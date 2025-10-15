ETV Bharat / lifestyle

ల్యాప్​టాప్​ ఛార్జింగ్ పెట్టి వాడొచ్చా? - వాస్తవాలు ఎలా ఉన్నాయంటే!

ల్యాప్​టాప్ నిర్వహణ - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు

Laptop Safety Precautions
Laptop Safety Precautions (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 15, 2025 at 3:06 PM IST

3 Min Read
Laptop Safety Precautions : కాలేజీ విద్యార్థుల నుంచి సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగుల వరకు ల్యాప్​టాప్ తప్పనిసరి వస్తువుగా మారింది. నిత్యావసరంగా మారిన పరిస్థితుల్లో దాని భద్రతా కీలకమే. డివైజ్ ఏ కంపెనీదైనా సరైన నిర్వహణ అవసరం, వాడడంలో మెలకువలు పాటిస్తే ల్యాప్​టాప్ దీర్ఘకాలం సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ల్యాప్​టాప్ విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

దుమ్ము లోపలికి పోకుండా : చాలామంది ల్యాప్​టాప్​ను షట్​డౌన్ చేసిన తర్వాత మూసివేయకుండా అలాగే వదిలేస్తారు. దీనివల్ల దుమ్ము, ధూళి, ఇతర చిన్న అణువులు కీబోర్డు, స్పీకర్ల ద్వారా లోపలికి వెళ్తాయి. హార్డ్​వేర్ కాంపోనెంట్లలోకి చేరతాయి. దీంతో పనిచేయడంలో అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. అందుకే ల్యాప్​టాప్​ను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఎక్కువగా కీబోర్డుల్లో ఉన్న దుమ్ముని క్లీన్ చేయడానికి టూత్​బ్రష్ లాంటివి వాడుతుంటారని, మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న 'ల్యాప్​టాప్ క్లీనింగ్ కిట్'ను ఉపయోగించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. కీబోర్డు పాడవకుండా, డస్ట్ లోపలికి వెళ్లకుండా తెరలు కూడా ఉన్నాయని పేర్కొంటున్నారు.

వెంటిలేషన్ అవసరం : ల్యాప్​టాప్​లకూ వెంటిలేషన్ అవసరం. బయటి గాలి లోపలికి వెళ్లడం, లోపలి గాలి బయటకు రావడం తప్పనిసరి. ల్యాప్​టాప్​లలో ఫ్యాన్లు కింది వైపు ఉంటాయి. తొడలు, సోఫా, బెడ్, దిండుపై పెట్టుకుని వాడుతుంటే వెంటిలేషన్ సరిగ్గా ఉండదు. దీనివల్ల త్వరగా హీట్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత పనితీరు మందగించి 'హ్యాంగ్' అవుతుంది.

ఇలా ఓపెన్ చేస్తున్నారా? : సులభంగా ఉంటుందని ల్యాప్​టాప్​లను ఒక మూల నుంచి ఓపెన్ చేస్తుంటారు. ఇలా పదే పదే చేస్తుంటే పైభాగంలోని డిస్​ప్లే ఒకవైపు వంగిపోతుంది. ఇటీవల కొన్ని ప్రీమియం ల్యాప్​టాప్​లను ఓపెన్ చేయడానికి ప్రత్యేకంగా 'బంప్' ఇస్తున్నారు. సిస్టమ్​ను ఎప్పుడూ మధ్యలోనుంచే ఓపెన్ చేయాలి. దీంతోపాటు ల్యాప్​టాప్​లను ఒకవైపు నుంచే, ఒకచేత్తో ఇవ్వడం, పట్టుకెళ్లడం సురక్షితం కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మెటల్​తో చేసిన ల్యాప్​టాప్​లకు పెద్దగా ఇబ్బంది లేకపోయినా ప్లాస్టిక్ బాడీ ఉన్న ల్యాప్​టాప్​లు కొన్ని సార్లు బ్రేక్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

బ్యాటరీ పనితీరు దెబ్బతీయకుండా : ల్యాప్​టాప్​లను 100 శాతం ఛార్జింగ్ చేస్తుంటారు. సున్నా అయ్యే వరకూ వాడుతుంటారు. ఇది బ్యాటరీ పనితీరును దెబ్బతీస్తుందని, 20-80 శాతం ఛార్జింగ్ సురక్షితమని చెబుతున్నారు. ల్యాప్​టాప్ కొన్నప్పుడు వచ్చిన ఛార్జరనే వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు.

ఛార్జింగ్ పెట్టి ల్యాప్​టాప్ వాడడంపై చాలా మందికి అనేక సందేహాలు అపోహలున్నాయి. నిరభ్యంతరంగా ఛార్జింగ్ చేస్తూ వాడుకోవచ్చు. ఛార్జింగ్ తీసినప్పటి కంటే కనెక్ట్ చేస్తూ వాడుతున్నప్పుడే మంచి పెర్​ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది. వీటి సీపీయూ హార్డ్​వేర్ అలా తయారుచేసి ఉంటుంది. అలాగని ఎల్లప్పుడూ ఛార్జింగ్ పెడుతూనే వాడుకోవద్దు. ఎడిటింగ్, గేమింగ్ లాంటి హెవీ యూసేజీ ఉన్నప్పుడు ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని వాడకోవడమే ఉత్తమం - సాయికిరణ్, టెక్నికల్ హెడ్, డెల్ ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్

ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్ల వద్దే!! : ల్యాప్​టాప్​లలో సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు దగ్గరలోని సర్వీస్ సెంటర్లకు వెళుతుంటారు. ఇలా చేయకుండా సంబంధిత కంపెనీ అథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్లలోనే ఇవ్వాలి. ముందు బయట రిపేర్ చేయించి ఆ తర్వాత ఆథరైజ్డ్ సర్వీస్ సెంటర్​కు వెళ్తే ఏడాది వరకు ఉండే వారంటీని సైతం నిరాకరిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

థర్డ్​పార్టీ సాఫ్ట్​వేర్​లు వద్దు : ఇంటర్​నెట్​లో కనిపించే థర్డ్​పార్టీ యాప్​లను సైతం ల్యాప్​టాప్​లో చాలామంది ఇన్​స్టాల్ చేస్తుంటారు. ఇది వ్యక్తిగత గోప్యతతో పాటు సిస్టమ్ పనితీరును దెబ్బతీస్తుంది. సంబంధిత మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోర్, యాప్​స్టోర్, ప్లేస్టోర్​ల ద్వారానే యాప్​లను ఇన్​స్టాల్ చేయాలి. సాఫ్ట్​వేర్​ల ఇన్​స్టాలింగ్ విషయంలోనూ ఇలాంటి జాగ్రత్తలే పాటించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ల్యాప్​టాప్​ స్క్రీన్​లను శుభ్రం చేయడానికి వాటర్ స్ప్రేలను వాడుతుంటారు. అలా చేయవద్దు. నీరు ల్యాప్​టాప్​ లోపలికి వెళ్లి హార్డ్​వేర్ కాంపోనెంట్ల ద్వారా షార్ట్​సర్క్యూట్ జరిగే ప్రమాదం ఉంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

