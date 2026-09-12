ప్రేమ లేదా డేటింగ్లో ఉన్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందేనట!
-ప్రేమ విషయంలో ఈ తప్పులు అస్సలు చేయొద్దట - కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : September 12, 2026 at 6:21 PM IST
Important Things to Know Before Dating : ప్రేమ, డేటింగ్.. నేటి యువతలో ఇవి సర్వసాధారణమైపోయాయి. అయితే, ఇవి ఇద్దరికీ కొన్ని విషయాల్లో మధురమైన అనుభూతల్నే పంచినప్పటికీ.. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం చేదు జ్ఞాపకాల్ని మిగుల్చుతుంటాయి. ఇందుకు ఇద్దరి మధ్య ఉండే భిన్నాభిప్రాయాలు, అపార్థాలు ఇలా ఎన్నో అంశాలు కారణం కావచ్చట. ఫలితంగా, అనుకోని గొడవలూ వస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటివల్ల ఇద్దరూ మానసికంగానూ డిస్టర్బ్ అవుతుంటారని అంటున్నారు.
ఒక్కోసారి ప్రేమ పేరిట చోటు చేసుకునే ఉన్మాదం వల్ల ప్రాణాలకూ ముప్పు ఏర్పడే ఘటనలు ఎన్నో చూస్తుంటాం. మరి, అలా జరగకుండా ఉండాలంటే.. ప్రేమ, డేటింగ్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని విషయాలు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే ఆ బంధం నిలబడుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
ప్రేమా? ఆకర్షణా? : చాలామంది ఎదుటి వ్యక్తిపై కలిగే ఆకర్షణనే ప్రేమగా అనుకుంటారు. ప్రేమ మొదలైన తొలినాళ్లలో ఒకరిని విడిచి మరొకరు ఉండలేమన్నట్లుగా తమ మాటలు, చేతల్లో చూపిస్తుంటారు. వాస్తవానికి, ఎదుటి వ్యక్తిపై ప్రేమ ఉంటే వారు దూరంగా ఉన్నా వారిని మర్చిపోరని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, మీ మధ్య ఉన్నది నిజమైన ప్రేమో, కాదో తెలుసుకోవాలంటే.. డేటింగ్ చేసే క్రమంలో కొన్నాళ్ల పాటు ఇద్దరూ దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల అవతలి వ్యక్తిపై ఉన్నది ప్రేమా? ఆకర్షణా? అన్న విషయం అర్థమవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. దీన్ని బట్టి అడుగు ముందుకు వేయాలా, వద్దా అన్నది తేల్చుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.
విలువిస్తేనే : ఒకరి ఆలోచనలకు, అభిప్రాయాలకు మరొకరు విలువిస్తేనే ఏ బంధమైనా నిలబడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, కొంతమంది తమకు నచ్చిందే తమ భాగస్వామి కూడా చేయాలని భావిస్తుంటారట. కానీ, ఒక్కోసారి అవతలి వ్యక్తికి అది నచ్చకపోవచ్చని అంటున్నారు. మీరు డేటింగ్ చేసే భాగస్వామిలో ఇలాంటి లక్షణాలు గమనిస్తే, ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోమని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ మీ అనుమానమే నిజమైతే ఆ బంధానికి అక్కడితో స్వస్తి పలికితే మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.
టైంపాస్ కోసం వద్దు : కొందరు టైంపాస్ కోసమో, అవతలి వ్యక్తి నచ్చారనో వారితో మాట కలుపుతుంటారు. ఆ తర్వాత ప్రేమ, డేటింగ్ అంటూ కాలక్షేపం చేసి, కొంతకాలం తర్వాత బ్రేకప్ చెబుతుంటారు. దీనివల్ల ఇద్దరూ ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి దీనికి బదులుగా అసలు మీ లక్ష్యాలేంటి? మీ భాగస్వామిలో మీరు ఎలాంటి లక్షణాలను కోరుకుంటున్నారు? వంటివన్నీ చెక్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్లమంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇలా పరిచయం కాగానే అలా వ్యక్తిగత విషయాలను అవతలి వారితో పంచుకోవడం కూడా కరెక్ట్ కాదని సూచిస్తున్నారు. ఇలా ముందు నుంచే జాగ్రత్తగా ఉండడం వల్ల భవిష్యత్తులో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
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