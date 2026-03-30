పిల్లల ముందు ఈ పనులు చేస్తున్నారా? - అయితే 'జాగ్రత్త' అంటున్న నిపుణులు!

-పేరెంటింగ్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు - పిల్లలను డీల్ చేసే విధానంపై వివరణ!

parents and Children
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 30, 2026 at 3:59 PM IST

Do not Do These Things Infront of Children: ప్రస్తుతం ఎంతో మంది పేరెంట్స్ 'మా బాబు ఫోన్ తీసుకుంటే అసలు వదలడు, దానివల్ల సరిగ్గా చదవడం లేదు', 'మా పాప ఉదయాన్నే లేవమంటే అస్సలు లేవదు', ' మా పిల్లలను వ్యాయామం చేయమంటే బద్ధకిస్తుంటారు' అంటూ వాపోతుంటారు. అయితే, ఇలాంటివి జరగడానికి ఎక్కువ శాతం పేరెంట్స్ ప్రవర్తనే కారణమంటున్నారు నిపుణులు. వారు పిల్లల ముందే చేసే కొన్ని పనుల వల్ల ఇలాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయని సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఫోన్ వాడకం : ఈ రోజుల్లో చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా అందరూ ఫోన్లను విపరీతంగా వినియోగిస్తున్నారు. అయితే, చాలామంది పేరెంట్స్.. 'మా పిల్లలు నిత్యం సెల్​ఫోన్లు వాడుతున్నారు. దానివల్ల సరిగా తినడం లేదు, చదువుకోవడం లేదు' అని, తగిన పరిష్కారం చూపమని నిపుణులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పేరెంట్స్ కూడా అదేపనిగా మొబైల్ ఉపయోగిస్తే.. పిల్లలు కూడా అలాగే చేస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, పిల్లల ముందు సెల్​ఫోన్​ని ఎక్కువగా ఉపయోగించకపోవడమే మంచిదంటున్నారు. పేరెంట్స్ మొబైల్ ఫోన్లను ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వల్ల పిల్లలపై పెట్టే శ్రద్ధ కూడా తగ్గిపోతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. కాబట్టి, పిల్లల సమక్షంలో సాధ్యమైనంత వరకు ఫోన్​ని పక్కన పెట్టమని సూచిస్తున్నారు. ఇలా మీరు పాటిస్తూనే, వాళ్ల చేత కూడా ఈ 'నో ఫోన్' అలవాటును పాటింపజేయమని సలహా ఇస్తున్నారు.

ఆ ఆహారం వద్దు : ప్రస్తుతం చిన్న వయసులోనే చాలామంది పిల్లలు ఊబకాయం సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. దీనికి జంక్ ఫుడ్ తినడం, వ్యాయామం చేయకపోవడమే ప్రధాన కారణాలుగా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. చిన్నారులకు ఆకలైందంటే కొంతమంది తల్లులు 2 నిమిషాల్లో అయిపోతుందని నూడుల్స్ చేసి పెడుతుంటారు. మరికొంతమంది పిల్లలు ఎక్సర్​సైజ్ చేయడానికి బద్ధకిస్తుంటారు. అయితే, పిల్లలను వ్యాయామం చేయమని చెప్పి, మీరు లేటుగా నిద్ర లేస్తే ఎలాంటి లాభం ఉండదంటున్నారు. కాబట్టి, ఆహారం, వ్యాయామం విషయాల్లో చిన్నారులకు చెప్పే మంచి అలవాట్లు ముందు మీరు ఆచరించి చూపించమని చెబుతున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల మిమ్మల్ని చూసి వారే నెమ్మదిగా మారతారని తెలియజేస్తున్నారు.

ఈ అలవాట్లుకు దూరంగా :

  • పిల్లలు ఏ విషయమైనా త్వరగా గ్రహించే శక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి, మీరు మంచి చేసినా, చెడు చేసినా వాటిని ఇట్టే నేర్చుకుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని అలవాట్లకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
  • పిల్లల ముందు ఇతరులను కించపరచడం, తక్కువ చేసి మాట్లాడడం, తిట్టడం వంటివి చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • కొంతమంది పేరెంట్స్ పిల్లల ముందే ధూమపానం, మద్యపానం వంటి చేస్తుంటారు. దీనివల్ల పిల్లలు కూడా ఆ అలవాట్లకు ప్రేరేపితమయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు.
  • కొంతమంది పేరెంట్స్ పిల్లల ముందే తమ భాగస్వామిని, ఇతర కుటుంబ సభ్యులను తక్కువ చేసి మాట్లాడటం, అనుచితంగా ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఇలా మీ ప్రవర్తన చూసి కొన్నాళ్లకు వాళ్లు కూడా మీలాగే తయారైనా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు.

