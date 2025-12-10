మాయిశ్చరైజర్లన్నీ మంచివి కావు! - చర్మంపై ప్రభావం చూపుతాయంటున్న నిపుణులు!
- మాయిశ్చరైజర్లలో హానికరమైన పదార్థాలు - వీటితో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచన!
Published : December 10, 2025 at 4:53 PM IST
All Moisturizers Good for Skin : పొద్దున్నే లేస్తే పొగమంచు, రాత్రయితే దుప్పటి కప్పుకోవాలనిపించేంత చలి, పొడిబారిన చర్మం, పగిలిన పెదాలు! వీటితో ఇబ్బంది పడుతుంటారు జనం. వాటికి సొబగులు అద్దడానికి ఉపయోగించే క్రీమ్స్ అన్నీఇన్నీ కావు. మరి, ఈ మాయిశ్చరైజర్లన్నీ మన చర్మానికి మేలు చేస్తాయా? అంటే.. కానే కాదు అంటున్నారు నిపుణులు. చూసుకోకుండా పూసుకుంటే చర్మానికి చేటే అంటున్నారు! ఈ క్రమంలో మాయిశ్చరైజర్ల విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
శీతాకాలంలో చలికి చర్మం పొడిబారుతుంది. ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి చాలామంది మార్కెట్లో దొరికిన ఏదో ఒక మాయిశ్చరైజర్ వాడుతుంటారు. అయితే, వాటిని ఇష్టానుసారంగా వినియోగిస్తే పలు చర్మ సంబంధిత సమస్యలు తప్పవని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మార్కెట్లో లభించే క్రీమ్స్ చర్మానికి రక్షణ కోసమే కాకుండా మంచి సువాసన, రంగు, మెరుపుదనం ఉండేలా తయారు చేస్తున్నారు. చాలా మంది జనం వీటిని ఉదయం లేచిన వెంటనే, నిద్రకి ముందు శరీరానికి రాస్తుంటారు. కానీ, వీటిలో వివిధ రకాల హానికర రసాయన పదార్థాల సమ్మేళనాలు ఉంటాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఆ రసాయనాలు హానికరం :
పాలీసైక్లిక్ ఆరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్లు (పీఏహెచ్ఎస్) : పలు క్రీమ్స్లో ఈ కెమికల్స్ ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిలో కొన్ని క్యాన్సర్ కారకాలుగా ఉన్నాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
మినరల్ ఆయిల్ : ఈ కెమికల్ ఉన్న క్రీమ్స్ వాడితే చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయి. తద్వారా గాలి ప్రసరణను అడ్డుకుంటుంది. దీని వల్ల చర్మం పైన దురుద వస్తుంది.
బెంజాల్కోనియం క్లోరైడ్, పారాఫిన్ వ్యాక్స్ : ఇవి చిరాకు, అలర్జీ వంటివి కలిగిస్తాయి.
ఫ్రాగ్రెన్స్ : శ్వాసకోస సమస్యలు, చికాకు, అలెర్జీ లాంటి సమస్యలు వస్తాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్ : చర్మంలోని సహజ నూనెలను తొలగించి పొడిబారడం, చికాకును పెంచుతుంది.
ఇతర రసాయనాలు : యూరియా, లాక్టిక్ యాసిడ్, లానోలిన్, ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్, చమోమిలే నూనె వంటివి కాంటాక్ట్ డెర్మటైటిస్కు దారితీస్తాయి.
ఇతర సమస్యలు : చర్మం ఎర్రబడడం, దద్దుర్లు, రంధ్రాలు మూసుకుపోయి మొటిమలు, పొట్టు రాలడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
రోజూవారీ అలవాట్ల ప్రభావం :
ఈ కాలంలో ఉండే చల్లటి, తక్కువ తేమ కలిగిన గాలి కారణంగా చర్మంలోని నీటి శాతం తగ్గిపోతుంది. దీంతో చలికి తట్టుకునేందుకు చాలా మంది రూమ్ హీటర్లు వాడుతారు. అయితే.. ఇది చర్మంలో నీటి శాతం తగ్గే ప్రక్రియను మరింత వేగవంతం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దాంతో చర్మకణాలు అసాధారణంగా తొలగిపోతాయట. అయితే, వాతావరణంతోపాటు మన రోజువారీ అలవాట్లు సైతం ఈ సమస్యకు దారితీస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చలికి తట్టుకోలేక ఎక్కువ మంది వేడినీటితో స్నానం చేస్తారు. దీనివల్ల చర్మం సహజత్వాన్ని కోల్పోయి పొడిబారుతుందని చెబుతున్నారు. సాధారణ చర్మంపై మాయిశ్చరైజర్ను దీర్ఘకాలికంగా ఉపయోగించడం వల్ల చర్మం హైడ్రేషన్ స్థితికి లేదా సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్కు గురికావచ్చని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
ప్రభావం ఇలా :
శరీరంలో తక్కువ నూనె గ్రంథులు ఎక్కడ ఉంటే.. అక్కడ చర్మం పొడిబారడం ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాళ్లు, చేతుల్లో ఈ పరిస్థితి అధికంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. దాంతో శరీరానికి కృత్రిమ తేమను అందించి మృదువుగా మార్చడానికి జనాలు వివిధ రకాల లోషన్లు వాడుతుంటారని పేర్కొంటున్నారు. అయితే.. వాటిలో ఉండే రసాయనాలు అనేక రకాల సమస్యలకు కారణమవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే క్రీమ్స్ పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. మాయిశ్చరైజర్లు, ఇతర ఉత్పత్తులు సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారికి మంచితోపాటు హాని కూడా చేస్తున్నాయని University of California San Francisco అధ్యయనం పేర్కొంది.
సమస్యలు : చర్మం గరుగ్గా మారడం, పొట్టురాలడం, పగుళ్లు ఏర్పడడం, మృదుత్వం కోల్పోవడం వంటివి కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఎక్జిమా, సొరియాసిస్ ఉన్నవారికి మరింతఎక్కువగా ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెబుతున్నారు.
సహజమైనవే మేలు :
- మార్కెట్లో దొరికే వాటి ద్వారా ఇన్ని సమస్యలు వస్తే చర్మాన్ని కాపాడుకోవడం ఎలా అని ఆలోచిస్తున్నారా? దీనికోసం ప్రకృతి హితమైన చిట్కాలూ లేకపోలేదు.
- సహజసిద్ధంగా లభించే వాటిలో కొబ్బరి నూనె, ఆలివ్, ఆల్మండ్ ఆయిల్, లిక్విడ్ పారాఫిన్, వైట్ పారాఫిన్ వంటివి వినియోగించవచ్చు.
- కృత్రిమంగా తయారు చేసిన వాటిలో ప్యారాబిన్, ఎలర్జనిక్ ఫ్రాగెన్స్, కామెడో జనిక్ వంటి రసాయనాలు లేకుండా చూసుకోవాలి. వాటి లేబుళ్లను పరిశీలించి నిర్ధారించుకుంటే మంచిదని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.
చర్మాన్ని కాపాడుకోండిలా :
- వేడినీటితో ఎక్కువగా స్నానం చేయొద్దు. గోరువెచ్చని నీరు ఉత్తమం.
- చర్మం తడిగా ఉన్నప్పుడే సహజమైన మాయిశ్చరైజర్లు రాసుకోవాలి.
- రూం హ్యుమిడి ఫయర్లు వినియోగించుకోవాలి.
- చర్మం పీహెచ్కి దగ్గరగా ఉండే సబ్బులు వాడాలి.
- చర్మంపై ఎలాంటి ఇబ్బందికర లక్షణాలు కనిపించినా వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
