బ్రేకప్ తర్వాత 'మాజీ' మళ్లీ కలిస్తే - పొరపాటున కూడా ఈ విషయాలు మాట్లాడొద్దట!
Post Breakup Communication : బ్రేకప్ తర్వాత ఎదురుపడిన ఎక్స్తో ఎలా మాట్లాడాలి? - ఏం మాట్లాడకూడదు?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 3:57 PM IST
ప్రేమకు హద్దులు ఉండవు. ఇది ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎలా పుడుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. అనుకోకుండా మొదలైన ఒక చిన్న పరిచయం చూస్తుండగానే జీవితాంతం తోడుండాలనే ప్రేమగా మారిపోతుంది. రిలేషన్షిప్ మొదట్లో ఎదుటివారి ప్రతి మాట, ప్రతి అభిప్రాయం ఎంతో ముద్దుగా అనిపిస్తుంది. కానీ, కాలం గడిచేకొద్దీ అవే అభిప్రాయాలు 'ఇగో'లకు, గొడవలకు దారితీసి 'బ్రేకప్' అనే ముగింపు కార్డు వేస్తున్నాయి. ఈ జనరేషన్లో ఇలాంటి బ్రేకప్లు చాలా కామన్ అయిపోయాయి. అయితే, విడిపోయాక ఎవరి లైఫ్లో వాళ్లు బిజీ అయిపోయినా, ఏదో ఒక రోజు అనుకోకుండా మాజీని(ఎక్స్ను) కలిసే సందర్భాలు ఎదురవుతుంటాయి. అలాంటి సమయాల్లో కొన్ని విషయాలు వారితో అస్సలు మాట్లాడకూడదని చెబుతున్నారు నిపుణులు. మరి, మాజీని కలిసినప్పుడు మాట్లాడకూడని ఆ విషయాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
గతాన్ని తవ్వద్దు :
బ్రేకప్ అయిన వ్యక్తి తారసపడితే కొంతమంది వారిపై ఉన్న కోపాన్ని ప్రదర్శించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. దీనివల్ల తాత్కాలిక ఆనందం లభించినా తర్వాత మరోసారి బాధపడాల్సి వస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మానసిక ప్రశాంతత దెబ్బతింటుంది. మీరిద్దరూ విడిపోవడానికి గల కారణాలపై మీకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉండే ఉంటుంది. కాబట్టి, మరోసారి తిరిగి గతాన్ని తవ్వుకొని మూడ్ని చెడగొట్టుకోవద్దంటున్నారు.
సాగదీత వద్దు :
ఒక బంధం విడిపోవడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉండవచ్చు. కానీ, ఆ బంధం మిగిల్చిన జ్ఞాపకాలు కొంతమందిని వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో తమ మాజీ గురించి మరికొన్ని ప్రశ్నలు మదిలో ఉండిపోతాయి. అయితే, అనుకోకుండా వారు కలిసినప్పుడు కొంతమంది ఈ ప్రశ్నలు వారిని అడుగుతూ, మరోసారి గొడవ పడుతుంటారు. ఈవిధంగా చేయడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కోల్పోవడం తప్ప మరే ప్రయోజనం ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, మాజీ కలిసినప్పుడు పాత విషయాలను ముందుపెట్టి సాగదీయద్దు అంటున్నారు.
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ఎత్తిపొడుపులు వద్దు :
చాలావరకు బంధాలు విడిపోవడానికి అభిప్రాయ భేదాలే ప్రధాన కారణమవుతుంటాయి. అయితే, విడిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా మాజీ ఎదురుపడితే కొందరు వారిని నేరుగా విమర్శించకుండా నలుగురిలో ఎత్తిపొడుపు మాటలతో ఇబ్బంది పెట్టాలని చూస్తుంటారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో పక్కనున్న వారికి ఆ మాటల వెనుక ఉన్న అర్థం తెలియకపోయినా, మీ మాజీని మాత్రం అవి తీవ్రంగా నొప్పిస్తుంటాయి. ఇలా చేయడం వల్ల వారి మనసులో మీపై ద్వేషం పెరుగుతుంది తప్ప మీకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, ఇది మీ మానసిక ప్రశాంతతను కూడా దెబ్బతీస్తుందని చెబుతున్నారు.
జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేయవద్దు :
ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ఇద్దరి మధ్య ఎన్నో మధురమైన జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి. అయితే, బ్రేకప్ తర్వాత చాలామంది వాటిని మర్చిపోయి ముందుకు సాగాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. కాబట్టి, అనుకోకుండా ఆ వ్యక్తి మళ్లీ మీకు ఎదురుపడినప్పుడు ఆ పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేయవద్దు అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గతాన్ని గుర్తుచేయడం వల్ల, మీరు వారిని మళ్లీ ఇష్టపడుతున్నారనే భావన వారిలో కలిగే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. ఇది మరోసారి గొడవలకు దారితీసే ఛాన్స్ లేకపోలేదని చెబుతున్నారు. అందుకే, పాత జ్ఞాపకాలను మీరు గుర్తుచేసుకోకపోవడంతో పాటు వారికి కూడా గుర్తు చేయకపోవడమే బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు.
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