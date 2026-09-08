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నడుము నాజూగ్గా ఉండాలా? - నిపుణులు చెబుతున్న సింపుల్ టిప్స్!

వ్యాయామం, ఆహారంతో పాటు నడుమును నాజూగ్గా మార్చే సింపుల్ టిప్స్!

నడుము నాజూగ్గా ఉండాలా
నడుము నాజూగ్గా ఉండాలా (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 8, 2026 at 5:13 PM IST

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Tips to Get a Slimmer Waist Naturally : నాజూకైన నడుమును సొంతం చేసుకోవడానికి ఎక్సర్​సైజ్​లు చేయడం, ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం ఇలా ఎన్నో కసరత్తులు చేస్తుంటారు చాలామంది అమ్మాయిలు. వీటితో పాటు ఈ చిట్కాలూ మేలు చేస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

రాత్రి భోజనం ఇలా : రాత్రి పడుకోవడానికి కనీసం రెండు మూడు గంటల ముందే భోజనం చేయడం వల్ల శరీరానికి, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. మనం తిన్న ఆహారం సక్రమంగా జీర్ణం కావడానికి శరీరానికి తగినంత సమయం అవసరం అవుతుంది. తిన్న వెంటనే పడుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి గ్యాస్, ఎసిడిటీ, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అదే రెండు గంటల ముందే భోజనం ముగించడం వల్ల ఆహారం సులభంగా జీర్ణమవడమే కాకుండా, రాత్రి వేళల్లో జీవక్రియలు మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల శరీరంలో, ముఖ్యంగా పొట్ట చుట్టూ అదనపు కొవ్వు పేరుకుపోకుండా బరువు అదుపులో ఉంటుంది. జీర్ణవ్యవస్థ ప్రశాంతంగా ఉండటం వల్ల రాత్రిపూట గాఢమైన, నాణ్యమైన నిద్ర పడుతుంది. అందుకే రాత్రి 8 గంటల లోపే తేలికపాటి భోజనం చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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ఎలాంటి ఆహారం? : నాజూకైన నడుమును, ఆరోగ్యకరమైన బరువును సొంతం చేసుకోవడానికి మనం తీసుకునే ఆహారంలో క్రమశిక్షణ, సరైన మార్పులు ఎంతో అవసరం. ఈ క్రమంలో బరువు తగ్గాలనుకునే వారు శరీరానికి అవసరమైన దానికంటే తక్కువ క్యాలరీలు ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి. మనం రోజూ తినే చాక్లెట్లు, బేకరీ ఐటమ్స్, నూనెలో బాగా వేయించిన వేపుళ్లు, జంక్ ఫుడ్‌లలో క్యాలరీలు, చెడు కొవ్వులు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి పొట్ట చుట్టూ త్వరగా కొవ్వు పేరుకుపోయేలా చేస్తాయి. కాబట్టి, వీటికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండటం మంచిది.

  • మోనోఅన్​శ్యాచురేటెడ్ కొవ్వులు మన శరీరానికి ఎంతో అవసరం. ఇవి ఎక్కువగా లభించే గింజలు, అవకాడో వంటివి తినడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు అందడంతో పాటు బరువును కూడా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా లభించే పదార్థాలను ఆహారంలో చేర్చుకుంటే ఎక్కువ సమయం కడుపు నిండుగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా ఆహారపు కోరికల్ని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు. దీంతో బరువు నియంత్రణలో ఉంటుంది.
  • అలాగే, తీసుకునే ఆహారంలో శరీరానికి అవసరమైన క్యాలరీల కంటే కొంచెం తక్కువ ఉండేలా డైట్​ని ప్లాన్ చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

వ్యాయామాలు : బరువు తగ్గడానికే కాదు, నడుము నాజూగ్గా మారేలా చేయడంలో వ్యాయామాలదీ కీలక పాత్ర. అందుకే, డాక్టర్​ సలహాతో క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • క్రమం తప్పకుండా నడవడం, పరిగెత్తడం, డ్యాన్స్ చేయడం, ఈత కొట్టడం, సైక్లింగ్ వంటివి కూడా నడుమును నాజూగ్గా ఉంచడంలో సహకరిస్తాయి.
  • వీటికి తోడు సరిపడినంత నిద్ర కూడా అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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