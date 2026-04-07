'ఈ విషయం ఎలా చెప్పాలా?' అని ఆలోచిస్తున్నారా? - నిపుణుల సూచనలివే!

సున్నితమైన విషయాలు మాట్లాడాలా? - హెల్దీ బాండింగ్​ టిప్స్ సూచిస్తున్న ఎక్స్​పర్ట్స్

Difficult Conversations
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 7, 2026 at 4:45 PM IST

Tips for Handling Difficult Conversations : ఫ్రెండ్స్, కోలీగ్స్, కంపుల్, రిలేటివ్స్ ఎవరైనా సరే, అనుబంధాలలో సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు సామరస్య పూర్వకమైన చర్చల ద్వారానే పరిష్కరించుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, అన్ని చర్చలు ఫల ప్రదంగా ముగిసే అవకాశం ఉండదు. ముఖ్యంగా, కొన్ని సున్నితమైన విషయాల గురించి చర్చించేటప్పుడు ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి చర్చల్లో ఆవేశం, ఆందోళన వచ్చే అవకాశం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి చర్చలు ప్రారంభించేటప్పుడు కొన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

అనుమతితో : కీలకమైన లేదా క్లిష్టమైన విషయాల గురించి చర్చించేటప్పుడు ఆవేశం, ఆందోళన రావడం సర్వసాధారణం. కాబట్టి, చర్చను ప్రారంభించే ముందు ఎదుటి వ్యక్తి మానసిక స్థితిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. వారు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు చర్చించడం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, చర్చకు ముందే విషయ ప్రాధాన్యం గురించి అవతలి వ్యక్తికి తెలిపి, వారి అనుమతి తీసుకోవడం మంచిదట.

సరైన స్థలాన్ని ఎంచుకోవడం : ఇద్దరికీ సౌకర్యంగా ఉండే, ప్రైవేట్‌గా మాట్లాడగలిగే, అంతరాయాలు లేని సమయాన్ని, స్థలాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. అత్యవసరంగా లేదా కోపంలో ఉన్నప్పుడు సంభాషణను ప్రారంభించవద్దు. సంభాషణలో ప్రశాంతంగా, నిదానంగా ఉండటానికి మానసికంగా సిద్ధం అవ్వాలి. కోపం లేదా నిరాశను నియంత్రించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

జాగ్రత్తగా వినాలి : ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు అవతలి వ్యక్తి చెప్పే విషయాలను జాగ్రత్తగా వినాలి. అప్పుడు వారి అభిప్రాయాలను కూడా తెలుసుకోవచ్చు. మాటల మధ్యలో కలగజేసుకోవడం వల్ల లేనిపోని ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, అవతలి వ్యక్తి చెప్పే విషయం అర్థం కాకపోతే మళ్లీ చెప్పామని అడగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు కొత్త విషయాలు తెలిసే ఛాన్స్ ఉంటుందట. ఆ తర్వాత అవతలి వ్యక్తి కూడా మీరు చెప్పే విషయాలను వినే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే, చర్చ మధ్యలో అవతలి వ్యక్తి మానసిక స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే మాటలు రాకుండా జాగ్రత్త పడడం మేలు.

వారి వైపు నుంచి : మాములుగా చర్చను మొదలు పెట్టే వారు అందుకు ముందుగానే సన్నద్ధమవుతుంటారు. కాబట్టి, వారి అభిప్రాయాలను స్పష్టంగా వివరిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో వారి మాటే నెగ్గాలని అనుకుంటారు. కానీ, అవతలి వ్యక్తి చెప్పే మాటలను అంతగా పట్టించుకోరు. ముఖ్యమైన విషయాల గురించి చర్చించేటప్పుడు ఇలాంటివి ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, సమస్యను అవతలి వ్యక్తి వైపు నుంచి చూస్తేనే కదా! సరైన పరిష్కారం లభిస్తుందంటున్నారు.

ప్రత్యామ్నాయం ఆలోచించాలి : ముఖ్య విషయాల గురించి చర్చించేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో భావోద్వేగానికి లోనయ్యే అవకాశమూ ఉంటుంది. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కొంత సమయం లేదా విరామం ఇవ్వడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, మరి కొన్ని సందర్భాల్లో ఇరువురికీ అనుగుణంగా మూడో ప్రత్యామ్నాయం గురించి ఆలోచించడం మేలని పేర్కొంటున్నారు.

