విమాన ప్రయాణమా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

Published : January 29, 2026 at 3:17 PM IST

Personal Hygiene Tips During Flight Journey : ఈ రోజుల్లో చాలామందికి విమాన ప్రయాణం అవసరంగా మారిపోయింది. అయితే, సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకునే విషయంలో చాలా మంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. ఫ్లైట్ ఎత్తుకు వెళ్లే కొద్దీ విమానం లోపలి గాలి పొడిగా మారుతుందని, ఇది ఆరోగ్యం, చర్మం సౌందర్యం విషయాల్లో ప్రతికూల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే దూర ప్రాంతాలకు విమాన ప్రయాణం చేసే వారికి పలు జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

డీ-హైడ్రేషన్ : నేల మీద నుంచి పైకి వెళ్లే కొద్దీ గాలిలో తేమ శాతం తగ్గిపోతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆకాశంలో ఎగిరే విమానంలోనూ ఇలాంటి వాతావరణమే ఉంటుందంటున్నారు. ఈ పొడి వాతావరణం కారణంగా శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అందుకే, విమాన ప్రయాణంలో నీళ్లు, పండ్ల రసాలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

చర్మం పొడిబారకుండా : డీహైడ్రేషన్ ప్రభావం చర్మంపైనా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. తద్వారా కొంతమందిలో చర్మం పొడిబారడం, ఎరుపెక్కడం, దద్దుర్లు వంటి సమస్యలు కనిపించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, అప్పటికే చర్మ సమస్యలున్న వారిలో ఈ పొడి వాతావరణం ఎగ్జిమాకూ దారితీసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, చర్మానికి మాయిశ్చరైజర్‌ రాసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. పెదాలు పొడిబారకుండా లిప్‌బామ్‌ అప్లై చేసుకోవడమూ అవసరమేనని సలహా ఇస్తున్నారు.

జుట్టు విషయంలో : విమానం లోపల తేమ శాతం తగ్గడం వల్ల ఆ ప్రభావం జుట్టు, కుదుళ్ల పైనా పడే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి జుట్టు పొడిబారకుండా హెయిర్‌ మాయిశ్చరైజర్‌, హెయిర్‌ సీరమ్ వంటివి అప్లై చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

చేతులు శుభ్రంగా : పబ్లిక్‌ టాయిలెట్స్‌ని ఉపయోగించడం వల్ల మూత్రనాళ ఇన్ఫెక్షన్ల ముప్పు పొంచి ఉందంటున్నారు నిపుణులు. విమానంలో టాయిలెట్‌ని ఉపయోగించుకునే క్రమంలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్‌ బేబీ వైప్స్‌తో టాయిలెట్‌ సీట్‌ని, ఆపై చేతుల్ని శుభ్రం చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

డ్రెస్సింగ్ : బిగుతైన లోదుస్తులు ధరించడం వల్ల కూడా చర్మానికి చెమట పట్టి ఇన్ఫెక్షన్లు రావచ్చు. అందుకే ప్రయాణాల్లో వదులుగా ఉండే కాటన్‌ లోదుస్తుల్ని ధరించాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే జీన్స్‌, టీషర్ట్స్‌ వంటి బాడీ హగ్గింగ్‌ దుస్తులకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని చెబుతున్నారు.

పీరియడ్స్ టైంలో : నెలసరిలో ప్రయాణాలంటే చిరాకుగా ఉంటుంది. అలాగని అత్యవసర ప్రయాణాల్ని వాయిదా వేసుకోలేం. అందుకే ఈ సమయంలో విమాన ప్రయాణం చేసే వారు, అసౌకర్యం కలగకుండా ఉండాలంటే మెన్‌స్ట్రువల్ కప్స్‌ని ఉపయోగించడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇవి ఎక్కువ సమయం లీకేజీ సమస్య నుంచి రక్షణనిస్తాయని చెబుతున్నారు. శ్యానిటరీ ప్యాడ్స్‌లా పదే పదే మార్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదని పేర్కొంటున్నారు.

ఇన్ఫెక్షన్లు : కొందరికి వాతావరణం కాస్త మారగానే జలుబు చేస్తుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో విమాన ప్రయాణాల్లో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. అవతలి వారి నుంచి మీకు, మీ నుంచి ఇతరులకు ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు వ్యాపించకుండా వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించడం, మాస్క్‌ ధరించడం, హ్యాండ్‌ శానిటైజర్తో చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని Baylor College of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

ఆహారం : ప్రయాణాల్లో ఎంత తేలికపాటి ఆహారం తీసుకుంటే అంత మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో సులభంగా జీర్ణమయ్యే పదార్థాలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా గ్యాస్ట్రిక్‌ సమస్యల బారిన పడకుండానూ జాగ్రత్తపడచ్చట. ఇక ప్రయాణం పూర్తై గమ్య స్థానం చేరాక, గోరువెచ్చటి నీళ్లతో స్నానం చేస్తే శరీరానికి హాయిగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే పరిశుభ్రంగానూ ఉండచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

