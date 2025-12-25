ETV Bharat / lifestyle

కొత్త చెప్పులు కొంటున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలట!

- హై హీల్స్​తో మోకాళ్లకు ముప్పు పొంచి ఉందంటున్న నిపుణులు

Footwear
Footwear (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 25, 2025 at 3:37 PM IST

Tips And Precautions For Footwear : ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా చెప్పులు లేకుండా నడవడం దాదాపుగా అసాధ్యమే! అందులోనూ "స్టైల్ ముఖ్యం బిగిలు" అంటూ ట్రెండీగా ఉండేవి ఎంచుకుంటారు. ఈ క్రమంలో వేసుకునే చెప్పులు కాలికి సరిపోయాయా అని మాత్రమే చూసుకుంటారు. కానీ, పాదరక్షలు ఆరోగ్యాన్ని డిసైడ్ చేస్తాయని తెలుసుకోరు. అనారోగ్యాన్ని మోసుకొస్తాయని పట్టించుకోరు. చెప్పుల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, ఏ రకం చెప్పులు వేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

చెప్పుల విషయంలో దాదాపుగా అందరూ స్టైల్​ కు మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. ముఖ్యంగా మహిళలు హై-హీల్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇలాంటి పాదరక్షలు ఒకటి, రెండు సార్లు అయితే పరవాలేదు కానీ, తరచూ వేసుకుంటే ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎత్తు మడమల చెప్పుల్ని తరచూ వాడుతుంటే అవి పాదం సహజ ఆకృతిని మార్చే ప్రమాదం ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. హైహీల్స్ వాడడం వల్ల పాదాల అడుగున వంపు ఎక్కువవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. 'అఖిలిస్ టెండాన్స్' చీలమండలో వెనక భాగం ఒత్తిడికి లోనై కుంచించుకుపోతాయని పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా హైహీల్స్ వేసుకుంటే శరీరం ముందుకు వంగిపోతుందని వివరిస్తున్నారు.

పాదం ముందరి భాగం, బొటనవేలి మీద శరీర బరువు పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో వెన్నెముక నొప్పి, కాలి వెనుక భాగాల నొప్పులు వస్తాయంటున్నారు. ఈ క్రమంలో హీల్స్ 2 అంగుళాల కంటే తక్కువ ఎత్తు ఉండేలా చూసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. కేవలం వాటి నంబర్ చూసి తీసుకోకూడదని సలహా ఇస్తున్నారు. హీల్స్ స్ట్రాప్స్, లాకింగ్ మెకానిజం టోస్ గ్రిప్ అంతా చూడాలని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా క్వాలిటీ చెప్పులను వినియోగించాలని సూచిస్తున్నారు.

ఆర్థోటిక్స్ : ఇప్పటికే మోకాళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యలు ఉన్నవారు ఆర్థోటిక్స్ పాదరక్షలు ధరించాలని సూచిస్తున్నారు. ఇవి ధరించడం మంచిదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చీలమండ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి ఈ పాదరక్షలు మేలు చేస్తాయని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

  • ఆర్థోటిక్స్ అనే పదాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఎక్కువగా వినియోగిస్తారు. ఈ పాద రక్షలు షూ ఇన్సోల్స్ పాదాలకు సరిగ్గా సెట్ అవుతాయి. నడవడానికి కూడా చక్కగా ఉంటాయి. ఇవి పాదాల ఆకృతికి అనుగుణంగా సరిగ్గా అమరే ప్రత్యేకమైన ఇన్సోల్స్. ఈ పాద రక్షలు నడకను మెరుగుపరచడంతోపాటు పాదాలకు మంచి సౌకర్యాన్ని, సపోర్టును అందిస్తాయి.
  • సాధారణ ఇన్సోల్స్ మాదిరిగా కాకుండా, వ్యక్తి పాదాల ఆకారం, నడక నమూనా, వైద్య పరిస్థితి ఆధారంగా వాటిని ప్రత్యేకంగా తయారు చేస్తారు.
  • ఇవి ధరించడం వల్ల పాదాలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులూ కలగవు. నొప్పులు, ఇతరత్రా సమస్యలను తగ్గిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ఎవరికి సిఫార్సు చేస్తారు :

  • చదునైన పాదాలు ఉన్నవారికి
  • పాదం లోపలికి వంకరగా మారడం (ఓవర్ - ప్రొనేషన్)
  • పాదం బయటికి వంకరగా మారడం (ఓవర్- సుపినేషన్)
  • మడమ భాగంలో నొప్పిగా ఉండడం
  • మోకాళ్లలో ఎముక తగిలినట్టుగా ఉండడం
  • కాలి బొటనవేలు అసౌకర్యంగా ఉండే వారికి
  • కొంత మంది పాదాలు చదునుగా ఉంటాయి. దీనివల్ల నొప్పి, నడకలో సమస్య ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు.

ప్రస్తుతం చెప్పుల విషయంలో యూరప్, యూకే దేశాల కొలతలను పాటిస్తున్నాం. తీసుకునే సమయంలో కాలికి అందం కోసం మాత్రమే కాకుండా ముందు భాగానికి మెత్తదనంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. పాదాలలో ఏదైనా ఇబ్బందిగా ఉందనుకుంటే ఇన్సోల్ వాడడం ఉత్తమం-ఎం.నరేంద్రనాథ్, ఎండో వాస్కులర్ సర్జరీ విభాగాధిపతి, కిమ్స్ ఆసుపత్రి, హైదరాబాద్

ఎలా సహాయపడతాయి :

  • ఆర్థోటిక్స్ పాదరక్షలు ధరించిన పిల్లలు నడిచేటప్పుడు అటూ ఇటూ ఊగిపోవడం ఉండదు. నేరుగా వెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
  • పెద్దల్లో దీర్ఘకాలిక పాదం, మోకాలి, వెన్నునొప్పులు తగ్గించేందుకు వీలుంటుందట.
  • వ్యాయామం చేసే వారిలో ఇవి మరింత ఎక్కువ సేపు నడిచేలా సాయం చేస్తాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

