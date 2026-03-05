ETV Bharat / lifestyle

ఇంకా బ్రేకప్​ అయిన బాధలోనే ఉన్నారా? - ఇలా చేస్తే మంచి లైఫ్​ గ్యారెంటీ!

బ్రేకప్ బాధను మరిచిపోవాలా? - నిపుణులు సూచిస్తోన్న టిప్స్​ మీ కోసం!​

love breakup
love breakup (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 5, 2026 at 5:12 PM IST

Ways to Move Forward After First Heart break: ప్రేమ.. ఎంతటి మధురానుభూతుల్ని పంచుతుందో, ఫెయిలైతే అంతకంటే ఎక్కువగా బాధపెడుతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొంతమంది మానసికంగా కుంగిపోతుంటారు. ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనే ఆచితూచి అడుగేయాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే, లైఫ్​లో ముందుకెళ్లచ్చని చెబుతున్నారు. అలాకాకుండా ఏ మాత్రం క్షణికావేశానికి లోనైనా జీవితమే ప్రశ్నార్థకమవుతుని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో విఫలమైన ప్రేమ నుంచి పాఠాలు నేర్చుకొని ముందుకు సాగాలంటే ఏం చేయాలనో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అది మీ తప్పు కాదు : లవ్ ఫెయిలైన అమ్మాయిల్లో చాలా మంది తమలో లోపాలు వెతుక్కుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి నెగెటివ్ ఆలోచనలు వారిని మరింతగా కుంగదీసి క్షణికావేశానికి లోనయ్యేలా చేస్తాయంటున్నారు. దీంతో వారు మరింత డిప్రెషన్‌లోకి నెట్టేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటప్పుడు ఎలాంటి ప్రమాదకర నిర్ణయం తీసుకోవడానికైనా మనసును ఉసిగొల్పుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో పాజిటివ్​గా ఆలోచించాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మీలోని శారీరక లోపాలే బ్రేకప్‌కి కారణమైతే, అది మీ తప్పు కాదని, అందుకు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. ఎవరూ ఏ విషయంలోనూ సంపూర్ణం కాదని, మిమ్మల్ని మీరుగా ప్రేమించే వ్యక్తి భవిష్యత్తులో తప్పకుండా తారసపడతారన్న సానుకూల దృక్పథం, స్వీయ ప్రేమను అలవర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

క్షమిస్తే పోయేదేముంది : మనల్ని వద్దని వదిలేసి వెళ్లిపోయిన వాళ్ల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ‘జరిగిందేదో జరిగిపోయింది, ఇక ఈ విషయం ఇక్కడితో వదిలేసి.. జరగబోయే సంగతి చూద్దాం’ అంటూ వాళ్లను క్షమించాలంటున్నారు. దీంతో వాళ్ల ఆలోచనలు క్రమంగా మనసు నుంచి దూరమవుతాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి సానుకూల దృక్పథం వల్ల కొన్నాళ్లకు మీరు మీకు నచ్చిన అంశాలపై దృష్టి పెట్టగలుగుతారని సూచిస్తున్నారు.

మనసు మాట వినండి : బ్రేకప్‌ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి వెళ్లిన చోటికి పదే పదే వెళ్లి గతం జ్ఞాపకాల్ని గుర్తు చేసుకోవడం కొందరికి అలవాటుగా ఉంటుంది. దీనివల్ల వీగిపోయిన బంధం తిరిగి కలుస్తుందా? అంటే, అది అసాధ్యమే అని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఇలాంటప్పుడు ‘కొన్ని రోజుల పాటు ఎక్కడికైనా వెళ్తే బాగుంటుంది' అనిపిస్తుందట. వాస్తవానికి, ఈ ఆలోచన మంచిదేనంటున్నారు. నచ్చిన చోటికి వెళ్లడం, ప్రాణ స్నేహితులు, నచ్చిన కుటుంబ సభ్యులతో గడిపితే ఎంతో ఉపశమనంగా అనిపిస్తుంటుందని చెబుతున్నారు. వీలుంటే ఇలా గతంలో ఉన్న చోటు నుంచి కొత్త చోటికి వెళ్లడం, నచ్చకపోతే ఉద్యోగం మారడం మంచిదని పేర్కొంటున్నారు. తద్వారా గత జ్ఞాపకాలు వేధించకుండా కొత్త జీవితం ప్రారంభించచ్చని సూచిస్తున్నారు.

దినచర్యే, గొప్ప రిలీఫ్ : మనసు బాగోలేనప్పుడు ఏ పని పైనా దృష్టి పెట్టలేం. అలాగని, రోజూ గత జ్ఞాపకాల్ని తలచుకుంటూ కూర్చుంటే లైఫ్​లో ముందుకెళ్లలేం. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రతికూలతల నుంచి బయటపడాలంటే చక్కటి దినచర్యను అలవర్చుకోవాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే దాకా మీ పనుల్ని ప్రాధాన్యతల ప్రకారం చేసేలా ప్లాన్ వేసుకోమంటున్నారు. మధ్యమధ్యలో మీకు ఇష్టమైన వ్యాపకాలపై దృష్టి పెట్టాలని తెలియజేస్తున్నారు. వీకెండ్​లో ఫ్రెండ్స్​తో కలిసి గడిపేలా ప్లాన్ చేసుకోమంటున్నారు. అలాగే, మనసును ప్రశాంతపరిచే యోగా, ధ్యానం వంటి అలవాట్లకు జీవనశైలిలో చోటు కల్పించాలని చెబుతున్నారు. కాస్త కష్టమైనా ఇలా ఓ రెండు వారాలు లేదా నెల రోజుల పాటు కచ్చితంగా రొటీన్‌ ప్రకారం ఫాలో అయ్యారంటే ఎలాంటి చెడు ఆలోచనలు మీ మనసులోకి రావని, మీరు చేసే పనులపై ఏకాగ్రత పెట్టొచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

ఎంత ప్రయత్నించినా గతం నుంచి బయటపడలేకపోతుంటే మాత్రం, ఓసారి మానసిక నిపుణులను సంప్రదించాలంటున్నారు నిపుణులు. మీ మనసులోని బాధను వారికి వివరించాలని, వాళ్లు మీకు చక్కటి పరిష్కారం సూచిస్తారని తెలియజేస్తున్నారు. తద్వారా ప్రతికూల ఆలోచనల నుంచి త్వరగా బయటపడచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు.

