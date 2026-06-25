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పెళ్లైన కొత్తలో - ఈ విషయాలను తప్పనిసరిగా పాటించాలంటున్న నిపుణులు

- దంపతుల మధ్య హెల్దీ బాండింగ్​ టిప్స్ - ఇలా చేస్తే ఇద్దరి మధ్య ప్రేమానురాగాలు

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partners (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 25, 2026 at 4:10 PM IST

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Tips for a Healthy Marriage : ఖాళీ కాన్వాస్​పై అందమైన చిత్రాన్ని ఆవిష్కరించాలంటే.. చిత్రకారుడు సరైన రంగులను, కుంచెలను ఎంచుకోవడం అవసరం. దాంపత్య జీవితం కూడా కాన్వాస్ లాంటిదే. కొత్తగా పెళ్లైన దంపతులు తమ కలలకు అనుగుణంగా అందమైన భవిష్యత్తును చిత్రించుకోవాలంటే ఇద్దరి మధ్య చక్కటి సమన్వయం అవసరమంటున్నారు రిలేషన్​షిప్ నిపుణులు. అందుకోసం నూతన దంపతులు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాల గురించి తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పడే, వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా సాగుతుందని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మనసారా మాట్లాడుకోవడం : కొత్త జంట స్వేచ్ఛగా, నిజాయతీగా తమ భావాలను పరస్పరం పంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీ రోజువారి సంఘటనలు, అనుభవాలు, ఆనందాలు, ఆందోళనలను ఒకరితో ఒకరు పంచుకోవాలంటున్నారు. ఇందుకోసం రోజూ కాస్త సమయం కేటాయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల భాగస్వామి తమను అర్థం చేసుకుంటున్నారని, గౌరవిస్తున్నారని అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇది బలమైన, ఆరోగ్యకరమైన బంధానికి పునాది లాంటిదని సలహా ఇస్తున్నారు.

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ఆర్థిక లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోవడం : ఆర్ధిక లక్ష్యాలపై చర్చించుకుంటూ ఉమ్మడిగా ప్రణాళికలు రూపొందించుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బడ్జెట్, పొదుపు, ఖర్చుల విషయంలో ఇద్దరికీ సృష్టమైన అవగాహన ఉంటే, భవిష్యత్తులో ఆర్థికపరమైన విభేదాలు తలెత్తకుండా నివారించొచ్చు. ఇందుకోసం నెలలో ఒకరోజును 'ఫైనాన్స్ డేట్'​గా నిర్ణయించుకొని బడ్జెట్ సంబంధ చర్చలు చేసుకోవాలట.

గృహమే కదా స్వర్గసీమ : ఇంటిని అందంగా తీర్చిదిద్దుకోవడంపై దృష్టి పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇద్దరి ఆలోచనలు, అభిరుచులను ప్రతిబింబించేలా గృహ అలంకరణ ఉండాలంటున్నారు. పని మీద ఎక్కడికి వెళ్లినా, ఇంటికి తిరిగొస్తే అలసట మొత్తం దూది పింజలా ఎగిరిపోయేలా సౌకర్యవంతమైన వాతావరణాన్ని ఏర్పర్చుకుంటే మనసు ఆహ్లాదకరంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.

డేట్​నైట్ సెట్ చేసుకోండి : నెలలో కనీసం ఒక్కరోజైనా ఇద్దరూ ప్లాన్ చేసుకొని బయటకు వెళ్లి రావడాన్ని అలవాటుగా మార్చుకోమంటున్నారు నిపుణులు. ప్రతి నెలా చివరి ఆదివారం లేదా ఏదో ఒక తేదీన రెస్టారెంటుకు వెళ్లి సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకొంటూ డిన్నర్ చేయాలట. మీరు వెళ్లే ప్రదేశాలను కూడా తరచూ మారుస్తు ఉండాలని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల రొటీన్ లైఫ్ అనే ఫీలింగ్ నుంచి బయటపడతారని తెలియజేస్తున్నారు.

