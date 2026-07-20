మానసికంగా కుంగిపోతున్నారా? - ఈ చిన్న అలవాట్లతో తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేయండి!
మానసిక ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే - జీవనశైలి చాలా కీలకమంటున్న నిపుణులు
Published : July 20, 2026 at 3:36 PM IST
How to Improve Mental Health : ప్రస్తుతం శారీరకంగా కన్నా, మానసికంగా ఒత్తిళ్లు పెరిగిపోయాయి. చదువు, ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారం, కుటుంబం, బంధాలు ఇలా ఎన్నో అంశాల్లో ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొంటూ చాలామంది మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ఆస్వాదించడం కూడా ఖరీదైన కోరికగా మారిపోతోంది. అలాంటి పరిస్థితి రాకముందే మేల్కోవడం మేలు. ఈ క్రమంలో మానసికంగా బలంగా ఉండేందుకు ప్రశాంత జీవితాన్ని గడిపేందుకు ప్రయత్నం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు.
కొత్తగా ట్రై చేయండి : రోజు చేసే పనులు ఎలాగూ ఉంటాయి. కొత్తగా ఏదైనా ప్రయత్నిస్తేనే కాస్త ఉత్సాహం వస్తుందట. ఇందుకోసం, మీకు ఆసక్తి ఉన్న వాటిలో నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోండి. డ్యాన్స్, స్పోర్ట్స్, ఆర్ట్స్ క్లాస్ల్లో చేరండి. మీలోని సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టండి. ఒకవేళ చదువుకోవాలనుకుంటే ఆన్లైన్లో బోలెడు కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిపై దృష్టి పెట్టండి.
ప్రకృతిలో గడపండి : ప్రకృతికి మించిన మానసిక డాక్టర్లు లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. పచ్చని చెట్ల, పక్షుల మధ్య సేదతీరితే ఒత్తిడి తగ్గి మనసుకు ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుందట. స్వచ్ఛమైన గాలి పీలుస్తూ ఉంటే కొత్త ఊపిరి పోసుకుంటున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. అందుకే, అప్పుడప్పుడు ఇంటి వద్ద ఉన్న పార్కులు, గార్డెన్స్కు వెళ్లండి. లేదంటే పచ్చని మొక్కలు తెచ్చి ఇంటి పరిసరాల్లో లేదా బాల్కనీలోనే మినీ పార్కు ఏర్పాటు చేసుకోండి. రోజులో కొంత సమయం ప్రకృతిని ఆస్వాదించడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది.
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పశుపక్షాదులపై ప్రేమ : స్వార్థపు మనషుల నుంచి కొంత ఊరట పొందాలంటే పశుపక్షాదులతో సమయం గడపండి. వాటి నిస్వార్థమైన ప్రేమ మీ మనసులోని ఒత్తిడి, ఆందోళనను దూరం చేసి సంతోషాన్ని కలిగిస్తుందట. ఒకవేళ మీకు వీలైతే ఏదైనా జంతువుని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అది కుదరకపోతే అప్ప్పుడప్పుడు వీధి కుక్కులు, పక్షులు, గోశాలకు వెళ్లి ఆవులకు ఆహారం పెడుతూ ఉండండి. దీనివల్ల వచ్చే ఫలితం మీకే తెలుస్తుంది.
బాధను పంచుకోండి : ఒత్తిడి, ఆందోళన, బాధలు అనేవి మనసును కకావికలం చేస్తుంటాయి. వాటిని ఒంటరిగా ఎదుర్కోవడం కష్టంగా అనిపిస్తే, మీకు నచ్చిన వ్యక్తుల సాయం తీసుకోండి. మీ మనసులోని మాటలు, బాధల్ని వారితో పంచుకోండి. అయితే, బాధలు పంచుకున్నంత మాత్రాన సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవచ్చు. కానీ, కచ్చితంగా మీ మనసు తేలకపడుతుందట. వారిచ్చే మద్దతు, సూచనలు, సలహాలు మీ మానసిక ప్రశాంతతకు సహాయపడొచ్చు.
సహాయం చేయండి : ఇతరులకు సాయం చేయడంలో లభించే సంతృప్తి, మానసిక ప్రశాంతతను కలిగిస్తుంది. అలాగని, పెద్ద పెద్ద సాయం చేయాలని కాదు. మీకు తోచిన మొత్తాన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలకు (NGO) విరాళం ఇవ్వొచ్చు. ఆహారం, పండ్లు, దుస్తులు డొనేట్ చేయవచ్చు. లేకపోతే ఆయా సంస్థలకు వాలంటీర్గా పనిచేయొచ్చు. ఎవరైనా ఇబ్బందుల్లో ఉంటే వారికి అండగా నిలవొచ్చు. సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా విషయం మీ దృష్టికి వస్తే వాటిని షేర్ చేయడం, ప్రోత్సహించేలా కామెంట్ చేయడం లాంటివి కూడా సంతోషాన్ని కలిగిస్తాయి.
శారీరకంగా దృఢంగా ఉండండి : శరీరం ఫిట్గా ఉంటే, మానసికంగా అంత దృఢంగా ఉంటారు. అందుకే, ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే లేచి వ్యాయామం చేయడం, పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం, సరిపడా నీరు తాగడం లాంటివి అలవాటు చేసుకోవాలి. ధూమపానం, మద్యం వంటి చెడు వ్యసనాలకు దూరంగా ఉండాలట.
హాయిగా నిద్రించండి : నిద్రలేమి శరీరం పైనే కాదు. మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రశాంతంగా నిద్రపోకపోతే శరీరం నిస్సత్తువుగా మారిపోతుందట. అలాగే, తొందరగా అలసట అలసిపోవడంతో పాటు ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి తగ్గుతుంది. అందుకే, రోజుకి కనీసం 7-8 గంటల నిద్రపోవాలట. అంతేకాదు. రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, లేకపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. నిద్రకు ఉపక్రమించే గంట ముందే మొబైల్ను దూరంగా ఉండాలి.
అత్యాశకు వెళ్లకండి : కొంతమందికి డబ్బుకు కొదవ ఉండకపోవచ్చు. ఇంకొందరు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడొచ్చు. ఇలా అందరి పరిస్థితులు ఒకేలా ఉండవు కదా! స్థోమతకు మించి ఆడంబరాలకు పోవడం అంత మంచిది కాదట. అప్పులు చేసి ఆర్థికంగా చితికిపోవడం కూడా మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బతీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, అత్యాశకు పోకుండా ఉన్నంతలో సంతోషంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు.
వర్తమానంలో జీవించండి : మనుషులు ఒత్తిడికి గురికావడానికి ముఖ్య కారణాల్లో అతిగా ఆలోచించడం ఒకటి. గతం గురించి ఆలోచిస్తూ, భవిష్యత్తుపై ఆందోళనతో మానసికంగా కుంగిపోతుంటారు. అందుకే, ఇలాంటి వాటి గురించి మానేయాలి. ఇప్పుడు ఉన్న సమయం మాత్రమే మన చేతుల్లో ఉంటుంది. దాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలనే దాని గురించే ఆలోచించాలంటున్నారు నిపుణులు.
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