వైఫల్యాల్ని అధిగమించి, కెరీర్లో రాణించాలంటే - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
- కెరీర్ విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు - కొన్ని టిప్స్ పాటిస్తే విజయం సాధించవచ్చని సూచన
Published : February 28, 2026 at 3:17 PM IST
Easy Ways to Deal with Career : చదువు, ఉద్యోగాల్లో మనం ఎన్నో లక్ష్యాలు పెట్టుకుంటాం. వాటిలో కొన్ని సఫలమవ్వచ్చు. మరికొన్ని విఫలమవ్వచ్చు. అయితే, చాలా మంది ఇలాంటి వైఫల్యాల గురించే ఆలోచిస్తూ ఇక తాము కెరీర్లో రాణించలేమని అనుకుంటారు. ఎప్పుడూ ఇతరులతో పోల్చుకుంటూ తీవ్ర ఒత్తిడిలోకి కూరుకుపోతుంటారు. వాస్తవానికి, ఇలాంటి ప్రతికూల భావాలే కెరీర్ తిరోగమనానికి కారణమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, వైఫల్యాల్ని కూడా సానుకూలంగా స్వీకరించాలంటున్నారు. వాటి నుంచి కొత్త పాఠాలు నేర్చుకోగలిగితే కెరీర్ను తిరిగి గాడిలో పెట్టుకోవచ్చని పేర్కొంటున్నారు. మరి, కెరీర్లో విఫలమయ్యామని ఎప్పుడనిపిస్తుంది? దానిని అధిగమించి ముందుకు సాగడమెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఇవే కారణమా? :
- ఏ పని చేయాలన్నా ప్లానింగ్ ముఖ్యం. కెరీర్లో విజయవంతంగా ముందుకెళ్లాలన్నా ప్రణాళిక తప్పనిసరి. అయితే, కొంతమంది దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. ఎలాంటి ప్రణాళికా లేకుండా చేతి కొచ్చిన పనిని చేసుకుంటూ వెళ్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ఎంత పనిచేసినా సంతృప్తి ఉండదని, కెరీర్లో కూడా ఆశించిన స్థాయిలో వృద్ధి లేక ఒకానొక సమయంలో విఫలమయ్యామన్న భావన కలుగుతుందని చెబుతున్నారు.
- కొందరు జీవితంలోనైనా, కెరీర్లో అయినా సాధ్యం కాని లక్ష్యాల్ని నిర్దేశించుకుంటారు. వాటిని చేరుకునే క్రమంలో ఎంతో శ్రమ పడతారు. కానీ, ఆశించిన ఫలితం రాదు. ఇలాంటప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిల్లుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది క్రమంగా లైఫ్లో ఫెయిల్ అయ్యామన్న భావన కలిగేలా చేస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
- ఇంకొందరు చదువుకు తగ్గ ఉద్యోగం దొరక్క, తాత్కాలికంగా ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో చేరుతుంటారు. ఒక వైపు జాబ్ చేస్తూనే, తాము కోరుకున్న కెరీర్పై దృష్టి పెడుతుంటారు. ఒకవేళ ఆశించిన ఉద్యోగం లభించకపోతే ఒక రకమైన అసహనానికి గురై, కెరీర్ విఫలమైందని ఫీల్ అవుతుంటారట.
- ఉద్యోగంలో ఎవరి సామర్థ్యాలు వారివి. అప్పగించిన పనిని వేగంగా పూర్తి చేయగలిగే సామర్థ్యం ఒకరికి ఉండొచ్చు. ఇంకొకరికి ఎన్ని పనులైనా ఒంటి చేత్తో నిర్వహించే సత్తా ఉండొచ్చు. మరొకరికి టెక్నాలజీపై పట్టుండొచ్చు. ఇలా ఎవరి టాలెంట్ వారిది. కానీ, చాలా మంది తమ టాలెంట్ను పక్కన పెట్టి, ఇతరుల సామర్థ్యాన్ని చూస్తూ, వారితో పోల్చుకుంటూ తమను తామే తక్కువగా చూసుకుంటూ ఉంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కూడా తాము కెరీర్లో విఫలమయ్యామనే భావనను కలిగిస్తుందట.