లైఫ్ పార్టనర్ ఫ్రెండ్స్​ను ఆహ్వానించండి : మీ జీవిత భాగస్వామి ఫ్రెండ్స్ గురించి అడిగి తెలుసుకోమంటున్నారు నిపుణులు. వారి మిత్రబృందాన్ని ఇంటికి ఆహ్వానించి ఆతిథ్యం ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. తద్వారా మీ జీవిత భాగస్వామి పెరిగిన వాతావరణం, వారు స్నేహానికి , బంధాలకు ఇచ్చే విలువ మీకు అర్థమవుతాయని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల భార్యభర్తల మధ్య అనుబంధం మరింత బలబడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.

ప్రేమపూర్వకమైన సందేశం : మొక్కకు రోజూ నీరు పోస్తుంటేనే పచ్చగా ఉంటుంది. లేకుంటే మోడువారిపోతుంది. అదే విధంగా, దాంపత్య బంధాన్ని ఎప్పటికీ సజీవంగా ఉంచుకోవాలంటే ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపలంటున్నారు నిపుణులు. లేకపోతే కాలం గడిచే కొద్దీ అనుబంధం సన్నగిల్లుతోందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాంటి పరిస్థితి మీ మధ్య రాకుండా జాగ్రత్త పడాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బర్త్​డే లేదా మ్యారేజ్​ డే అప్పుడు సర్​ప్రైజ్ గిఫ్టులు ఇవ్వడం, మనసును తాకే సందేశాలు పంపడం, భాగస్వామి సహకారాన్ని, పనితీరును, అందాన్ని సందర్భానుసారం ప్రశంసించడం ఇలాంటి ప్రేమ పూర్వక చర్యలే భావోద్వేగ అనుబంధాన్ని బలపరుస్తాయట.

భవిష్యత్తు లక్ష్యాలపై ఉమ్మడి ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోండి : భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను సంబంధించి ఇద్దరి మధ్య ఓ స్పష్టమైన అవగాహన, సయోధ్య అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఇద్దరి కెరీర్ లక్ష్యాలు, సంతానానికి సంబంధించిన ప్రణాళికలు, జీవనశైలి ఎంపికలు తదితర విషయాలపై చర్చించుకొని, అందుకు అనుగుణంగా ఇద్దరూ ఒక్కతాటిపై నడిచేలా ఉమ్మడి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

విభేదాలు వివాదాలుగా మారొద్దు : వైవాహిక జీవితంలో చిన్నచిన్న విభేదాలు రావడం సర్వసాధారణం. అయితే, అవి కాస్తా వివాదాలుగా మారి బంధానికి బీటలు వచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడకుండా జాగ్రత్తపడాలంటున్నారు నిపుణులు. అందుకోసం విభేదాలను సున్నితంగా, ఇద్దరికీ ఆమోదయోగ్యమైన రీతిలో పరిష్కరించుకోవడంపై దృష్టిపెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. ఇద్దరూ ప్రత్యర్ధుల్లా కాకుండా, ఒకే జట్టు సభ్యుల్లా ఆలోచిస్తే సులువుగా పరిష్కారాలను కనుగొనచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

ఇంటి బాధ్యతలను పంచుకోండి : భార్యాభర్తలిద్దరూ ఇంటి పనులను, కుటుంబ బాధ్యతలను పంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఒకరు వంట చేస్తే మరొకరు పాత్రలు శుభ్రం చేయడం, ఇద్దరూ కలిసికట్టుగా ఇంటిని సర్దడం ఇలాంటి పని విభజన, పరస్పర సహకారం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గడమే కాదు, అనుబంధం కూడా బలపడుతుందని చెబుతున్నారు.

వ్యక్తిగత అభిరుచులకు ప్రోత్సాహం అందించడం : వివాహం తరువాత దంపతులు తమ వ్యక్తిగత అభిరుచులను, ఆసక్తులను వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు నిపుణులు. పుస్తకాలు చదవడం, సంగీతం నేర్చుకోవడం, స్నేహితులను కలుసుకోవడం, ఇష్టమైన ఆటను కొనసాగించడం ఇలాంటివన్నీ మనసును ఉల్లాసపరుస్తాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, మీ జీవిత భాగస్వామి తన అభిరుచులను కొనసాగించేలా ప్రోత్సహించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

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