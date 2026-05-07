ETV Bharat / lifestyle

జుట్టు చివర్లు చిట్లిపోతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

-జుట్టు చిట్లిపోవడానికి కారణాలేంటి? - పరిష్కారాలు ఎలా?

Hair Split
Hair Split (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 7, 2026 at 6:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Prevent Hair Split Ends Without Trimming: చాలామందికి జుట్టు రాలడం సమస్యగా ఉంటే, కొంతమందికి మాత్రం జుట్టు చివర్లు చిట్లిపోవడం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. చివర్లు చిట్లితే జుట్టు నిర్జీవంగా, పొడిబారినట్లు, కాంతివిహీనంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. చాలా మంది ఇందుకు పరిష్కారంగా జుట్టు చివర్లను కత్తిరిస్తుంటారు. కానీ, కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే నేచురల్​గా ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఇలా చేయద్దు : చాలా మంది తలస్నానం చేసిన తర్వాత జుట్టు త్వరగా ఆరిపోవాలనే ఉద్దేశంతో కురులను చేతుల మధ్య ఉంచి టవల్​తో​ రుద్దుతూ ఉంటారు. ఇంకొందరు తలకు టవల్ చుట్టుకొని కాసేపు అలాగే ఉంచేస్తారు. అయితే, ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల జుట్టు చిట్లిపోయే ప్రమాదం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అలా కాకుండా మైక్రో ఫైబర్ టవల్​తో మెల్లగా తడుచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే. జుట్టు చిక్కులు తీసుకునేటప్పుడు.. వెడల్పాటి పళ్లున్న దువ్వెనను ఉపయోగించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. జుట్టు చివర్ల నుంచి మొదలుపెట్టి పైకి దువ్వడం ద్వారా జుట్టుపై ఒత్తిడిని తగ్గించవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇలా సున్నితంగా వ్యవహరించడం వల్ల జుట్టు చివర్లు చిట్లే ప్రమాదం తగ్గుతుందట.

"సోషల్ మీడియా"తో సంతోషం ఆవిరి! - వారిని "అన్​ఫాలో" చేస్తేనే ఆనందం!

జుట్టును తేమగా ఉంచడం : పొడి జుట్టు త్వరగా చిట్లిపోతుంది. కాబట్టి, జుట్టుకు తేమ చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. జుట్టు రకానికి తగిన మాయిశ్చరైజింగ్ షాంపూ, కండిషనర్​ను వాడమని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, కండిషనర్​ను జుట్టు మధ్య భాగం నుంచి చివర్ల వరకు అప్లై చేయాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, జుట్టును దృఢంగా ఉంచుకోవడానికి వారానికి ఒకసారి డీప్- కండిషనింగ్ ట్రీట్​మెంట్ లేదా హెయిర్ మాస్క్​ వేసుకుంటే మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. జుట్టుకు తగినంత తేమ అందినప్పుడు.. దృఢంగా ఉండటంతో పాటు త్వరగా చిట్లదని తెలియజేస్తున్నారు.

డ్రయర్స్ వద్దు : చాలా మంది తలస్నానం చేశాక జుట్టును ఆరబెట్టుకోవడానికి డ్రయర్స్, బ్లోయర్స్, స్ట్రయిటనర్స్, కర్లర్స్ వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను వాడుతుంటారు. కానీ, వీటి నుంచి వచ్చే అధిక వేడి జుట్టును బలహీనపరిచి, చివర్లు చిట్లేలా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, జుట్టుకు సంబంధించి ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు వాడకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు. హెయిర్ డ్రైయర్‌ వాడడం వల్ల జుట్టు గరుకుగా మారడం, పొడిబారడం, చిట్లిపోవడం, రంగు కోల్పోతుందని National Library of Medicine వెల్లడించింది.

ఆ హెయిర్​స్టైల్స్ వద్దు : జుట్టును బిగుతుగా లాగి వివిధ హెయిర్​స్టైల్స్ వేసుకోవడం వల్ల కుదుళ్లకు రక్తప్రసరణ సరిగ్గా జరగదంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల జుట్టు చిట్లిపోయే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సాదా రబ్బర్ బ్యాండ్​ల కంటే సిల్క్ లేదా శాటిన్ స్క్రాంచీలు మంచివని పేర్కొంటున్నారు. బిగుతైన పోనీటెయిల్స్, కార్న్‌రోస్, బన్స్,హెయిర్ ఎక్స్‌టెన్షన్స్ అనేవి అలోపేసియాకు కారణమవుతాయని American Academy of Dermatology Association పేర్కొంది.

నూనెలతో పోషణ : ఆర్గాన్, కొబ్బరి లేదా జోజోబా వంటి సహజ నూనెలు జుట్టు కుదుళ్లను రక్షించి, చివర్లు చిట్లకుండా చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజూ లేదా తలస్నానం చేసిన తర్వాత కొద్దిగా నూనెను జుట్టు చివర్లకు అప్లై చేసుకోమని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా కురులకు తేమ అందడంతో పాటు దృఢంగా మారుతాయని తెలియజేస్తున్నారు.

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం : జుట్టు ఆరోగ్యం కుదుళ్ల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ప్రొటీన్, ఒమేగా -3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, బయోటిన్, ఎ, సి, ఇ విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్న సమతుల్య ఆహారం జుట్టును బలోపేతం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. గుడ్లు, గింజలు, ఆకుకూరలు, చేపలు వంటి ఆహారాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని చెబుతున్నారు. అలాగే, జుట్టును లోపలి నుంచి తేమగా ఉంచడానికి తగినంత నీరు తాగాలని సూచిస్తున్నారు. బయోటిన్ జుట్టు పెరుగుదల లేదా నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

పిల్లలకు డబ్బు గురించి చెబుతున్నారా? - చిన్నప్పుడే అవగాహన కల్పించాలంటున్న నిపుణులు!

"ఆటపాటల్లో పిల్లలు" - డీహైడ్రేషన్​కి గురికాకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

TAGGED:

HOW TO PREVENT HAIR SPLIT
TIPS FOR HEALTHY HAIR
HAIR TRIMMING
HEALTHY HAIR
HAIR SPLIT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.