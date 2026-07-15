"ప్రతిసారీ నాకే ఎందుకిలా జరుగుతోంది?" - మనసును వేధించే 'రుమినేషన్'
రుమినేషన్ అంటే ఏమిటి? - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసా?
Published : July 15, 2026 at 5:22 PM IST
Rumination - A Cycle of Negative Thinking : రాత్రి రెండవుతోంది. శరీరం అలసిపోయింది. కానీ, మనసు మాత్రం నిద్రపోనీయకుండా ఒకటే అలజడి, ఆందోళన. గతంలో జరిగిన సంఘటనే మళ్లీ మళ్లీ గుర్తుకొస్తోంది. అప్పుడు 'నేనలా మాట్లాడకుండా ఉండాల్సింది', 'వాళ్లు నా గురించి ఏమనుకున్నారో', 'ఎందుకు ప్రతిసారి నా విషయంలో ఇలా జరుగుతుంది' అని చాలామంది అనుకుంటున్నారు. ఇలా ఒకే విషయం లేదా సంఘటన గురించి అదే పనిగా ఆలోచిస్తూ ఉండటాన్ని సైకాలజీలో 'రుమినేషన్' అంటారు. ఈ క్రమంలో రుమినేషన్ అంటే ఏమిటి? దీనివల్ల ఎలాంటి మానసిక సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
రుమినేషన్ అంటే : మనలో చాలామంది ఒక విషయం లేదా సంఘటనను అప్పటి వరకు మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. కానీ, కొంతమంది మాత్రం ఆ విషయం గురించి మళ్లీ మళ్లీ ఆలోచిస్తుంటారు. ఎలాగంటే, జంతువులు ఆహారాన్ని నెమరేసినట్లు, గత జరిగిపోయిన విషయాన్ని పదేపదే గుర్తుకు తెచ్చుకోవడం అన్నమాట. ఇలా ఆలోచించడాన్ని రుమినేషన్ అంటారు. ఇది వారికి తెలియకుండానే అలవాటుగా మారిపోతుంది. పైకి చూడడానికి ప్రశాంతంగా కనిపించినప్పటికీ, లోపం మాత్రం మైండ్ ఒకే సీన్ను రిపీట్ మోడ్లో ప్లే చేస్తూనే ఉంటుంది. గతంలో ఎదురైన ఒక తిరస్కరణ, ఓటమి, జరిగిపోయిన పొరపాటు, ఎవరో చెప్పిన మాట, అవమానం ఇలా ఏదో ఒకటి మనసులో తిష్ఠ వేసుకుని దానికి సంబంధించిన ఆలోచనలే గిర్రున తిరుగుతుంటాయి.
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కారణాలు : రుమినేషన్కి చదువు, మాటతీరు, స్నేహితులు, పెద్దలతోనో అభిప్రాయ భేదాలు కారణం ఏదైనా కావచ్చు. ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా కూడా రుమినేషన్కి ఒక కారణమవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. 'ఫలానా వాళ్లు ఫేస్బుక్లో అలా ఎందుకు పోస్ట్ పెట్టారు, ఆ పోస్టు దగ్గర కామెంట్ పెట్టకుండా ఉండాల్సింది', 'వాళ్లెందుకు నా పోస్టును లైక్ చేయడం లేదు' ఇలా ఏదో ఒక విషయం మనసులో నస పెడుతూనే ఉంటుంది.
ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయంటే : ఈ రుమినేషన్ ఎక్కువైతే ఒత్తిడి పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా నిద్రలేమి, పనుల మీద ఏకాగ్రత తగ్గుతుందట. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే దీర్ఘకాలంలో యాంగ్జయిటీ, డిప్రెషన్ ఆత్మన్యూనత లాంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఆలోచించడం తప్పు కాదు, అతిగా ఆలోచించడం, సరైన మార్గంలో ఆలోచించాలి.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : రుమినేషన్ని తగ్గించుకోవడం మన చేతిల్లోనే ఉంటుందట. ప్రతి విషయాన్నీ అతిగా ఆలోచించవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జరిగిపోయిన దాన్ని ఎలాగో మార్చలేం కాబట్టి వదిలేయాలని గట్టిగా మనసుకు సర్దిచెప్పుకోవాలి. ఆ ఆలోచనను పుస్తకం లేదా పేపర్ మీద పెట్టడం కూడా కొంత వరకు వదిలించుకోవడానికి తోడ్పడుతుంది. అలాగే, వ్యాయామం చేయడం, ఏదైనా పెద్ద పని కల్పించుకోవడం లాంటివి మనసును వర్తమానంలోకి తెస్తాయి. లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకున్నా దాని ప్రభావం తగ్గుతుంది. ముఖ్యంగా, ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటివి లైట్ తీసుకోవాలి. ప్రతి సమస్యకి పరిష్కారం, ముగింపు ఉండవు. కొన్నింటిని కాలానికే వదిలేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.psychiatry.org/news-room/apa-blogs/
https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/break-the-cycle
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/rumination-syndrome
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