- కెరీర్ని విజయవంతంగా కొనసాగించాలంటే ఆరోగ్యం కూడా అందుకు సహకరించాలంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, కొందరిలో పలు శారీరక సమస్యలుండచ్చు, మరి కొంతమందికి వ్యక్తిగత లేదా వృత్తిపరమైన కారణాల వల్ల మానసిక సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు. ఇలాంటి సమయంలో చేసే పనిపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టలేరని పేర్కొంటున్నారు. ఫలితంగా, అటు కెరీర్లో వృద్ధి, ఇటు వ్యక్తిగత జీవితంలో సంతృప్తి లేవన్న భావన వెంటాడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
- కొందరు కెరీర్లో పూర్తి చేయాల్సిన లక్ష్యాల్ని పకడ్బందీగా నిర్దేశించుకుంటారు. కానీ, వాటిని ఆచరణలో పెట్టే విషయంలో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. పనుల్ని పూర్తిచేసే విషయంలోనూ జాప్యం చేస్తుంటారు. దీనివల్ల కూడా లక్ష్యాల్ని సరైన సమయంలో చేరుకోలేక, విఫలమయ్యామన్న భావన దరిచేరుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మనం ఎంత చురుగ్గా వ్యవహరించినా, మన చుట్టూ ఉన్న కొందరు మనల్ని వెనక్కి లాగాలని చూస్తుంటారు. విమర్శలు, నెగెటివ్ మాటలతో మనలో ప్రతికూల భావనలు కలిగేలా ప్రవర్తిస్తారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వ్యక్తులకు ప్రభావితమైనా వారిలో.. కెరీర్లో ఏమీ సాధించలేకపోతున్నామన్న భావన కలగడం సర్వసాధరణమే.
- కొంతమంది విషయంలో కెరీర్ ప్లానింగ్ అంతా బాగానే ఉంటుంది. కానీ, ఆయా పనులు పూర్తిచేయడానికి సంబంధించిన ఉత్సాహం కొరవడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల కూడా పనులు అనుకున్న టైంకి పూర్తికాక, కెరీర్ విఫలమైందన్న ఒక రకమైన అసహనం దరిచేరుతుందని చెబుతున్నారు.
అధిగమిస్తేనే అందలం :
- లైఫ్లోనైనా, కెరీర్ పరంగానైనా.. తమకు ఎదురైన వైఫల్యాల్ని చాలా మంది స్వీకరించరు. తమకే ఎందుకిలా? అన్న నెగిటివ్ భావనలో కూరుకుపోతారు. కానీ, ఇలా ఆలోచించడం కంటే ‘జరిగిందేదో జరిగిపోయింది, మరోసారి ఇలా జరగకుండా జాగ్రత్తపడాల’న్న సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకు సాగినప్పుడే కెరీర్ వృద్ధి సాధ్యమవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
- ‘ఓటమి గెలుపునకు తొలి మెట్టు’ అంటుంటారు పెద్దలు. అంటే, ఓటమికి గల కారణాల్ని తెలుసుకొని, వాటి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుంటూనే అలాంటి పొరపాట్లు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్తపడాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే కెరీర్ వైఫల్యాల్ని సులభంగా అధిగమించచ్చని చెబుతున్నారు.
- ‘నా పనేదో నాది, ఇతరులతో సంబంధం లేదన్న’ట్లుగా పని ప్రదేశంలో కొందరు రిజర్వ్డ్గా వ్యవహరిస్తుంటారు. కెరీర్లో వెనకబడినప్పుడు ఇలాంటి వారికి తోటి వారి నుంచి ఎలాంటి సహాయమూ ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వృత్తి ఉద్యోగాల్లో తోటి ఉద్యోగులతో సత్సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడం, ఇతర సంస్థల్లో పనిచేసే స్నేహితులతో స్నేహబంధం కొనసాగించడం వల్ల కెరీర్లో ఎదురయ్యే సమస్యల్ని అధిగమించడం ఈజీ అవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
- ఇప్పుడు ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న ఎంతోమంది తమ కెరీర్ ప్రారంభంలో వైఫల్యాలను ఎదుర్కొన్న వారే! కాబట్టి, వాళ్ల స్ఫూర్తి గాథల గురించి తెలుసుకుంటే ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ప్రతికూలతల్ని ఎలా అధిగమించాలో కూడా వాళ్ల నుంచి నేర్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
- కొంతమంది వైఫల్యాలు ఎదురయ్యాయని వాటినే తలచుకుంటే అక్కడే ఆగిపోతారు. అదే ఆ ప్రతికూల ఆలోచనల్ని అధిగమించి, ఆసక్తి ఉన్న అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇదీ పరోక్షంగా మన కెరీర్కి ప్లస్ అవుతుందని సూచిస్తున్నారు.
- ఎంత నేర్చుకున్నా, ఎన్ని నైపుణ్యాల్లో పట్టు సాధించినా నిత్య విద్యార్థిలాగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. అప్పుడే, మన కెరీర్ అవకాశాల్ని పొందవచ్చని చెబుతున్నారు. అందుకే, వైఫల్యాల్ని పక్కన పెట్టి చదువుకు తగ్గ ఇతర కెరీర్ అవకాశాలపై దృష్టి పెట్టాలని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల ఇటు కెరీర్ అభివృద్ధి సాధించడంతోపాటు ఆర్థికంగానూ మరింత దృఢం కావచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.
