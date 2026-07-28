"కర్లీ హెయిర్" కాపాడుకోవాలంటే! - వారానికి ఎన్నిసార్లు తలస్నానం చేయాలి?
ఉంగరాల జుట్టు సంరక్షణ - సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : July 28, 2026 at 4:53 PM IST
Natural Tips to Care Curly Hair : జుట్టు తేమను కోల్పోవడానికి, నిర్జీవమైపోవడానికి వాతావరణం కూడా ఓ కారణమే. అదే రింగు జుట్టు (కర్లీ హెయిర్) ఉన్నవారికి ఈ సమస్య మరింత తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు జుట్టును కవర్ చేసుకునేలా స్కార్ఫ్ కట్టుకోవడం, క్యాప్ ధరించడం మేలు. అదే విధంగా కర్లీ హెయిర్ను సంరక్షించుకోవడానికి కొన్ని చిట్కాలు ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు అంటున్నారు.
నీళ్లు తాగాలట : రోజూ తగినన్నీ నీళ్లు తాగకపోతే డీహైడ్రేషన్ సమస్య తలెత్తుతుంది. దీంతో చర్మమే కాదు, జుట్టూ తేమను కోల్పోయి పొడిబారిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజూ తగినంత మొత్తంలో నీళ్లు తాగాలి.
ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం : కనీసం 7-8 గంటల పాటు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలి. దీంతో శరీరంలో ఒత్తిడి, ఆందోళనలు దూరమై, మానసిక ప్రశాంతత దరిచేరుతుంది. కర్లీ హెయిర్ను కాపాడుకోవడానికి ఇదీ అవరసరం.
సీరం అప్లై చేయడం : అదే విధంగా రింగుల జుట్టుకు అప్పుడప్పుడూ కొన్ని చుక్కల హెయిర్ సీరం రాసుకోవాలి. దీని వల్ల కూడా జుట్టును కాపాడుకోవచ్చట.
హెడ్ బాత్ : కొందరికి రోజూ తలస్నానం చేయడం అలవాటు ఉంటుంది. కర్లీహెయిర్ ఉన్న వారూ కొందరు ఇలాగే చేస్తుంటారు. దీనివల్ల జుట్టు మరింత పొడిబారుతుందట. కాబట్టి, జుట్టు తత్వాన్ని బట్టి వారానికి 2-3 సార్లు మాత్రమే హెడ్ బాత్ చేయాలి. అది కూడా గాఢత తక్కువగా ఉండే షాంపూని నీళ్లలో కలుపుకొని చేస్తే మేలట.
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ట్రిమ్మింగ్ : కర్లీ హెయిర్ ఉన్నవారు చివర్లు చిట్లే సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. దీనివల్ల జుట్టు నిర్జీవంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, ప్రతి మూడు నెలలకోసారి చిట్లిన చివర్లను కత్తిరిస్తూ ఉండాలని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
కలబందతో : జుట్టుకు తేమను అందించడంలో అలోవెరా చక్కగా పని చేస్తుంది. కాబట్టి, వారానికి రెండు సార్లు కలబంద గుజ్జు కుదుళ్ల నుంచి చివర్ల వరకు పట్టించాలట. 20-30 నిమిషాల తర్వాత తలస్నానం చేయడం వల్ల చక్కటి ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు తెలియజేస్తున్నారు.
తేనెతో : జుట్టు తేమను కోల్పోకుండా చేయడంలో తేనె కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుందట. అందుకే, జుట్టుకు పోషణను అందించే కండిషనర్లు, డీప్ కండిషనర్లతో పాటు క్లెన్సర్లలోనూ కాస్త తేనేను కలుపుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆపై జుట్టుకు అప్లై చేసుకుంటే పొడిబారకుండా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
హోంమేడ్ హెయిర్ స్ప్రే : కర్లీ హెయిర్ పొడిబారకుండా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే హెయిర్ స్ప్రే కూడా చక్కగా పనిచేస్తుంది. ఈ క్రమంలో ఒక స్ప్రే బాటిల్లో డిస్టిల్డ్ వాటర్ నింపి అందులో కొన్ని చుక్కల చొప్పున వెజిటబుల్ ఆయిల్, లావెండర్ ఆయిల్, రోజ్మేరీ ఆయిల్ వేసి ఒకసారి షేక్ చేసి పెట్టుకోవాలి. దీన్ని జుట్టుపై అప్పుడప్పుడూ స్ప్రే చేస్తుండడం మంచి ఫలితం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, నీళ్లు, తాజా పండ్ల రసాలు, కూరగాయలు తీసుకోవాడం మంచిది.
పరిశోధన మూలాలు :
https://www.aad.org/public/everyday-care/hair-scalp-care/hair/curly-hair-care
https://ijirt.org/publishedpaper/IJIRT162162_PAPER.pdf
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