ETV Bharat / lifestyle

"హెల్దీ రిలేషన్ షిప్" - కజిన్స్​తో అనుబంధం పెరగడానికి ఇలా ట్రై చేయండి!

కజిన్స్​తో హెల్దీ బాండింగ్​ టిప్స్ - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 13, 2026 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Expert Tips to Maintain Healthy Relationship with Cousins : ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో ఉండే ప్రేమ, ఆప్యాయతలే వేరు. పెద్దమ్మ- పెదనాన్న, పిన్ని- బాబాయిల పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవడం, ఒకరినొకరు సరదాగా ఆటపట్టించుకోవడం ఇలా కజిన్స్​తో ఉండే మధురానుభూతులు ఎప్పటికీ ప్రత్యేకమే! మన తోబుట్టువులతో ఎంత ప్రేమగా ఉంటామో, కజిన్స్​తోనూ అలాగే ఉంటాం. కానీ, ప్రస్తుతం ఉమ్మడి కుటుంబాలు కనుమరుగవుతున్నాయి. దీంతో అలాంటి ప్రేమలు కూడా క్రమంగా దూరమవుతున్నాయి. అయితే, దీన్నిలాగే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా, కజిన్స్​తో అనుబంధాన్ని పెంచుకునే మార్గాల్ని అన్వేషించాలంటున్నారు రిలేషన్ షిప్ నిపుణులు. అప్పుడే కజిన్స్ ఎంత దూరంగా ఉన్నా, దగ్గరగా ఉన్న భావన కలగడంతో పాటు ఒకరినొకరు మిస్సవకుండా జాగ్రత్త పడచ్చని చెబుతున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఒక టైం పెట్టుకోండి : ఇప్పుడు ఎక్కడున్నా మొబైల్స్ మనల్ని కలిపి ఉంచుతున్నాయి. ప్రేమగా నాలుగు మాటలు మాట్లాడుకోవడం, వీడియో కాల్స్​లో ఒకరినొకరు చూసుకోవడంతో ఎంత దూరంగా ఉన్నా దగ్గరగానే ఉన్న భావన కలుగుతుందని రిలేషన్​షిప్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. కజిన్స్​తో అనుబంధాన్ని పెంచుకోవడానికి ఇదో చక్కటి మార్గమని అంటున్నారు. అందరికీ కుదిరేలా ఒకరోజును లేదా టైం పెట్టుకొని వారితో ఫోన్లో మాట్లాడడం, వీడియో కాల్ చేయడం లాంటివి చేయాలంటున్నారు. ఇలా ఒక్కొక్కరికీ వేర్వేరుగా కాకుండా, గ్రూప్ కాల్ చేస్తే అందరూ ఒకే చోట ఉన్న భావన కలుగుతుందట. ఎప్పటిలాగే ఒకరికొకరు ఆట పట్టించుకోవచ్చు. సరదాగా మాట్లాడుకోవచ్చు. నవ్వుకోవచ్చు. ఇక వాట్సప్​ గ్రూప్​లో ఒకరిపై ఒకరు చేసే సెటైర్లు, టీజింగ్ ఎలాగూ ఉంటాయి. ఇలాంటి విషయాలు చూడడానికి చిన్నగా అనిపించచ్చు. కానీ, కజిన్స్​తో మనకున్న అనుబంధాన్ని శాశ్వతం చేయడంతో పాటు ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాల్నీ అందిస్తాయి.

గెట్-టు-గెదర్ : పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లు వంటి ప్రత్యేక సందర్భాల్లో అందరూ ఒక్కచోట చేరితే ఆ సందడే వేరు కదా! ఒకే ఊర్లో ఉండే వారైతే, పండగలప్పుడు ఒకరిళ్లకు మరొకరు వెళ్లడం సర్వసాధారణం. అయితే, ఈసారి కుటుంబ సభ్యులందరినీ పక్కన పెట్టి, కేవలం కజిన్స్ మాత్రమే గెట్​-టు-గెదర్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసుకునేలా ప్లాన్ చేసుకోమంటున్నారు రిలేషన్​షిప్ నిపుణులు. ఈ క్రమంలో అందరికీ అనువుగా ఉండేలా ఒక చక్కటి వేదికను ఎంచుకోమని చెబుతున్నారు. సరదా ఆటలు, యాక్టివిటీలు, టీజింగ్​లు, ఆట పట్టించుకోవడాలు లాంటి వాటితో సరదాగా ఎంజాయ్ చేసేయండి. ఇవన్నీ చిన్నప్పటి జ్ఞాపకాల్ని మరోసారి మీ ముందుకు తీసుకొస్తాయి. అంతేకాదు, మీ అనుబంధాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. మరోసారి కలుసుకునే దాకా ఈ జ్ఞాపకాల్ని నెమరు వేసుకుంటూ కజిన్స్​తో దగ్గరగా ఉన్న అనుభూతిని పొందవచ్చు.

కష్టాల్లోనూ తోడుగా : సుఖాల్లో అందరూ మన వెంటుంటారు. కానీ, ఒకసారి కష్టాలు వస్తే నాకెందుకన్న స్వార్థంతో దూరమైపోతుంటారు. అయితే, సుఖాల్లో పట్టించుకున్నా, పట్టించుకోకపోయినా కష్టాల్లో తోడున్నప్పుడే అనుబంధం దృఢమవుతుందంటున్నారు రిలేషన్ షిప్ నిపుణులు. కజిన్స్​తో బంధం పెంచుకోవడానికి ఇదీ ఓ మార్గమట. వారితో ఎప్పుడూ టచ్​లోనే ఉండడం వల్ల మీకు, వారికి మధ్య అనుబంధం, ప్రేమ పెరుగుతుందట. ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా నిస్సంకోచంగా ఒకరితో ఒకరు పంచుకోగలుగుతారు. సహాయ, సహకారాలు అందించుకోగలుగుతారు. ఒకవేళ వారు మీతో నేరుగా చెప్పలేకపోయినా, మరో వ్యక్తి ద్వారా వారి సమస్యలు మీకు తెలిస్తే వెంటనే స్పందించి వారికి సహాయపడడం, కష్టాల్లో నుంచి గట్టెక్కేలా సలహాలు ఇవ్వడం ఇలా ఒకరికొకరు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడే ఎంత దూరంగా ఉన్నా ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం శాశ్వతమవుతుంది. అలాగే, ఆయా ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా, నోటిఫికేషన్ లేదా రిమైండర్ పెట్టుకొని విష్ చేయడం, కానుకలతో వారిని సర్​ఫ్రైజ్ చేయడం, వీలుంటే అందరూ కలిసి బయటికి వెళ్లడం, పార్టీ చేసుకోవడం ఇలా ఇవన్నీ కజిన్స్ మధ్య అనుబంధాన్ని పెంచుతాయి.

TAGGED:

HEALTHY RELATIONSHIP WITH COUSINS
FAMILY RELATIONSHIPS
BAND OF COUSINS
STRENGTHEN THE BOND BETWEEN COUSINS
RELATIONSHIP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.