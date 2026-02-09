పిల్లల్ని కనబోతున్నారా? - మరి వీటి గురించి ఆలోచించారా?
పిల్లలు కావాలంటే - ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే!
Published : February 9, 2026 at 4:12 PM IST
Things to Think Before having Child : పెళ్లి చేసుకున్న నూతన దంపతులతో బంధువులు అనే మొదటి మాట ‘పిల్లల్ని ఎప్పుడు కంటారు? తొందరగా కనేయండి’ అని. వైవాహిక జీవితానికి తల్లిదండ్రులు అనే హోదానే పరిపూర్ణతను తీసుకొస్తుందని సమాజం నమ్ముతుంది. వారి మాటలు పక్కకి పెట్టినా.. చిన్నారుల బోసినవ్వులు చూడాలని ప్రతి జంట అనుకుంటారు. అయితే, పిల్లల్ని కనడం అనేది భావోద్వేగ నిర్ణయం మాత్రమే కాదు, జీవితాంతం సాగే ఒక బాధ్యత కూడా. మానసిక సంసిద్ధత, పిల్లల భవిష్యత్తు, ఆర్థిక స్థితిగతులు.. ఇలా ఎన్నో అంశాలతో ముడిపడి ఉంటాయి. పేరెంట్స్గా ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే ఛాన్స్ ఉండదు. అందుకే, పిల్లల్ని కనే ముందు ప్రతీ జంట కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాల గురించి తప్పకుండా ఆలోచించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
జీవనశైలి : పిల్లలు పుట్టక ముందు దంపతుల జీవితం చాలా హాయిగా ఉంటుంది. ఏకాంతంగా నడపడం, నచ్చిన ప్రదేశాలకు వెళ్లగలరు. కానీ, పిల్లలు పుట్టాక జీవనశైలి, ప్రాధాన్యతలు మారిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇది వరకు భార్యభర్తలు వారిద్దరి గురించి ఆలోచించుకుంటే సరిపోయేదట. ఇప్పుడు అలాకాదు, వారు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ముందుగా ఆలోచించాలని చెబుతున్నారు. వారికున్న టైంలో చిన్నారులకు కొంత సమయాన్ని కేటాయించాల్సి ఉంటుందట.
భావోద్వేగాల నియంత్రణ : పిల్లల్ని పెంచడం అంత సులభమైన పని కాదు. చిన్నారుల బోసి నవ్వు చూసి సంతోషపడే లోపే, వారి ఏడుపులు, ఆరోగ్య సమస్యలు, నిద్రలేని రాత్రులు ఇలా ఎన్నో విషయాలు ఇబ్బంది పెడతాయంటున్నారు నిపుణులు. కొన్నిసార్లు కోపం, విసుగు, చిరాకు వస్తుందని చెబుతున్నారు. తద్వారా చుట్టూ కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నా ఒంటరిననే భావన కలుగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోగలగాలని సూచిస్తున్నారు. లేకపోతే పిల్లలపై వాటి ప్రభావం పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ పరిస్థితి రాకుండా వారిపై శ్రద్ధ చూపుతూ, ఓర్పుతో, ప్రేమను పంచుతూ పెంచాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
ఆర్థిక స్థితి : లైఫ్లో డబ్బు ముఖ్యం కాకపోవచ్చు. కానీ, దాంతో అవసరం మాత్రం ఉంటుంది. పిల్లల్ని కనడంతోనే ఖర్చులు పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. వారి డైపర్స్, పౌడర్, బేబీ సబ్బులు కొనడంతో మొదలవుతుందని చెబుతున్నారు. చిన్నారులు అనారోగ్యానికి గురైతే వైద్య ఖర్చులు, నర్సరీ నుంచి పీజీ వరకు చదువు ఖర్చులు ఇలా చాలా ఉంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు పిల్లల చదువు ఖర్చులే రూ.లక్షల్లో ఉంటున్నాయి. అలాగే, పిల్లల భద్రత, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం డబ్బును పొదుపు చేయాలి. ఈ ఖర్చులు భరించే స్థోమతపై సమీక్షించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.
దాంపత్య జీవితం : చిన్నారులు అనుబంధాలను పెంచుతారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ, దంపతుల వ్యక్తిగత సమయం తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. పిల్లలు కాస్త పెరిగే వరకు వారిని చూసుకోవడానికే టైం సరిపోదని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో భార్యభర్తలు ఒకరికోసం ఒకరు టైం కేటాయించుకునే అవకాశం ఉండకపోవచ్చట. దీంతో ఒత్తిడి పెరగడంతో పాటు గొడవలు జరగొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి విభేదాలు దంపతుల మధ్య వస్తే.. సామరస్యంగా పరిష్కరించుకునే నేర్పు ఉందా? పిల్లల బాధ్యతను ఇద్దరూ సమానంగా పంచుకోగలమా? అనే విషయాలనూ పరిశీలించాలని పేర్కొంటున్నారు.
సొంత కలలు : పిల్లలు పుట్టాక వారిపై పేరెంట్స్ దృష్టి కేంద్రీకృతమవుతుంది. అందుకే, చాలామంది తల్లులు పిల్లల కోసం కెరీర్, ఇష్టాయిష్టాలు, ఆస్తకుల్ని వదిలేస్తుంటారు. వాస్తవానికి, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలను వదుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. దంపతులిద్దరూ పిల్లలు ఉన్నా, కెరీర్ను కొనసాగించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీగా ఉంటే ఈ సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు. అదే ఇంట్లో పెద్దవాళ్లు కూడా ఉంటే, పిల్లల ఆలనాపాలనా వారు చూసుకుంటారని సూచిస్తున్నారు. భార్యభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగాలు చేసుకోవచ్చట.
ఆరోగ్యం : వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆరోగ్య సమస్యలూ పెరుగుతాయి. మహిళలకు డెలివరీ తర్వాత వచ్చే సమస్యలు తీవ్ర ఇబ్బంది పెడతాయి. అయితే, తల్లిదండ్రులు ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే కదా, పిల్లలను చూసుకోగలరు. తరచూ అనారోగ్యానికి గురవుతుంటే ఆ ప్రభావం పిల్లల ఎదుగుదలపైనా పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, పిల్లలను కనడానికి ముందే ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత కూడా దాన్ని కొనసాగించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. పౌష్టికాహారం, వ్యాయామం జీవనశైలిలో భాగం చేసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తప్పకుండా తీసుకోవాలట.
