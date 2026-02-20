మీ పాదాలు అందంగా కనిపించాలా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
- ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే పాదాలు మెరిసేలా తయారవుతాయట!
Published : February 20, 2026 at 4:42 PM IST
Tips to Maintain Healthy Foot Care : అందంగా కనిపించాలని అమ్మాయిలు ఆరాటపడుతుంటారు. అందుకోసం ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే, అందం అంటే కేవలం మొహం మాత్రమే కాదు, ఫేస్తోపాటు చేతులు, కాళ్లు కూడా ఆరోగ్యంగా, ఆహ్లాదంగా కనిపిస్తేనే అందానికి పరిపూర్ణత లభిస్తుంది. ఇలాంటి కంప్లీట్ బ్యూటీ కావాలంటే ముఖం విషయంలో ఎంత శ్రద్ధ వహిస్తారో, పాదాల్నీ అంతే సున్నితంగా, అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
తేమనందించండి : కొంతమంది అమ్మాయిలు ఫేస్ విషయంలో తీసుకున్న శ్రద్ధ పాదాల విషయంలో తీసుకోరు. తద్వారా, అవి పొడిబారిపోయి పగులుతుంటాయి. దీనివల్ల మగువలు అసౌకర్యంగా ఫీలవుతుంటారు. అందుకే, ముఖానికి చర్మానికి ఎలాగైతే రోజూ మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటామో, అలాగే, పాదాలకూ నాణ్యమైన మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో వాటికి తేమ అంది మృదువుగా మారతాయని చెబుతున్నారు. కొబ్బరినూనె, అవకాడో నూనె, తేనె లాంటి సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో మసాజ్ చేసుకున్నా మంచి ఫలితం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. తేనె చర్మానికి తేమను అందిస్తుందని, వాపును తగ్గిస్తుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
ప్రసవానంతరం జుట్టు రాలిపోతోందా? - ఇవి కూడా కారణం కావచ్చట!
ఇంట్లోనే ఇలా : చాలామంది అమ్మాయిలు.. తమ పాదాలను మెరిపించుకోవడానికి ఫుట్ మసాజ్, పెడిక్యూర్ వంటివి చేయించుకోవడం మాములే! అయితే, ఇంట్లోనే సహజసిద్ధంగా లభించే పదార్థాలతో పాదాలను మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపించేలా చేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం ఒక టబ్బులో గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకొని అందులో కొన్ని మార్బుల్స్ (గోళీలు), అరకప్పు ఎప్సం సాల్డ్, రెండు విటమిన్ ఇ క్యాప్స్యూల్స్, కొన్ని చుక్కుల ఏదైనా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ వేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇందులో పాదాలను ఉంచి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవాలంటున్నారు. ఆ తర్వాత పాదాలను ముందు నుంచి వెనక్కి, వెనక నుంచి ముందుకు కదిలించాలని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, నీటిలో ఉన్న మార్బుల్స్ వల్ల పాదాలకు చక్కటి వ్యాయామం అందుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తడిగా ఉన్న పాదాలను ఆరనిచ్చి, ఆపై మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటే సరిపోతుందని అంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల అలసిన పాదాలకు చక్కటి ఉపశమనం లభిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
శుభ్రం చేయాల్సిందే : చాలామంది ఆఫీసుకు టైం అవుతుందని ఆదరాబాదరాగా స్నానం ముగించేస్తుంటారు. దీంతో పాదాలను సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకోరు. ఫలితంగా, వాటిపై పడిన దుమ్ము, ధూళి అనేవి పాదాల అందాన్ని దెబ్బతీస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, పాదాలను పొడిగా, నిర్జీవంగా మారుస్తాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, రోజూ స్నానం చేసేటప్పుడు, బయటికి వెళ్లొచ్చిన తర్వాత పాదాలు, మడమలను బ్రష్ లేదా ప్యూమిస్ స్టోన్తో మృదువుగా రుద్దుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఫలితంగా, పాదాలు శుభ్రపడడంతోపాటు వాటిపై ఉన్న మృతకణాలు సైతం తొలగిపోతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఆ తర్వాత పొడిగా తుడుచుకొని మాయిశ్చరైజర్ రాసుకుంటే సరిపోతుందట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
"డబ్బులు ఊరికే రావు" ఇలా చేశారంటే మీ టూర్ ప్లాన్ సక్సెస్ - నిపుణులు సూచిస్తున్న చిట్కాలివే!
మీ చిన్నారులకు ఇలాంటి అవకాశాలు కల్పించండి - తెలివితేటలు పెరుగుతాయంటున్న నిపుణులు!