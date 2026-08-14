కూరగాయలు కొనేటప్పుడు - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!
- లేదంటే ఆరోగ్యం ఇబ్బందుల్లో పడుతుందని హెచ్చరిక
Published : August 14, 2026 at 3:51 PM IST
Tips for Cleaning Vegetables : మార్కెట్కు వెళ్లి తాజా కూరగాయలే కొంటున్నామని చాలామంది అనుకుంటారు. వాటిపై కనిపించని శత్రువులు ఇంట్లోకి వస్తున్నాయనే విషయం ఎంతమందికి తెలుసు? పురుగు మందుల అవశేషాలు, మురుగు నీటిలోని సూక్ష్మజీవులు, బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు, పరాన్నజీవుల గుడ్లు.. ఇవన్నీ కూరగాయలపై ఉండే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన కూరగాయలను సరిగ్గా శుభ్రం చేయకుండా నేరుగా వండేస్తే ఆహారంతోపాటు అనారోగ్యాన్నీ తింటున్నట్టేనని హెచ్చరిస్తున్నారు. టమోటా, బెండకాయ, వంకాయ, మిర్చి, క్యాబేజీ, క్యాలీఫ్లవర్, పాలకూర, కొత్తిమీర వంటి కూరగాయల్లో ప్రమాదం మరింత ఎక్కువని పేర్కొంటున్నారు.
ఎందుకు కలుషితమవుతాయి? :
- అవసరానికి మించి పురుగు మందులు పిచికారీ చేయడం
- కలుషిత నీటితో సాగు
- పంట కోత తర్వాత నేలపై కుప్పలుగా వేయడం
- మురికిగా ఉన్న బస్తాల్లో రవాణా
- పరిశుభ్రత లేని మార్కెట్లో నిల్వ
- ఈగలు, దుమ్ము, ఎలుకల ద్వారా కాలుష్యం
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కలుషిత ఆహారంతో అనారోగ్య సమస్యలివి :
- విరేచనాలు
- వాంతులు
- కడుపునొప్పి
- టైఫాయిడ్
- హెపటైటిస్
- పేగు ఇన్ఫెక్షన్లు
కొనేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి :
- బాగా మెరిసే కూరగాయలను అనుమానించాలి.
- అసహజమైన రంగు ఉంటే కొనొద్దు
- కుళ్లిన భాగాలున్నవి తీసుకోవద్దు
ఇవీ పరిశీలించాలి :
- కూరగాయలు నేలపై ఉన్నాయా?
- కాలువ పక్కన అమ్ముతున్నారా?
- చెత్త పక్కనే ఉంచారా?
- ఈగలు ఎక్కువగా ఉన్నాయా?
వీటితో జాగ్రత్త సుమీ :
- పాలకూర, కొత్తికూర, మెంతికూర, పుదీనా ఆకుల మధ్య సూక్ష్మజీవులు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం
- క్యాలీఫ్లవర్, క్యాబేజీ, బ్రోకలీ మడతల్లో పురుగులు, గుడ్లు, దుమ్ము దాగి ఉంటుంది.
కూరగాయలను సరైన పద్ధతిలో శుభ్రపరిచి వండినప్పుడే అవి మనకు మేలు చేస్తాయని ప్రజలు గ్రహించాలి. అవగాహన లోపంతో రైతులు అవసరానికి మించి పురుగు మందులను పిచికారీ చేస్తున్నారు. కొన్నిచోట్ల కలుషిత నీటితో సాగు చేయడం, వాటిని మార్కెట్కు రవాణా సమయంలోనూ తగిన జాగ్రత్తలు పాటించడం లేదు. కూరగాయలు కొనేటప్పుడు, వండేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడగలం. పండ్లను కూడా శుభ్రంగా కడగాలి. కట్ చేసి తినడం ద్వారా లోపల పురుగులుంటే గుర్తించొచ్చు
- డాక్టర్ ఎం. కవిత, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్
ఏం చేయాలి? :
- మార్కెట్ నుంచి తెచ్చిన వెంటనే ఉప్పు కలిపిన నీటిలో 15-20 నిమిషాలు నానబెట్టి తరువాత కడగాలంటున్నారు నిపుణులు.
- ఆకు కూరలను విడదీసి నీటిలో పలుసార్లు కడగాలట.
- క్యాలీఫ్లవర్, క్యాబేజీ వంటి వాటిని చిన్న ముక్కలుగా చేసి శుభ్రం చేయాలని చెబుతున్నారు.
- కూరగాయలను కడగకుండా ఫ్రిజ్లో పెట్టొద్దని సూచిస్తున్నారు.
- తరిగిన తర్వాత కూడా శుభ్రం చేయాలట.
- మెరిసే కూరగాయలపై కృత్రిమ మెరుపు, మైనపు పూత ఉండొచ్చని పేర్కొంటున్నారు.
- కూరగాయలు సేంద్రియమైనా దుమ్ము, సూక్ష్మజీవులు ఉండే అవకాశం ఉందట. అందుకే బాగా కడగాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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