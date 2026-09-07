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'సార్/మేడమ్' కోపంగా ఉన్నారా? - ఈ విషయాలను అస్సలు మాట్లాడకండి!

దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్​ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Representational image
దంపతుల మధ్య విభేదాలు (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 7, 2026 at 7:07 PM IST

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Things to Avoid Saying Angry Partner : దాంపత్య బంధంలో కోపతాపాలు, అలకలు సర్వసాధారణం. అయితే, చాలా సందర్భాల్లో ఇవి కొంత సమయం వరకే పరిమితమవుతాయి. ఈ క్రమంలో భాగస్వామి కోపంతో ఉన్నప్పుడు వాళ్ల దగ్గర కొన్ని విషయాలను అస్సలు ప్రసావించకూడదని రిలేషన్​షిప్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే మాత్రం వారి కోపం మరింతగా పెరిగి అనుబంధానికే ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంతకీ భాగస్వామి కోపంతో ఉన్నప్పుడు వారి దగ్గర ప్రస్తావించకూడని ఆ విషయాలు ఏంటో చూద్దామా!

నీ వల్ల కాదు : గొడవ జరిగినప్పుడు దంపతులిద్దరూ ఒకరిపై ఒకరు పీకల్లోతు కోపంతో ఉంటారు. ఇలాంటప్పుడు ఎదుటివారిలో ఉండే ప్రతికూలతలు, లోపాలన్నీ గుర్తుకొస్తుంటాయి. ఒక రకమైన అసహనానికి లోనవుతుంటారట. 'నీ వల్ల ఏదీ కాదు!', 'నువ్వెప్పుడూ నన్ను సంతోషంగా ఉంచలేదు', 'నీకు స్వార్థం ఎక్కువ' మన ప్రమేయం లేకుండానే ఇలాంటి మాటలు దొర్లుతుంటాయి. అయితే, ఇలాంటి మాటలు అవతలి వారి కోపాన్ని మరింత పెంచే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తద్వారా గొడవ పెద్దదవడం తప్ప మరే ప్రయోజనం ఉండదు. దీనివల్ల ఇద్దరి మధ్య ఒక్క రోజులో ముగిసిపోయే కోపతాపాలు, రోజుల పాటు కొనసాగినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. అందుకే, కోపంతో ఉన్న భాగస్వామి దగ్గర ఎంత సంయమనం పాటిస్తే అంత మంచిది. ఈ నేపథ్యంలో తప్పైనా, ఒప్పైనా అవతలి వారి కోపం తగ్గే దాకా ఎవరో ఒకరు కామ్​గా ఉండడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇక కూల్​ అయ్యాక అన్ని విషయాలు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటే పరిష్కారమవుతాయని సలహా ఇస్తున్నారు.

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వాళ్ల ప్రస్తావనెందుకు : భార్యాభర్తల మధ్య జరిగే గొడవల్లో ఎక్కువ శాతం మూడో వ్యక్తి ప్రస్తావన వల్లే జరుగుతుంటాయి. ఎలాగంటే, దంపతులు తమ గొడవల మధ్యలో అత్తింటి వారి ప్రస్తావన తీసుకురావడం, వారిని విమర్శించడం లాంటి వల్ల భాగస్వామి కోపం కట్టలు తెంచుకునే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది మీ మధ్య భేదాభిప్రాయాల్ని మరింత పెంచచ్చని అంటున్నారు. కాబట్టి, మీ మధ్య గొడవలు ఉంటే మీరే పరిష్కరించుకోవాలి. అంతేకానీ, అన్నింటికీ కారణం మూడో వ్యక్తే అని నిందిస్తే, నష్టపోయేది మీ అనుబంధమే అని గుర్తించుకోవాలి.

కావాలని రెచ్చగొడుతున్నారా? : అసలే గొడవై ఇద్దరి మధ్య దూరం పెరిగినప్పుడు, దాన్ని పూడ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. కానీ, కొంతమంది అవతలి వారిని మరింత రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. మాటలు, చేతలతో వాళ్ల సహనాన్ని పరీక్షిస్తుంటారు. ఎలాగంటే, వాళ్లకు నచ్చని పనులు చేయడం, నచ్చని వ్యక్తులతో మాట్లాడడం లాంటివి చేస్తుంటారు. వాస్తవానికి, ఇది గొడవకు పరిష్కారం చూపడమేమోగానీ, ఇద్దరి మధ్య దూరం మరింత పెరిగేలా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, కోపంలో ఉన్న భాగస్వామిని శాంతపరిచేందుకు ప్రయత్నించాలి. ఈ క్రమంలో మీరు ఓ మెట్టు దిగినా తప్పు లేదు. మొత్తానికి ఇద్దరి మధ్య గొడవ తీరితే చాలు.

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