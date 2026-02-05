ETV Bharat / lifestyle

దాంపత్య బంధంలో గ్యాప్​ రావద్దంటే- ఈ టిప్స్​ పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

- హెల్దీ బాండింగ్​తోనే పెళ్లి బంధం పది కాలాలు పదిలం - ఇందుకోసం కొన్ని టిప్స్​ పాటించాలని సూచన

Relationship Conflict
Relationship Conflict (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : February 5, 2026 at 2:52 PM IST

2 Min Read
Relationship Conflict : ప్రేమ, దాంపత్య బంధాలు మొదట్లో బాగానే ఉంటాయి. కానీ, కాలం గడుస్తున్నకొద్దీ.. భాగస్వామి ప్రవర్తనలో వచ్చే మార్పులు, లక్షణాలు ఇద్దరి మధ్యా మనస్పర్థలు తీసుకొస్తాయి. క్రమంగా వాళ్ల మధ్య దూరాన్ని పెంచుతాయి. అప్రమత్తం కాకపోతే విడిపోయే వరకు తీసుకెళ్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు రిలేషన్‌షిప్‌ ఎక్స్‌పర్ట్స్‌. మరి, అలా జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పక్కదోవ పట్టనివ్వొద్దు : సంసార బంధంలో గొడవలు సాధారణమే. అలా జరిగినప్పుడు సమస్య ఏదో దాని గురించి మాత్రం మాట్లాడితే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాకాకుండా అనవసరంగా అరవడం, ఎప్పటి విషయాలో తెచ్చి నిందించడం మొదలుపెడితే అది పక్కదారి పడుతుందని చెబుతున్నారు. దీంతో అది మరింత ముదిరిపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, వాదన మొదలైతే, ఇద్దరిలో ఒక్కరైనా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాకాకుండా, ఒకరి కంటే మరొకరు ఎక్కువ కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తే... ఇంటి వాతావరణమే మారిపోతుందని అంటున్నారు. అది మానసికంగా మిగతావారిపై ఒత్తిడినీ పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. ఏదైనా భేదాభిప్రాయం వస్తే కొంతసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండి, అక్కడి నుంచి బాల్కనీ లేదా తోటలో పది నిమిషాల పాటు నడవడం నేర్చుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. మనసు కుదుటపడిన తరువాతే లోపలికి రావాలని అంటున్నారు. ఆ తరువాత ఇద్దరూ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే అసలు సమస్యకు కారణమేంటో తెలుస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు.

దూరంగా వెళ్లండి : ఒక్కటిగా నడవాల్సిన చోట.. ఎవరికివారు తామే గొప్ప అన్నట్లు వ్యవహరిస్తే ఆ బంధం ప్రమాదంలో పడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఒక ఇంట్లోనే కలిసున్నా, అన్నీ మనకు నచ్చినట్లే జరగాలనుకోవడం పొరపాటు. ఎవరు పెరిగిన వాతావరణాన్ని బట్టి వారి అలవాట్లు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాటిని ఇద్దరూ గౌరవించుకొని, సర్దుకుపోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాకాకుండా, మీరు చెప్పినట్లు చేయడం లేదని నీకు మీ ఇంట్లోవాళ్లు ఇంతే నేర్పారా? ఒక్కపనీ రాదా? అంటూ చిన్న చిన్న పనులకు కూడా గట్టిగా అరవడం, కోప్పడటం, నలుగురిలోనూ నిందించడం కూడదని తెలియజేస్తున్నారు. బదులుగా, ఆ పనిని ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని, మీకు నచ్చుతుందని చెప్పి చూడాలని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో వాళ్లు అర్థం చేసుకుంటారని చెబుతున్నారు.

ఆరోపించొద్దు : ఏదైనా సమస్య ఎదురైనప్పుడు భార్యాభర్తల్లో ఎవరో ఒకరు 'ఇదంతా నీ వల్లే ఇలా జరిగిందంటూ' ఇతరులపై నెపం వేస్తారు. మరి కొందరైతే 'నేను మాత్రమే ఇంటిని సరైన రీతిలో నడిపిస్తున్నా' అని అంటుంటారు. ఇలా అన్నింటికీ నేను అని అంటుంటే ఆ అనుబంధం బలంగా ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. ఇద్దరూ తలో బాధ్యతనూ పంచుకుంటూ, ఇంటిని నడిపించాలని చెబుతున్నారు. దంపతులిద్దరూ కలిస్తేనే కుటుంబం అనే విషయాన్ని గ్రహించి ఒకరికొకరు తోడుగా నిలిస్తే ఆ సంసారం సంతోషంగా సాగుతుందట.

పోల్చడం : ‘నువ్వు వారిలా ఎందుకు ఎక్కువ సంపాదించలేకపోతున్నావు?’, ‘నువ్వు ఎందుకు వీరిలా అందంగా రెడీ అవ్వట్లేదు?’ ఇలా ఇతరులతో పోల్చుతూ ఉంటారు. ఇలా మాట్లాడితే.. వారి మనసు నొచ్చుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎంత చేసినా వేస్ట్ అన్న ఫీలింగ్‌కి వచ్చేస్తారని, ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు ఎక్కువ అవుతాయని అంటున్నారు. అందుకే, ఎప్పుడూ, ఎవరినీ ఇతరులతో పోల్చకూడదని, ప్రతి వ్యక్తీ ప్రత్యేకమే అని చెబుతున్నారు.

