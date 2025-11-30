మీకు నచ్చిన స్వీట్లు మరీ ఆకర్షిస్తున్నాయా? - ఈ సలహాలు పాటిస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat / lifestyle

November 30, 2025

Ways to Avoid Unhealthy Foods : చాకెట్లు, బిస్కెట్లు, బేకరీ పదార్థాలు, జంక్ ఫుడ్, ఫాస్ట్ ఫుడ్.. 'ఇవి తినొద్దు' అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, వాటిని చూస్తే చాలు.. మనసు వాటికేసే లాగుతుంటుంది. 'ఇదొక్కటే, ఈసారికే'.. అనుకుంటూ జిహ్వా చాపల్యానికి తలొంచుతాం. తరవాత అనవసరంగా తిన్నామే అని బాధపడుతుంటాం. అందుకే ఇలాంటి ఆహారపు కోరికల్ని కొన్ని చిట్కాలతో అదుపులో పెట్టుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఎటువైపు నుంచో వచ్చే సువాసనలు.. ఈ చిన్న ముక్క తింటే ఏం కాదులే అనే స్నేహితులు, సహోద్యోగుల సలహాలు.. వేడుకలంటూ అందే ఆహ్వానాలు.. ఒకటా రెండా రారమ్మని ఊరించే పిలుపులెన్నో. వాటిని దాటుకుని కచ్చితంగా నిలబడడం అంత సులువేమీ కాదు. తీరా తిన్నాక ఏ నొప్పో బాధిస్తున్నా, అనారోగ్యం పలకరించినా అదో ఒత్తిడి.

ఆలోచన మార్చండి : ఎంత కట్టడి చేసుకున్నా వేడుకలు, ఆఫీసు పార్టీలంటూ నిగ్రహానికి పరీక్షలు ఎదురవుతుంటాయి. ఇష్టమైన ఆహారం చూస్తే.. మనసు లాగేస్తుంది. ఇలాంటప్పుడు వేరే వాటి మీదకు దృష్టిమరల్చాలి. అంటే డ్యాన్స్, క్లోజ్ ఫ్రెండ్​కి ఫోన్ చేయడం, ఆర్ట్ వంటివి చేస్తే బాధ మాయమవుతుంది. నిజానికి తినాలన్న ఆరాటం ఉండేది కొద్ది సేపు మాత్రమే అని, ఆ సమయాన్ని నియంత్రించుకుంటే చాలు. ఆకలి మాయం అవుతుంది.

నో చెప్పండి : నచ్చనిదాన్ని ఎవ్వరైనా తిరస్కరిస్తారు. కానీ.. నచ్చినదాన్ని, నోరూరిస్తున్న దాన్ని "వద్దు" అని చెప్పడమే గొప్ప. అలా చెప్పగలిగే బలాన్ని తెచ్చుకోండి. మీకు నచ్చిన చిప్స్ లేదా స్వీట్లు మరీ ఆకర్షిస్తున్నాయా? వాటి ముందుకే వెళ్లండి. 'తినను' అని బలంగా సంకల్పించుకోండి. దానికి కారణాన్నీ తలచుకోండి. ఇలా తరచూ చేస్తోంటే మెదడుపై సానుకూల ప్రభావం చూపుతుందట. ఆ పదార్థాలు ఆకర్షించకుండా చూస్తుందట.

సాయం తీసుకోండి : ఒత్తిడి, ఏదైనా బాధ కలిగితే.. మనసు మొదటగా వెళ్లేది నచ్చిన ఆహారం మీదకేనట! చకచకా వెళ్లి తీసుకుని తినేస్తామని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, అలాంటి పదార్థాలు దగ్గరలో లేకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు. అందుబాటులో లేకపోతే ఏ మంచి నీళ్లో తాగి పడుకుంటాం. అప్పటికి కాస్త నిరాశపడినా తినాలన్న కోరిక మాత్రం తగ్గడం ఖాయం. అందువల్ల మీపై మీకు నియంత్రణ వచ్చేవరకూ ఇలాంటి పదార్థాలను తేవొద్దని ఇంట్లో వాళ్లకీ, స్నేహితులకీ చెప్పండి. కళ్ల ముందు లేకపోతే వాటిని మర్చిపోవడం సులువేనంటున్నారు నిపుణులు

ఆకలి లేకపోయినా : చాలా సందర్భాల్లో ఆకలితో కాదు.. ఏమీ తోచకపోయినా కూడా తింటుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని నియంత్రించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలాంటప్పుడు మరీ మనసు ఆరాటపడితే.. జంక్ ఫుడ్ కాకుండా నట్స్, గింజలు, పండ్లు వంటి వాటిని తినాలని సూచిస్తున్నారు. వీటిని తిన్నాక ఇక జంక్ మీదకి మనసు మళ్లదని చెబుతున్నారు. అసలు ఈ పరిస్థితే రాకుండా ఉండాలంటే.. టైమ్​కు తినాలని, నచ్చిన పని చేయాలని సూచిస్తున్నారు. మధ్య మధ్యలో హెల్దీ స్నాక్స్ ప్లాన్ చేసుకుంటే జంక్​ఫుడ్​ కోసం అనవసర ఆరాటానికి అవకాశమే ఉండదు.

నోరు కట్టడి పేరుతో తిండిని తగ్గించొద్దు. ఆకలితో అసలే గడపొద్దు. అలాగే నిద్రనీ గమనించుకోండి. వీటిలో ఏది అస్తవ్యస్తమైనా మనసు మళ్లేది అనారోగ్యకరమైన ఆహారంవైపే! దీనిలో ఒత్తిడినీ ఓ కంట గమనిస్తునే ఉండాలి. దాన్ని తగ్గించుకునే మార్గాలనీ పాటిస్తే, మీ స్వీయ నియంత్రణను ఏదీ సవాల్ చేయలేదు.

