of Pharmaceutical Research International పేర్కొంది.
- పాదాల్లో పగుళ్లను తగ్గించడానికి కూడా ఇది బాగా ఉపకరిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని కోసం కొబ్బరినూనె లేదా ఆముదంలో రెండు చుక్కల పసుపు నూనె కలిపి ఆ మిశ్రమంతో రోజూ పాదాలను మృదువుగా మర్దన చేసుకోవాలని అంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల తక్కువ సమయంలోనే పగుళ్లు తగ్గడంతో పాటు పాదాలు మృదువుగా మారతాయని వివరిస్తున్నారు.
- ఇందులో ఉండే యాంటీ మైక్రోబియల్ గుణాలు చర్మ సంబంధిత ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా కాపాడతాయని పేర్కొంటున్నారు.
- కొన్ని రకాల మచ్చలను నివారించే సౌందర్య ఉత్పత్తుల్లో కూడా ఈ నూనెను వాడతారట.
పసుపు నూనె అత్యవసర నూనె. కాబట్టి, దీన్ని నేరుగా చర్మానికి, కుదుళ్లకు అప్లై చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొబ్బరి, జొజోబా, ఆలివ్, రోజ్హిప్ వంటి క్యారియర్ ఆయిల్స్లో ఈ నూనెను ఐదారు చుక్కలు కలుపుకొని ఉపయోగించడం వల్ల ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు ఎదురు కాకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని సూచిస్తున్నారు.
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