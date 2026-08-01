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ఎదుటివారిని నమ్మి అన్ని విషయాలూ షేర్ చేస్తున్నారా? - ఇవి అస్సలు చెప్పకూడదట!

- ఈ సీక్రెట్స్​ బెస్ట్​ ఫ్రెండ్స్​కు కూడా చెప్పకూడదట - ఆ రహస్యాలు ఏంటో మీకు తెలుసా?

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 1, 2026 at 3:23 PM IST

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Things you Should Never Share with your Friends : ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తర్వాత మనం ఎక్కువగా మన బెస్ట్​ ఫ్రెండ్స్​నే నమ్ముతుంటాం. ఇంకొందరైతే.. కుటుంబ సభ్యులకన్నా ఎక్కువగా మిత్రుల వద్దనే అన్నివిధాలా ఓపెన్ అయిపోతుంటారు. లైఫ్​లో జరిగే ప్రతి విషయాన్నీ నిస్సంకోచంగా వారితో షేర్ చేసుకుంటారు. అయితే, ఇది మంచి పద్ధతి కాదంటున్నారు రిలేషన్​షిప్ నిపుణులు. ఎంత నమ్మకమైన స్నేహితులైనా, కొన్ని విషయాలు వారితో పంచుకోకపోవడమే మేలని చెబుతున్నారు. ఇంతకీ ఏంటా విషయాలు? ఎందుకు పంచుకోకూడదు? ఇప్పుడో తెలుసుకుందాం!

వారి గురించి నెగెటివ్​గా : ఆలుమగలన్నాక ఇద్దరి మధ్య సవాలక్ష విషయాలు ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఫ్రెండ్స్​కు చెబుతుంటారు కొందరు. భార్యాభర్తల మధ్య అప్పుడప్పుడూ చిన్న చిన్న గొడవలు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. కానీ.. కొంతమంది భాగస్వామి తమను ప్రశంసించినా, మెచ్చిన కానుకిచ్చినా, ఇద్దరి మధ్య గొడవలైనా.. ఇలా ప్రతిదీ దాచుకోకుండా తమ ఫ్రెండ్స్​తో షేరు చేసుకుంటారు. ఇలా చేయడం కరక్ట్​ కాదంటున్నారు రిలేషన్​షిప్ నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఎంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్​ అయినా.. మీ దంపతుల మధ్య జరిగిన విషయాలు మూడో వ్యక్తికి తెలియాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. మంచి అయినా, చెడు అయినా మీ భాగస్వామి గురించి మీ ఫ్రెండ్స్​తో మరీ డీప్​గా చర్చించాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. దీర్ఘకాలంలో ఇది ఇటు మీ స్నేహానికి, అటు మీ భార్యాభర్తల అనుబంధానికి రెండు రకాలుగా నష్టం కావొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, మీ ఇద్దరి మధ్య పరిష్కారం కాని గొడవలేమైనా ఉంటే వారి సలహాలు తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అంతే తప్ప మిగతా విషయాలన్నీ మీ మధ్యే ఉంచుకోవడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు.

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బాధలతో భారం కావద్దు : నిత్యం మన జీవితంలో జరిగే ఎన్నో సంఘటనలు మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో ఒత్తిడి, ఆందోళనలకు లోనవడం, కోపంతో చిరాకు పడడం సర్వసాధారణం. అయితే, ఇలా మనసుకు బాధ కలిగినప్పుడు మనకు ముందుగా మన స్నేహితులే గుర్తు వస్తారు. అందుకే, వెంటనే వారికి ఫోన్ చేసి మనసులోని బాధనంతా వారితో పంచుకుంటాం. అయితే, ఫ్రెండ్స్​పై మరీ ఇంతలా ఆధారపడడం కూడా మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు.

ఎందుకంటే, ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒక విషయంలో బాధ కలగచ్చు.. దీనికి తోడు మీకు సంబంధించిన బాధలన్నీ వారితో పంచుకోవడం వల్ల వారి మనసు భారాన్ని పెంచిన వారవుతారని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, ఇలా చిన్న చిన్న విషయాలకూ వారిపై ఆధారపడడం, వారి సలహాలు కోరడం వల్ల వారి దృష్టిలో మీరు చులకనయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, కొన్ని సమస్యల్ని మీకు మీరే పరిష్కరించుకుంటే.. మీలోని అభద్రతా భావం దూరమై... ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

అలాంటి విషయాలు.. మీ మధ్యే : కొంతమంది నాలుగు గోడల మధ్య జరిగే ఈ ముద్దూ ముచ్చట్లనూ కూడా తమ బ్రెస్ట్​ ఫ్రెండ్స్​తో షేర్ చేసుకుంటారు. ఈ క్రమంలో తమ భాగస్వామి బలహీనతల్నీ పంచుకునేవారు లేకపోలేదట. ఇది అస్సలు సరికాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారి ద్వారా ఇలాంటి విషయాలు ఇతరులకు తెలిస్తే మీ అనుబంధంలో సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందని అంటున్నారు. ఒకవేళ లైంగిక జీవితంలో ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉంటే.. నిపుణులు వద్దకు వెళ్లి పరిష్కరించుకోవడం మంచిదని పేర్కొంటున్నారు.

ఆ చాడీలే వద్దు : ఎంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్​నా.. అప్పుడప్పుడూ వారి మధ్యా చిన్న చిన్న అపార్థాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఈ క్రమంలో కొంతమంది ఈ గొడవల గురించి ఇతర ఫ్రెండ్స్​తో పంచుకోవడం, వారి గురించి నెగెటివ్​గా చెప్పడం, లేనిపోని చాడీలు చెప్పడం వంటివి చేస్తుంటారు. దీనివల్ల మీ గురించి, మీ స్నేహం గురించి అవతలి వారికి వ్యతిరేక అభిప్రాయం ఏర్పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, మీ ప్రాణ స్నేహితురాలికీ మీపై ఉన్న సదభిప్రాయం దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, మీ మధ్య స్నేహబంధమూ సన్నగిల్లుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇన్ని సమస్యలు కొని తెచ్చుకోవడం కంటే, ఓపికతో మీరిద్దరే గొడవల్ని సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోవడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. తద్వారా మీ స్నేహ బంధమూ మరింత దృఢమవుతుందని సూచిస్తున్నారు.

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