చలికాలంలో మొక్కలు ఆరోగ్యంగా ఉండి ఏపుగా పెరగాలా? - ఈ టిప్స్​ మేలు చేస్తాయట!

బాల్కనీ, కుండీల్లో మొక్కలు పెంచుతున్నారా? - చలికాలంలో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

House plant Care Tips
House plant Care Tips (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 9, 2026 at 12:24 PM IST

Winter House plant Care Tips: మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి, ఇంటి అవసరాలు సహా కారణాలు ఏవైనా ఇటీవల మొక్కల పెంపకం అభిరుచిగా మారింది. దాని కోసం ప్రత్యేకంగా సమయమూ కేటాయిస్తున్నారు. ఇంట్లో పడక గది మొదలు ఆవరణలో చిన్నపాటి ఖాళీ ఉన్నా మొక్కలు పెంచేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, సీజన్​కు తగినట్లుగా చలికాలంలో చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అవి చక్కగా పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఇదీ సమస్య : చలికాలం ఉష్ణోగ్రతల్లోని మార్పులతో మొక్కల పెరుగుదల నెమ్మదిస్తుంది. మట్టిలో బూజు పెరగడం, ఆకులు వాడిపోవడం, పసుపు రంగులోకి మారడం లేదా మొక్కల చుట్టూ కీటకాలు ఎగరడం గమనిస్తే, మొక్కలకు ఎక్కువ నీరు పోస్తున్నారని అర్థం. అయితే మొక్కలు నిద్రాణ స్థితిలో ఉండే సమయంలో నీరు ఎక్కువ అవసరం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ట్రెండింగ్‌ మైక్రో గ్రీన్స్‌ - ఇంట్లోనే ఇలా పెంచేద్దామా!

అవుట్ డోర్ మొక్కల సంరక్షణకు : మొక్కల మొదళ్ల చుట్టూ ఎండుటాకులు, గడ్డి వేయడం ద్వారా ఉష్ణం పెరిగి వేర్లు చలిగాలులను తట్టుకుంటాయి. మంచు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు జూట్ సంచులు లేదా పలుచటి పాత వస్త్రాలతో కప్పాలి. మొక్కకు ఎండిన ఆకులుంటే తీసివేయాలి. ఉదయం 10 గంటల దాటాక నీరు పోసినట్లయితే రాత్రిపూట చల్లని ఉష్ణోగ్రతలు ప్రారంభమయ్యేలోపు ఆరిపోతుంది. సాయంత్రం నీరు పోస్తే వేర్లలో నిలిచిపోయి గడ్డకట్టే అవకాశం ఉంది. దానివల్ల మొక్కలలో కీటకాలు లేదా శిలీంధ్రాలు వంటి సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి.

ఇండోర్​ మొక్కల సంరక్షణకు : పగటి పూట సూర్యకాంతి పడే కిటికీల దగ్గర లేదా బాల్కనీలో ఎక్కువ వెలుతురు వచ్చే చోట ఉంచాలి. రాత్రివేళ చల్లటి గాలులకు దూరంగా ఉంచాలి. నీరు తక్కువగా పోయాలి. మట్టిలో వేలుపెట్టి చూసి, పైభాగం ఆరిన తర్వాతే నీరు పోయాలి. చల్లగాలి వల్ల ఆకులు నల్లబడతాయి. కాబట్టి, బయట తలుపులు, వెంటిలేటర్ల దగ్గర ఉంచకూడదు. ఎప్పటికప్పుడు దుమ్ము లేకుండా చూడడం వల్ల కిరణజన్య సంయోగ క్రియ బాగుంటుంది.

పూలు, కూరగాయలు, ఇండోర్, ఫల జాతులకు వేర్వేరుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. మొక్కలు బాగా పెరగాలని నీరు పోయడం, తరచూ ఎరువులు వేయడం, రాత్రి బయట ఉంచడం, ఆకులపై నీరు వేయడం వంటివి చేయకూడదు. శీతాకాలంలో నీటిని నేరుగా మట్టిలో మాత్రమే పోయాలి. మట్టిపై మల్చింగ్(పొడి ఆకులు, కొబ్బరి పొట్టు) వేయాలి. వాతావరణంలో తేమను బట్టి రెండ్రోజులకోసారి నీటిని పోయాలి- డాక్టర్ పి. విజయలక్ష్మి, ఉద్యాన విశ్వ విద్యాలయం ప్రిన్సిపల్ సైంటిస్ట్

కూరగాయల మొక్కలు : ఆకుకూరలు, టమాటా, తీగ జాతి కూరగాయలు, బెండ, దుంపజాతి కూరగాయలతో క్యాబేజీ, కాలిఫ్లవర్ శీతాకాలంలో వేసే పంటలు విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. వీటికి అవసరాన్ని బట్టి మాత్రమే అంటే ఎరువులు వేసినప్పుడు పైపైన నీటిని పోయాలని సూచిస్తున్నారు.

పూల మొక్కలు : గులాబీ, మందారం, మల్లె, ఇతరత్రా అలంకరణ మొక్కల పెరుగుదలకు కొద్దిగా తడి సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఉదయం సూర్యకాంతి తప్పనిసరిగా తగలాలని చెబుతున్నారు. రాత్రి చల్లగాలికి దూరంగా ఉంచాలట. ఎక్కువగా నీరు పెట్టడం, దానికి మంచు తోడవడంతో మొక్క ఎదగదు. తెగుళ్లు సోకడంతో పాటు ఆకుల రంగుమారే అవకాశం ఉంది. నివారణకు ఒక లీటరు నీటికి అయిదు గ్రాముల సూక్ష్మ పోషకాల మిశ్రమాన్ని కలిపి పిచికారీ చేయాలని అంటున్నారు.

కుండీలు మార్చొద్దు : నీరు పోసే ముందు నేలలో తేమను తనిఖీ చేయాలి. నవంబరు నుంచి ఫిబ్రవరి మధ్య చల్లని వాతావరణంలో వేర్ల పెరుగుదల నెమ్మదిగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కుండీలను మార్చడం అంత శ్రేయస్కరం కాదు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

