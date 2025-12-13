ఏడడుగుల బంధానికి బీటలు! - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మేలంటున్న నిపుణులు!
- దంపతుల మధ్య దూరం పెరగకుండా పలు సూచనలు!
Published : December 13, 2025 at 3:16 PM IST
Relationship Conflict : ప్రేమ, వివాహబంధాలు మొదట్లో బాగానే ఉంటాయి. కానీ, కాలం గడుస్తున్నకొద్దీ.. భాగస్వామి ప్రవర్తనలో వచ్చే మార్పులు, లక్షణాలు ఇద్దరి మధ్యా మనస్పర్థలు తీసుకువస్తాయి. వారి మధ్య దూరాన్ని పెంచుతాయి. ఇవి ముదిరితే గొడవలకు కారణమవుతాయి. చివరకు విడిపోయే వరకు తీసుకెళ్తాయని చెబుతున్నారు రిలేషన్షిప్ ఎక్స్పర్ట్స్. మరి, అవేంటో వాటిని ఎలా అధిగమించాలో, ఆనందంగా ఎలా కలిసి ఉండాలో చెబుతున్నారు.
చిన్నచూపు : ఏదైనా ముఖ్య విషయం గురించి నలుగురిలో చర్చిస్తున్నప్పుడు.. 'నీకేమీ తెలియదు, నువ్వు మాట్లాడకు, నీకు సంబంధం లేని విషయం' అంటూ కొందరు భాగస్వామిని తక్కువ చేసి మాట్లాడుతుంటారు. ఇలా చేసినప్పుడు వారు ఆత్మన్యూనతకు, అగౌరవానికి లోనవుతారు. తరచూ ఇలాగే చేశారంటే ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరుగుతుంది.
ఏం చేయాలి? : భార్యభర్తలు అన్నాక ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలి. ముఖ్యంగా నలుగురిలో భాగస్వామిని అస్సలు అగౌరవపరచొద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఏదైనా విషయంపై విభేదిస్తే కూర్చొని శాంతంగా మాట్లాడుకోవాలంటున్నారు. తెలియని విషయాలుంటే అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేగానీ, చెప్పినా అర్థం కాదులే అంటూ కసురుకోవద్దని సూచిస్తున్నారు.
గతం : దంపతుల మధ్య వాగ్వాదాలు తరచూ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇలాంటప్పుడు గతంలో జరిగిన తప్పుల్ని ప్రస్తావిస్తుంటారు. ప్రస్తుత అంశాన్ని వదిలేసి ఆ తప్పుల్ని వేలెత్తి చూపుతూ గొడవ పడుతుంటారు. దీంతో వాగ్వాదం తీవ్రస్థాయికి చేరి ఒకరినొకరు ద్వేషించుకునే వరకు వెళ్తుంది. చాలామంది చేసే పెద్ద పొరపాటిది.
ఏం చేయాలి? : గతంలో జరిగిన విషయాలను అప్పుడే మర్చిపోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఏదైనా అంశంపై వాదిస్తున్నప్పుడు వాటిని తిరిగి తోడకూడదని చెబుతున్నారు. ప్రస్తుత విషయాలపైనే దృష్టి పెట్టి, సమస్యలకు పరిష్కారం ఆలోచించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
అంచనాలు : కొందరు తమ భాగస్వామిపై ఎక్కువ అంచనాలు పెట్టుకుంటారు. తాను చెప్పకుండానే షాపింగ్, డిన్నర్కి తీసుకెళ్లాలి, సినిమా చూపించాలి, సడన్ సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలని అనుకుంటారు. కానీ, అలా జరగకపోయే సరికి తీవ్ర నిరాశకు గురవుతారు. అది కోపాన్ని, చిరాకును పెంచి, దంపతుల మధ్య గొడవలకు దారి తీస్తుంది.
ఏం చేయాలి? : వీలైనంత వరకు అంచనాలు పెట్టుకోకుండా ఉండటం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. అనుకున్నది జరిగితే సంతోషమే, జరగకపోయినా.. వీలు కాలేదేమో, మరిచి పోయారేమోననే సానుకూల దృక్పథంతో ఆలోచించాలని చెబుతున్నారు. కోపం తెచ్చుకోవద్దని పేర్కొంటున్నారు.
