Telangana Panchayat Elections Results2025

ETV Bharat / lifestyle

రెస్టారెంట్లకు వెళ్లినా మీ "డైట్​"కు ఢోకా ఉండదు! - ఈ టిప్స్ పాటించాలంటున్న నిపుణులు!

- డైట్ ప్లాన్​ కంటిన్యూ చేయడానికి సింపుల్ టెక్నిక్స్ సూచిస్తున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​

Diet Control at Restaurant
Diet Control at Restaurant (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 13, 2025 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Diet Control at Restaurant : బరువు తగ్గడానికి, ఫిట్‌గా కనిపించేందుకు చాలామంది డైట్​ ఫాలో అవుతుంటారు. తీసుకునే ఆహారంపై చాలా శ్రద్ధ చూపిస్తారు. ఇంట్లో ఏం తిన్నా క్యాలరీలు, పోషకాలు లెక్కలేసుకొని ప్రణాళిక ప్రకారం తింటుంటారు. అలాంటి వాళ్లు.. వీకెండ్‌ వచ్చినా, బంధువులు, స్నేహితులు కలిసినా సరదాగా రెస్టారెంట్లకు వెళ్లి ఫుల్‌గా లాగించేస్తారు. ఆ తర్వాత డైట్‌ ప్లాన్‌ బ్రేక్‌ అయిందని బాధ పడుతుంటారు. అలా జరగకూడదంటే కొన్ని టిప్స్‌ పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ముందే మెనూ ప్లాన్‌ : మీరు ఏ రెస్టారెంట్‌లో తినాలనుకుంటున్నారో ముందుగానే నిర్ణయించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆన్‌లైన్‌లో ఆ రెస్టారెంట్‌ మెనూ చూసి, మీ డైట్‌కు సరిపడే ఆహారాన్ని ముందుగానే ఎంచుకొని వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత, అదే ఆర్డర్‌ చేసుకొని తినొచ్చని సూచిస్తున్నారు.

పిల్లలకు ఎన్నో నేర్పుతుంటాం! - వారి నుంచి నేర్చుకోవాల్సినవీ ఎన్నెన్నో!

ఉపవాసం ఉండొద్దు : రెస్టారెంట్లలో తింటాం కదా అని ఏమీ తినకుండా కడుపును ఖాళీగా ఉంచుతుంటారు కొందరు. అలా చేస్తే మీరు ఆకలితో ఉండి కంటికి కనిపించిన ఫుడ్‌ని ఎక్కువగా తినేస్తారని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దానివల్ల మీ డైట్​తోపాటు ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బ తింటుందని సూచిస్తున్నారు. అందువల్ల రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లే ముందు ఏదైనా ఒక పండు తినాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

ఆయిలీ ఫుడ్‌ వద్దు : ఫ్రై ఫుడ్ తినొద్దని, వాటికి ప్రత్యామ్నాయాలు చాలా ఉంటాయని సూచిస్తున్నారు. గ్రిల్‌, స్టీమ్‌, బాయిల్డ్ పద్ధతిలో చేసిన వంటకాలు ఎంచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

షేర్‌ చేసుకోండి : రెస్టారెంట్‌ ఫుడ్‌ డీఫాల్ట్‌గా కాస్త అధిక మొత్తంలోనే ఉంటుంది. కాబట్టి, ఎంతమంది వెళ్లారో అంతమందికీ కాకుండా తక్కువ ఆర్డర్‌ పెట్టి, షేర్‌ చేసుకొని తినాలని సూచిస్తున్నారు. లేదంటే ఆర్డర్‌ రాగానే అందులో కొంత మొత్తాన్ని ప్యాక్‌ చేసివ్వాలని ముందే సర్వింగ్ చేసేవాళ్లకు చెప్పాలని సూచిస్తున్నారు.

డ్రింక్స్‌లో మార్పులు : చాలామంది బిర్యానీ వంటివి తిన్న తర్వాత సాఫ్ట్‌డ్రింక్స్‌, మిల్క్‌షేక్స్‌ తాగుతుంటారు. వాటిలో క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. వాటికి బదులుగా నిమ్మరసం, సోడా, నీళ్లు తాగడం మంచిదని చెబుతున్నారు. డెజర్ట్స్‌ జోలికి వెళ్లకపోవడమే మేలని తెలియజేస్తున్నారు.

నెమ్మదిగా తినండి : నచ్చిన ఆహారం కనిపించగానే చాలా మంది గబా గబా మింగేస్తుంటారు. అలా కాకుండా కాస్త నెమ్మదిగా తినాలంటున్నారు. ఎక్కువసేపు నములుతూ కనీసం 15 నుంచి 20 నిమిషాలపాటు మెల్లగా తింటే.. తక్కువగా తింటారని, కడుపు నిండిన భావన కూడా కలుగుతుందని చెబుతున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం.

మీ పిల్లలకు స్టేజ్ ఫియర్ ఉందా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!

ఎంత సంపాదించినా డ‌బ్బు మిగ‌లట్లేదా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు

TAGGED:

TIPS FOR EATING AT RESTAURANTS
RESTAURANT ON A DIET
HOW TO EAT LESS AT RESTAURANTS
DIET RULES FOR RESTAURANTS
DIET CONTROL AT RESTAURANT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.