తప్పులు : కొంతమంది ప్రతి విషయంలోనూ భాగస్వామిలోని తప్పులు వెతుకుతుంటారు. చెప్పింది సరిగా చేయలేదని, వంట బాగా లేదని, ఇలా ఎవరైనా చేస్తారా? అని సూటిపోటి మాటలు అంటుంటారు. ఇలా చేస్తే, ఎదుటి వ్యక్తి బాధ పడటమే కాదు, మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడటం కూడా మానేస్తారు. మీకు తెలియకుండానే క్రమంగా దూరమవుతారు.
ఏం చేయాలి? : అందరూ తప్పులు చేస్తారు. అంతమాత్రాన వారిని నిందించి, మాటలు అనడం సరికాదంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా భాగస్వామి ఏదైనా తప్పు చేస్తే, నొప్పించకుండా వివరించి.. సరిదిద్దుకునేలా చేయాలని సూచిస్తున్నారు. మరోసారి జరగక్కుండా చూసుకోమని ప్రేమగా చెప్పాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
పోల్చడం : ‘నువ్వు వారిలా ఎందుకు ఎక్కువ సంపాదించలేకపోతున్నావు?’, ‘నువ్వు ఎందుకు వీరిలా అందంగా రెడీ అవ్వట్లేదు?’ ఇలా ఇతరులతో పోల్చుతూ ఉంటారు. ఇలా భాగస్వామితో మాట్లాడితే.. వారి మనసు నొచ్చుకుంటుంది. ఎంత చేసినా వేస్ట్ అన్న ఫీలింగ్కి వచ్చేస్తారు. ఇద్దరి మధ్య మనస్పర్థలు ఎక్కువ అవుతాయి.
ఏం చేయాలి? : ఎప్పుడూ, ఎవరినీ ఇతరులతో పోల్చకూడదంటున్నారు నిపుణులు. ప్రతి వ్యక్తి ప్రత్యేకమని చెబుతున్నారు. ఎవరి శక్తి సామర్థ్యాలు, వ్యక్తిత్వాలు వారిని ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మీ భాగస్వామిలో నచ్చని విషయాలు ఉంటే వివరించి, మార్చుకోమని శాంతంగా చెప్పాలని పేర్కొంటున్నారు.
ఆధిపత్యం : 'ఒకరి అభిప్రాయానికే కట్టుబడి ఉండటం, ఒకరి ఇష్టాయిష్టాలకు తగినట్లుగానే మరొకరు ప్రవర్తించడం' ఇలా కొన్ని జంటల్లో ఒకరి ఆధిపత్యమే నడుస్తుంటుంది. భాగస్వామికి వ్యక్తిగత ఇష్టాయిష్టాలకు విలువ ఉండదు. ఇవి భరించలేని స్థాయికి చేరినప్పుడు, గొడవలు పడుతుంటారు. దీనివల్ల భాగస్వామి దూరమయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
ఏం చేయాలి? : ఒకరి ఇష్టాలు, అభిప్రాయాలను మరొకరు గౌరవించాలంటున్నారు నిపుణులు. మీకేం కావాలో చెప్పి చేయించుకోవడంతో పాటు.. వారికి ఏం కావాలో తెలుసుకొని చేసి పెట్టాలని చెబుతున్నారు. వారికంటూ వ్యక్తిగత సమయం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు.
నిర్లక్ష్యం : ఆఫీస్ వర్క్, వ్యాపారం, ఇతర పనుల ఒత్తిళ్లతో భాగస్వామిని పట్టించుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. వారి ఉనికిని గుర్తించరు. దీంతో వారిలో ఒంటరిననే భావన కలుగుతుంది. మౌనంగా ఉండిపోతారు. క్రమంగా ఇద్దరి మధ్యా మాటలు తగ్గిపోయి, దూరం పెరుగుతుంది.
ఏం చేయాలి? : ఎంత బిజీగా ఉన్నా, భాగస్వామి కోసం కొంత సమయం కేటాయించాలంటున్నారు నిపుణులు. బయటకు వెళ్తే ఒక్కసారైనా ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలని చెబుతున్నారు. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కలిసి భోజనం చేయడం, పక్కన కూర్చొని ముచ్చటించడం చేయాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
